Stiri pe aceeasi tema

- SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 13 martie 2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Garbova (Tifra) – Miraslau, din aducțiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda – Aiud – Ocna Mureș, iar durata se estimeaza la 17 ore. Consumatorii, posibil afectați de intreruperea…

- In cadrul evenimentului dedicat Zilei Mondiale a Apei, in data de 22 martie 2018 deschidem porțile Stației de tratare apa potabila Baia Mare, pentru toți cei doritori sa vada indeaproape de unde vine apa de la robinet și sa ințeleaga importanța stației de tratare, fluxul tehnologic al tratarii apei.…

- Ieri dimineata, in jurul orei 06.00, pe raza localitatii Hideaga s-a produs un accident de circulatie cu mai multe victime. Un barbat de 35 ani, domiciliat in orasul Drochia, Republica Moldova, care conducea un autoturism pe direcția Baia Mare – Ulmeni, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si…

- Intreruperi programate la furnizarea apei potabile in Baia Mare si Sighetu Marmatiei marti, 6 martie. Astfel, din cauza unor lucrari de reparatii, riveranii de pe strada str.Oituz nr.3 nu vor avea apa la robinete intre orele 9.00 – 14.00. In acelasi interval orar, pe strada George Enescu nr.17 (intre…

- Locuitorii de pe str. Oituz nr.3 din Baia Mare raman fara apa marti, 6 martie, in intervalul orar 09.00-14.00 din cauza unor lucrari de reparatii. Tot fara apa vor ramane, in acelasi interval orar, si locuitorii de pe str.George Enescu nr.17 (intre str.Narciselor si str.Victor Babes) din Baia Mare,…

- Procesul de ACTUALIZARE a contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa și de canalizare, conform graficelor stabilite, este continuat și in luna martie 2018 de catre societatea VITAL S.A. Prin urmare, invitam toți utilizatorii serviciilor prestate de catre societatea VITAL S.A.…

- Bastionul Macelarilor din Baia Mare impreuna cu Asociația Yellow Shirts va gazdui in perioada 5-9 martie 2018, “Seri de film turcesc la Bastion”. Cu ocazia zilei de 8 martie, evenimentul propune publicului baimarean cinci lungmetraje de renume pe scena filmului turcesc, tematica lor fiind construita…

- Sosirea primaverii a oferit jandarmilor maramureseni prilejul de a darui un martisor insotit de un gand bun, femeilor care au ales sa imbrace uniforma bleu-jandarm, doamnelor si domnisoarelor carora jandarmii le-au iesit azi in cale pe strazile din Baia Mare si din Sighetu Marmatiei, doamnelor si domnisoarelor…

- Vremea a fost deosebit de rece, geroasa dimineața și noaptea. Cerul a fost variabil, temporar noros. Vantul a suflat slab, la moderat. Temperaturile maxime, in cursul zilei au avut valori cuprinse intre -5 grade Celsius (Targu Lapuș, Ocna Șugatag) și -3 grade Celsius ( Baia Mare și Sighetu Marmației).…

- Marti, 27 februarie, de la ora 16.00, in Sala ”Bogdan Voda” a Consiliului Judetean Maramures, seful administratiei judetene, Gabriel Zetea a decernat academicianului Alexandru Surdu, vicepresedinte al Academiei Romane, titlul de ”Cetatean de onoare al judetului Maramures”. La eveniment au participat…

- In legatura cu executarea lucrarilor de inlocuire a hidrantilor din satul Gratiesti, str. Stefan cel Mare, 8/1, S.A. „Apa-Canal Chisinau” este nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile marti, 27 februarie 2018, in intervalul 9:00–16:00. Vor fi afectati de lipsa apei potabile consumatorii din satul Gratiesti,…

- Accident in centrul orasului Baia Mare. Doua masini s-au ciocnit la intersectia dintre Bulevardul Bucuresti cu Strada Culturii. Au fost implicate doar doua persoane, soferii celor doua masini, iar in urma impactului a rezultat un ranit usor. Din primele cercetari se pare ca accidentul este o consecinta…

- S.C. VITAL S.A. iși anunța utilizatorii din municipiul Baia Mare ca joi, 22 februarie 2018, in intervalul orar 09.00 – 17.00, va intrerupe furnizarea alimentarii cu apa potabila. Aceste intreruperi se datoreaza unor lucrari de inlocuire a vanei golitor Dn400. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii…

- Toleranta zero fata de comiterea de fapte antisociale: in baza probatoriului administrat, barbatul de 37 de ani din Miresu Mare, care duminica seara a incendiat usa unui apartament de pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare a fost retinut pentru 24 de ore. Acesta urmeaza a fi prezentat instantei…

- S.C. VITAL S.A. isi anunta utilizatorii din municipiul Baia Mare ca joi, 22 februarie 2018, in intervalul orar 09.00 – 17.00, va intrerupe furnizarea alimentarii cu apa potabila. Aceste intreruperi se datoreaza unor lucrari de inlocuire a vanei golitor Dn400. Vor fi afectati de lipsa apei consumatorii…

- Consiliul Județean Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie din Baia Mare și Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației va invita joi, 22 februarie 2018, ora 13.00, la un eveniment cultural in cadrul caruia va fi lansata cartea „Marea Unire a Romanilor. Oameni, locuri, documente din Maramureș…

- Pentru executarea unor lucrari de modernizare a conductelor de apa potabila din subsolurile blocurilor situate in diferite zone ale municipiului Constanta, RAJA va intrerupe furnizarea apei potabile in perioada 19 ndash; 21 februarie 2018, dupa cum urmeaza: Luni, 19 februarie 2018, in intervalul orar…

- Ioana Bran, Ministrul Tineretului si Sportului a fost prezent sambata, 17 februarie in Baia Mare. Demnitarul a venit in municipiul de pe Sasar insotita de Cosmin Butuza, Secretar de Stat cu atribuții in domeniul Sportului, reprezentant al Maramuresului in minister si dupa discutii aplicate cu primarul…

- Locuitorii din localitatea Grosi raman fara apa miercuri, 14 februarie, in intervalul orar 09.00-12.00 din cauza operatiunilor de montare vana. “Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecinta unor lucrari de modernizare si reabilitare la reteaua de distributie a apei potabile.…

- Intreruperi furnizare apa in Baia Mare, Satu Nou de Jos și Tg. Lapus, 13 februarie 2018 Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor…

- Show auto-moto in Maramures, programat sa se desfasoare in perioada 19 – 28 aprilie. Organizatorii si-au anuntat intentia pe retelele de socializare, iar demersul lor s-a bcurat imediat de succes. “In urma cu 10 ani, Baia Mare a fost gazda unuia dintre cele mai mari spectacole automobilistice din lume…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite și pentru a asigura…

- Locuitorii de pe trei strazi din Baia Mare raman marti, 13 februarie fara apa potabila la robinete. Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort…

- Locuitorii de pe str. Vasile Lucaciu nr.162, str. Energiei, str. Cireselor din Baia Mare raman fara apa marti, 13 februarie, in intervalul orar 09.00-12.00 ca urmare a unor lucrari de reparatii. “Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecinta unor lucrari de modernizare si…

- Patru localitati din Maramures raman temporar fara apa potabila din cauza unei avarii la retea. Atfel, localitațile: Sasar ( str.1 Decembrie nr.189), Lapușel, Bozanta Mare, Bozanta Mica, nu vor fi alimentate cu apa in cursul zilei de joi, 8 Februarie. Muncitorii SC Vital SA sunt deja la locul unde este…

- Ziua Mondiala a Bolnavului, celebrata la nivel mondial din anul 1993, va fi marcata, ca de obicei și in Eparhia Greco-Catolica de Maramureș. Daca pana anul trecut celebrarea Sfantului Maslu și ungerea cu ulei binecuvantat a bolnavilor din spitale se organiza doar la Baia Mare, in acest an, la cererea…

- Temperaturi de primavara in Maramures. Instituția Prefectului – Județul Maramureș a transmis o INFORMARE METEOROLOGICA valabila in data de 7 februarie, in intervalul orar 6.00– ora 23.00 Fenomene și zone vizate: intensificari ale vantului in sudul Banatului și in zona montana inalta a Carpaților Meridionali…

- Marele om poilitic Iuliu Maniu este comemorat la Sighetu Marmatiei de taranisti din intreaga tara. Pe 5 februarie 1953 acesta a murit in inchisoarea de la Sighe. Luptator pentru drepturile romanilor din Transilvania, a fost deputat in Parlamentul de la Budapesta, prim-ministru al Romaniei si președinte…

- Vineri, 2 februarie 2018, de sarbatoarea „Intampinarea Domnului in Templu”, va avea loc, la biserica Sfanta Maria din Baia Mare, sarbatorirea Zilei Mondiale a Vieții Consacrate. Sfanta Liturghie Arhiereasca, celebrata de catre Preasfințitul Vasile Bizau, va incepe la ora 10:00. Vor participa persoanele…

- Miercuri, 31 ianuarie 2018, incepand cu orele 17:00, la Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris din Baia Mare, va avea loc seminarul gratuit Cercul Siguranței pentru Parinți, susținut de catre Meda Morariu, cu tema „Iubirea necondiționata – mit sau realitate”. Cercul Siguranței pentru Parinți…

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, casieriile S.C. VITAL S.A. din toate localitatile in care operam: Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus, Targu Lapus, Tautii Magheraus, Seini, Cavnic, Somcuta Mare si Ulmeni, vor fi inchise. De asemenea si activitatea celorlalte departamente functionale ale…

- Din cauza unei conducte care s-a spart riveranii de pe mai mjulte strazi din municipiul Baia Mare raman joi, 18 ianuarie, fara apa potabila. Astfel, angajatii de la Vital care actioneaza pentru remedierea problemei estimeaza ca vor termina reparatiile pana la ora 14.00. Raman fara apa potabila locuitorii…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – independente de voința noastra. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Data Ora…

- Numarul accidentelor de circulație a crescut ingrijorator in ultima perioada in municipiul Targu Jiu. Cele mai multe din cauza vitezei excesive. Pentru a evita producerea unor astfel de evenimente care pun in pericol viața cetațenilor, primarul Marcel Romanescu s-a intalnit astazi cu reprezentanți ai…

- In cursul zilei de joi, 11 ianuarie 2018, baimarenii si sighetenii raman fara apa potabila la robinete din cauza avariilor la retea. Astfel, in Baia Mare se continua lucrarile de inlocuire a unui robinet pe strada Granicerilor nr.95, 96, 97, 98 si str. Școlii nr. 1/1 pana la 1/11 in intervalul orar…

- S.C. VITAL S.A. continua acțiunea de montare a contoarelor cu citire la distanța și in anul 2018, astfel ca echipele din cadrul Serviciului Apometre care se ocupa de inlocuirea contoarelor tradiționale cu contoare cu citire la distanța, prin transmisie radio, vor acționa in aceasta saptamana, 8 ianuarie…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite și pentru a asigura…

- Surpriza de proportii pentru soferii baimareni. Din 5 ianuarie acestia achiziționa abonamentul anual de parcare cu 100 de lei. Pretul este similar cu cel de anul trecut iar tichetul este valabil in parcarile publice de pe raza municipiului Baia Mare. Posesorii de autoturisme au posibilitatea și de a-și…

- Un sofer neatent a bagat o femeie in spital. Evenimentul nefericit a avut loc pe DN 18, in localitatea Mara, in cursul zilei de marti, 2 ianuarie. Verificarile efectuate au relevat ca un baimarean de 49 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmatiei spre Baia Mare, a surprins si accidentat…

- Pentru a obtine mai repede un pasaport, sighetenii vor trebui sa faca drumuri suplimentare. De la inceputul anului, Institutia Prefectului a anuntat modificari la acest serviciu. “Incepand cu data de 01 ianuarie 2018, activitatea de preluare a cererilor, respectiv eliberare a pasapoartelor simple electronice…

- Manifestarile religioase din Ajun și din prima zi de Craciun se țin duminica, 24 decembrie, intre 16:30 și 22:30, respectiv luni, 25 decembrie, de la ora 08:30 pana la ora 14:00. Programul este valabil pentru urmatoarele biserici din Baia Mare: Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” (B-dul Unirii) Catedrala…

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – independente de voința noastra. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp. Data Ora…

- Azi, 21 decembrie, locuitorii de pe strada Garoafei nr. 27 din Baia Mare au ramas fara apa din cauza unei conducte sparte. Echipele trimise de VITAL sunt la fața locului pentru a remedia problema pana la ora 14:00. Intreruperea furnizarii cu apa potabila din cauza unei conducte sparte s-a constatat…

- Maine, 20 decembrie, VITAL Baia Mare va efectua lucrari de cuplare conducta și de cuplare branșament pe strazile Țebea, respectiv Mihai Eminescu (intre str. Țebea și str. Targului). Ca atare, intreruperea furnizarii de apa potabila va avea loc in intervalul orar 08:30 – 15:00. S.C. VITAL S.A. BAIA MARE…

- VITAL Baia Mare anunța intreruperi programate ale furnizarii cu apa potabila pe strazile Motorului nr. 15, Depozitelor nr. 1A și Culturii nr. 4. Locuitorii din zona vor avea din nou apa de indata ce se vor termina lucrarile de cuplare branșament, mai exact in intervalul orar 14:00 – 15:00. In cartierul…

- Ieri dimineața, la sediul Consiliului Județean Maramureș, a avut loc o intalnire de lucru pe tema introducerii gazului metan in zona cuprinsa intre Sighetu Marmației și Borșa. La discuțiile privind demararea procedurilor au participat, din Maramureșul istoric, urmatorii: primarul orașului Vișeu de Sus,…

- Locuitorii de pe strada Dragos Voda din Sighetu Marmatiei raman fara apa vineri, 15 decembrie, pana la ora 12.00, ca urmare a unei conducte sparte. “Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecinta unor avarii. Ne cerem scuze pentru aceste incidente – independente de vointa…

- Vestea pierderii Casei Memoriale “Elie Wiesel” in favoarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” continua sa produca nemulțumiri in randul opiniei publice din Sighetu Marmației. Daca ieri ne-a fost trimisa scrisoarea deschisa redactata de jurnalistul Teofil Ivanciuc,…

- Locuitorii de pe strada Balc Voda din Sighetu Marmației au ramas fara apa din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție trimise de VITAL Baia Mare sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile pana la ora 15:00. SC VITAL SA BAIA MARE The post VITAL…