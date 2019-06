Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul unei firme de exploatare a lemnului din comuna argeșeana Schitu Golești a inchiriat pentru un depozit de lemne 1000 de metri patrati an stația de cale ferata Lazarești. Nerespectand contractul a depozitat buștenii chiar pe liniile de manevra ale garii. Polițiștii de la Transporturi…

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El este intampinat de catre presedintele Klaus Iohannis la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale va avea loc la Palatul Cotroceni, la ora 12:05. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- FOTO – Arhiva Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti, la Campia Turzii, ca Romania are deja un studiu de fezabilitate facut pentru tronsonul CFR Oradea-Episcopia Bihor-Cluj, care va face jonctiunea cu calea ferata de mare viteza catre Budapesta, si ca in acest an va fi lansata proiectarea…

- Romania are deja un studiu de fezabilitate facut pentru tronsonul CFR Oradea-Episcopia Bihor-Cluj, care va face jonctiunea cu calea ferata de mare viteza catre Budapesta, a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, precizand ca in acest an va fi lansata proiectarea si executia.

- Ministrul Transporturilor a declarat ca Romania are deja un studiu de fezabilitate facut pentru tronsonul CFR Oradea-Episcopia Bihor-Cluj, care va face jonctiunea cu calea ferata de mare viteza catre Budapesta.

- Carnagiu pe calea ferata, luni seara, la Balhacu. Șoferul unui microbuz de transport persoane care circula dinspre Arad spre Galați, a trecut cu mașina peste calea ferata care intersecteaza DN2B, fara sa observe trenul care se apropia. Microbuzul a fost izbit in plin, iar in urma impactului, trei persoane…

- CFR Calatori informeaza ca, incepand cu data de 1 aprilie, procedura de validare in tren a legitimatiilor de calatorie va fi modificata. Pentru imbarcarile din statii cu ghisee de vanzare deservite de personal CFR Calatori, biletul emis pentru un anumit tren NU mai poate fi validat de catre personalul…

- Acțiuni pentru prevenirea accidentelor de circulație din zona trecerilor la nivel cu calea ferata Ieri (marți-n.r.), in intervalele orare 11.00 – 13.00 și 17.00 – 19.00, politistii de la rutier au acționat in zona trecerilor la nivel cu calea ferata pentru prevenirea și combaterea evenimentelor rutiere…