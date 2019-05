Stiri pe aceeasi tema

- Circulația este restricționata, sambata, in localitatea Tunari din județul Ilfov, pe Centura București, dupa ce a avut loc un accident rutier, care ar fi fost provocat de un șofer ce a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina. In urma accidentului, acesta a murit.„Pe DN Centura…

- Un accident rutier mortal a avut loc intre localitatile Branistea si Vasile Alecsandri din judetul Galati.Potrivit IPJ Galati, victima este un barbat in jur de 50 60 de ani, cu identitatea, deocamdata, necunoscuta, care a traversat neregulamentar."Soferul care l a acrosat a patruns apoi, pe sensul opus…

- Un tanar de 23 de ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenta alcoolului, dupa ce s-a rasturnat cu masina pe DE 584, politistii constatand ca acesta se afla sub influenta alcoolului.

- Pompierii Detasamentului Slatina si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta au intervenit in aceasta dimineata, in comuna Valea Mare, din judetul Olt, la un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un microbuz.Potrivit ISU Olt, in cele doua autovehicule se aflau cinci persoane,…

- Un sofer a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 2900 lei dupa ce a fost prins circuland cu viteza printr o localitate din judetul Galati. Potrivit IPJ Galati, in aceasta dimineata, in jurul orei 07.50, politistii Serviciului Rutier au depistat si oprit in trafic, pe D.N. 24D, in afara…

- Un barbat de 31 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a patruns intr-o intersectie din Galati fara sa se asigure, acrosand o persoana care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni.

- Un autoturism a cazut de pe un pasaj rutier aflat in zona centrala a municipiului Arad, vineri dimineata, dupa ce soferul a pierdut controlul volanului in timp ce se afla pe rampa constructiei, el fiind ranit usor si transportat la spital, informeaza Agerpres.ro. Evenimentul a avut loc pe pasajul rutier…

- Un autocamion a fost implicat intr un accident rutier pe DJ 677, in localitatea Salcia din Slatina. Soferul, constient, a reusit sa iasa din vehicul.La locul evenimentului s au deplasat pompierii din cadrul Detasamentului Slatina.In accident a fost implicat un autocamion care transporta furaje pentru…