- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson, a afirmat marti ca Londra ar avea in vedere posibilitatea de a se alatura unor lovituri militare aeriene americane impotriva guvernului sirian daca exista dovezi ca sunt folosite arme chimice impotriva civililor, relateaza Reuters si Press Association.…

- "Am fost surprinsi sa constatam ca riscul de cancer nu era complet motivat de obezitate", a declarat Allison Hodge, de la Institutul impotriva cancerului Victoria, care a realizat studiul alaturi de Universitatea din Melbourne. Studiul a analizat 3.283 cazuri de cancer legate de obezitate si a descoperit…

- Vinul rosu este cunoscut pentru numeroasele beneficii pe care le are asupra sanatatii noastre, de la scaderea riscului aparitiei diabetului pana la mentinerea sanatatii inimii. Un nou studiu sugereaza ca vinul rosu contine si substante chimice care pot ajuta in lupta impotriva cariilor dentare sau a…

- Actorul si prezentatorul Stephen Fry a dezvaluit ca sufera de cancer de prostata si ca a suportat in ianuarie o interventie chirurgicala pentru indepartarea prostatei, relateaza vineri Press Association. Fry, in varsta de 60 de ani, a anuntat informatia intr-o inregistrare de 13 minute postata pe contul…

- Cele mai cunoscute tipuri de orez Chiar daca noi folosim 1-2 tipuri de orez in gatit, exista de fapt o varietate bogata, care ofera diverse opțiuni in bucatarie. Orezul cu bob lung: acesta este cel mai folosit tip de orez in India, Statele Unite ale Americii și China. Orezul…

- Ar putea o simpla vitamina sa ne fereasca de infecții și raceli? Nu, nu este vorba despre Vitamina C. Sigur, nu e nimic rau in a lua vitamina C. Insa un nou studiu, publicat in British Medical Journal, spune ca poate exista o anumita vitamina pe care o putem lua pentru a preveni racelile și infecțiile…

- Unul dintre cei mai apreciati chirurgi din Iasi este acuzat de malpraxis. Un barbat in varsta de 53 de ani a depus la Colegiul Medicilor o reclamatie in care sustine ca medicul l-a operat fara sa tina cont de investigatiile si analizele pe care i le-a pus la dispozitie. Pacientul arata ca,…

- Bolnavul, internat cu cu diagnosticul de cancer de rect, a fost operat la nivelul colonului, astfel incat rezultatele anatomo-patologice au aratat ca nu mai are cancer. Familia pacientului sustine ca, in realitate, tumora era localizata cativa centimetri mai jos de segmentul taiat de medic.

- O noua tehnologie laser este folosita pentru a "cantari" copacii, in cadrul unui proiect care ar putea evalua mai precis rolul pe care il pot juca padurile in combaterea schimbarii climatice, relateaza vineri Press Association. Laserele sunt folosite pentru a aduna sute de mii de date pe secunda din…

- Cercetatorii de la Universitatea Sorbona trag un semnal de alarma: alimentele ultra-procesate pot crește riscul de cancer. Pe lista au pus, de exemplu, prajiturile, cipsurile si bauturile indulcite. BBC scrie ca rezultatele acestui studiu trebuie tratate cu multa prudenta.

- Aproape 100 de exoplanete - planete care orbiteaza in jurul unor stele aflate in afara Sistemului Solar - au fost descoperite de curand de oamenii de stiinta din Danemarca, informeaza Press Association. Cercetatorii de la Institutul National al Spatiului, afiliat Universitatii Tehnice din Danemarca,…

- Alimentatia bogata in produse ultraprocesate ar putea creste riscul de cancer cu 12%, conform unui studiu realizat pe un numar de peste o suta de mii de persoane adulte de o echipa internationala de oameni de stiinta, relateaza Press Association. Alimentele ultraprocesate, precum bauturile…

- “Hibernarea” si lipsa activitatilor in aer liber, pe timpul iernii, ne priveaza de absorbtia naturala de vitamina D. Astfel, carentele mari de vitamina D din organism pot lasa urme vizibile asupra organismului nostru. Suplimentele de vitamina D, pe timpul sezonului rece, ajuta organismul, insa expunerea…

- Anual, gripa afecteaza intre 5% si 15% din populatie, arata statisticile Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Doar in acest sezon, gripa a produs 22 de decese, iar numarul de cazuri este in crestere, anunta si medicii de familie, care puncteaza ca tot mai multe persoane le trec pragul cabinetelor…

- Programele scolare care ii incurajeaza pe copii sa faca mai multe exercitii si sa manance sanatos nu par sa aiba vreun efect real in ceea ce priveste combaterea obezitatii infantile, arata un studiu publicat in British Medical Journal si citat vineri de BBC, informeaza AGERPRES . In cadrul acestuia,…

- O echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie a reusit pentru prima data sa dezvolte ovule umane in laborator, in totalitate, eveniment considerat de specialisti ''un progres remarcabil'' pentru imbunatatirea fertilitatii femeilor, informeaza Press Association.

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat marti de Press Association.

- Sobolanii se ajuta intre ei in schimbul favorurilor, in mod similar oamenilor, conform unui studiu realizat recent in Scotia, citat marti de Press Association. Cercetatorii au descoperit ca sobolanii obisnuiesc sa ingrijeasca mai des blana semenilor lor care le ofera hrana decat pe cea a altor rozatoare…

- Un vaccin impotriva cancerului, dezvoltat de cercetatori americani, a obtinut rezultate bune la primele teste, astfel ca va fi probat pe oameni. Tratamentul a fost creat la Universitatea Stanford din Statele Unite. Cercetatorii de aici sustin ca o injecție intr-o singura tumora declanșeaza un raspuns…

- Echinaceea este o planta medicinala folosita in mod frecvent pentru tratarea racelii si a gripei, dar si pentru dureri in gat, tuse si febra. Echinaceea este o planta de mici dimensiuni, dar cu mari calitati. Numele sau vine din cuvantul grecesc „ech

- Un japonez a uimit lumea medicala dupa ce a supravietuit la noua tipuri de cancer. Barbatul, un fumator in varsta de 30 de ani, s-a imbolnavit prima oara de cancer de esofag. Ulterior, in timpul tratamentului, medicii au descoperit ca in organismului tanarului mai existau alte 8 tumori care ii afectau…

- Cercetatorii de la Stanford University School of Medicine au injectat doi agenti care stimuleaza imunitatea direct in tumorile soarecilor, observand ca solutia elimina orice urma de cancer, inclusiv metastazele.

- Plimbarile in natura contribuie la reducerea depresiei la adulti si un nou studiu demonstreaza ca zonele verzi au un efect benefic si asupra adolescentilor. Cercetatorii americani au analizat 9.000 de copii cu virste intre 12 si 18 ani si au descoperit ca adolescentii care traiesc in zone verzi sint…

- Fumul de la tigarile electronice produce leziuni la nivelul ADN-ului si poate creste riscul de cancer si de boli de inima, a avertizat o echipa de oameni de stiinta americani în cadrul unui studiu citat marti de Press Association. Dispozitivele cu acumulatori ce produc vapori care contin nicotina…

- Lamaia este acida, cu aroma specifica și gust acru, fiind fructul cel mai bogat in vitamina C, necesara organismului. Acest fruct imbunatatește imunitatea, intarește vasele de sange, ajuta la vindecarea pielii si chiar la blocarea dezvoltarii anumitor celule care pot declansa aparitia cancerului.…

- Intr-o perioada in care oamenii nu cunosteau prea multe despre anatomie (disectia era considerata tabu), Hipocrate avea mare succes in vindecarea afectiunilor prin ajutarea organismului uman sa accelereze puterile de autovindecare. Afla mai multe despre DIETA RINA, ca sa stii cum sa combini…

- Voluntari din state occidentale participa alaturi de insurgentii kurzi sirieni la luptele împotriva fortelor armate turce în regiunea Afrin, a declarat un oficial din cadrul gruparii Fortele Democratice Siriene (SDF), o alianta de militii kurde si arabe,

- O varietate de ceapa persana ar putea avea un impact major in lupta impotriva rezistentei la antibiotice cu care sunt diagnosticati anumiti pacienti care sufera de tuberculoza, potrivit unui studiu realizat recent in Marea Britanie, informeaza Press Association. Proprietatile antibacteriene…

- Oamenii de știința susțin ca au realizat un pas important pentru obținerea testului de sange care detecteaza opt tipuri de cancer. Acesta este considerat de catre specialiști drept unul dintre marile obiective ale medicinei moderne, scrie BBC News. O echipa de la Universitatea Johns Hopkins descoperit…

- Adolescentii care se uita prea mult la reclamele pentru alimente nesanatoase de tipul junk food ar putea consuma sute de pungi de chipsuri, ciocolate si bauturi carbogazoase in plus, in fiecare an, in comparatie cu cei care nu privesc reclame, spune un nou studiu preluat de Press Association, informeaza…

- Cercetatorii au anuntat marti ca au creat o pilula pentru tratamentul împotriva HIV care se administreaza o singura data pe saptamâna, spre deosebire de tratamentele existente care necesita administrare zilnica, informeaza AFP. Testata pâna acum pe porci, micul dispozitiv a fost conceput…

- Patru tipuri de microalge toxice au fost descoperite de cercetatorii constanteni in Marea Neagra. Organismele vizibile doar la microscop sunt asimilate de pestii si scoicile care ajung apoi in farfuria noastra, afectandu-ne sanatatea, spun specialistii. Oameniii de știința ai Institutului de Cercetare…

- Cercetatorii timișoreni ar putea descoperi noi terapii personalizate in cancer. Oncogen – Centrul de terapii genice și celulare in cancer deruleaza, incepand cu anul 2017, doua proiecte finanțate din fonduri europene, in valoare de patru milioane de euro, care vizeaza dezvoltarea de imunoterapii personalizate.…

- Cercetatorii au aflat ca exista diverse metode prin care putem opri declinul mintii. Sa vedem care sunt cele 7 metode, prin care ne putem bucura de o minte agera si la batranete: 1. intareste nivelul de vitamina D Studiile arata ca persoanele care au deficit de Vitamina D, sunt mai predispusi sa dezvolte…

- Un raport publicat de Departamentul de Sanatate Publica din statul american California arata ca folosirea intensa, pe termen lung, a telefonului mobil, poate dauna grav sanatatii utilizatorilor. Conform acestora, telefoanele mobile emit unde radio atunci cand trimit si primesc semnale catre si de la…

- O echipa de cercetatori de la un institut din Cluj-Napoca a initiat un proiect de extractie a vitaminei C din patrunjel, planta care contine de patru ori mai multa vitamina decat portocala, o astfel de solutie de imunizare a organismului fiind mult mai ieftina, transmite Mediafax. Loredana Soran, director…

- Persoanele varstnice care isi administreaza vitamina D si calciu nu prezinta un risc mai mic de fracturi in comparatie cu semenii lor care nu iau astfel de suplimente, conform unui studiu recent, citat de Reuters. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate din 33 de studii clinice realizate…

- Rosiile sunt o sursa excelenta de vitamina C, vitamina E, acid folic si potasiu, vitamina A si vitamina K. Ele contin, de asemenea, si cantitati mici de fibre, seleniu si magneziu.Licopina, cea care da rosiilor culoarea specifica lor, este un antioxidant, cu efect chiar mai puternic decat vitamina C.…

- Imunitatea este capacitatea naturala a organismului de aparare in fata unor substante straine-virusuri, microbi, bacterii, paraziti. Anticorpii si celulele de aparare (limfocitele) “digera” substantele straine. De cele mai multe...

- Nu stiai despre lamai. Beneficii uimitoare pentru frumusete si sanatate Nu stiai despre lamai. Beneficii uimitoare pentru frumusete si sanatate. Lamaia este unul din cele mai benefice fructe, caștigandu-și popularitatea in intreaga lume. Nu stiai despre lamâi. Beneficii uimitoare pentru…