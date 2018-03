Stiri pe aceeasi tema

- Monica Niculescu a abandonat. Jucatoarea romana de tenis s-a oprit in runda a treia a turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, sambata, abandonand la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0 pentru americanca Sloane Stephens. Campioana de la US Open s-a impus dupa doua ore…

- Monica Niculescu, locul 70 WTA, venita din calificari, a abandonat partida cu americanca Sloane Stephens, lcoul 12 WTA si cap de serie numarul 13, la scorul de 6-7 (1), 6-3, 4-0, pentru castigatoarea US Open, in turul al treilea al turneului de la Miami.

- Tenismanul bulgar Grigor Dimitrov, favoritul numarul 3 al turneului ATP Masters 1.000 de la Miami (SUA), a debutat cu dreptul la aceasta competitie, dotata cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingandu-l in trei seturi, 4-6, 6-2, 6-1, pe germanul Maximilioan Marterer, intr-o partida din turul…

- Jocul incepe asa. Se iau elefantii bizari si se urca pe Transalpina. Restul povestii „bizare” se poate vedea in videoclipul celui mai recent single Les Elephants Bizarres – Something In Your Eyes. Se adauga ingredientul surpriza – o colaborare cu artistul de peste mari si oceane – Kent Archie. Se completeaza…

- Un nou deces a fost inregistrat in județul Satu Mare din cauza virusului gripal. Este vorba despre un barbat de 43 de ani, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Decesul acestuia a fost inregistrat in data de 19 martie. In județul nostru este al treilea caz de deces…

- Se spune ca viata este ca un film. Indiferent de genul filmului, drama, comedie, actiune, nu uita ca tu esti rolul principal. Povestea ta poate rescrie orice scenariu pentru ca ai adunat sau aduni multe momente care pot fi cele mai bune replici de cinema. Aseaza-te comod si da play noului single lansat…

- La primul turneu dupa ce a dat nastere unei fetite, Serena a intrat pe tablou gratie clasamentului protejat, dar si-a pierdut statutul de cap de serie pe care-l avea inainte de pauza de mai bine de un an. Astfel, americanca a ajuns sa-si infrunte sora inca din turul al treilea, moment care n-ar fi…

- Taylor Swift ne arata ca poate avea și un suflet fragil și delicat. Dupa ce și-a atras renumele de ”bad girl” a muzicii pop cu o serie de piese de pe albumul “Reputation”, cantareața lanseaza acum single-ul ”Delicate”. Mulți internauți susțin ca aceasta piesa este despre inceputul relației cu iubitul…

- Letona Jelena Ostapenko, a sasea favorita, si cehoaica Petra Kvitova, cap de serie numarul noua, au pierdut surprinzator meciurile sustinute, duminica, in runda a treia a turneului de tenis WTA de la La Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Ostapenko a…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a confirmat, vineri, al treilea caz de deces din cauza gripei tip A – un tanar in varsta de 23 de ani. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert, a declarat pentru AGRPRES ca tanarul a murit luni la sectia ATI, rezultatul analizelor de laborator,…

- Dupa piese cantate in spaniola si engleza, a venit momentul ca AMME sa lanseze prima ei piesa in limba romana – “Vis strain”. Noua piesa a artistei este compusa de Mellina in studioul de la Tralala School. “Piesa “Vis strain” este piesa sufletului meu, primul meu single in limba romana, este produsa…

- Premierul britanic Theresa May a recunoscut vineri ca tara sa nu va obtine tot ceea ce vrea in negocierile cu privire la iesirea din Uniunea Europeana (UE), pledand totodata in favoarea unui acord de liber-schimb ”cat mai larg posibil”, relateaza AFP. ”Trebuie sa recunoastem ca sunt niste negocieri…

- Fosta judecatoare de la Ineu, care a retrocedat, in fals, un sat intreg, este trimisa in judecata de catre procurorii DNA intr-un nou dosar. Ea este incarcerata in prezent, in alte doua cauze, instrumentate tot de DNA.

- Colaborarile dintre cei 2 au strans peste 50 de milioane de vizualizari, iar “Stole My Heart” se pregateste sa fie un nou success international. Piesa este al doilea single extras de pe noul EP Akcent, ce va fi lansat pe parcursul urmatoarelor 2 luni. Dupa un 2017 ce a inclus concerte in tari precum…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…

- Grimus lanseaza cel de-al doilea single si videoclip de pe noul album, Unmanageable Species. Materialul va fi disponibil din 23 februarie si se lanseaza tot atunci printr-un concert live, la Fratelli Studios. Clipul piesei „Piblokto” a fost filmat la finalul lunii ianuarie, in Cluj, si il are ca regizor…

- Lidl, al treilea cel mai mare retailer alimentar din Romania, a finalizat o investitie de aproximativ 16 mil. lei (3,4 mil. euro) in constructia unui supermarket cu o suprafata de 2.600 de metri patrati in localitatea Sighisoara, judetul Mures, potrivit unui comunicat al primariei Sighisoara. Supermarketul…

- Cally Roda, solistul care a lansat recent piesa „Miscarea feminista”, in colaborare cu Puya, se bucura de un succes foarte mare pe plan international. Single-ul sau, „No more” a fost licentiat in Belgia, Olanda, Luxemburg si Brazilia si a intrat rapid in playlist-ul posturilor de radio din Benelux,…

- Cei care credeau ca Nicolae Robu ar putea renunța sa mai vrea un mandat la Primaria Timișoara primesc o veste foarte proasta. N-o spune cu subiect și predicat, dar liberalul spune ca ar fi normal sa continue ce a inceput, mai ales in contextul Capitalei Europene a Culturii

- Elena Basescu a anunțat, luni, pe contul de socializare, ca este insarcinata in 6 luni. Cine este Catalin Tomata, iubitul fiicei fostului președinte al Romaniei. Anunțul Elenei Basescu vine dupa ce, in ultimele zile, s-a vehiculat in presa ca este insarcinata. Redam mesajul integral postat de Elena…

- AMD (NASDAQ: AMD) a anunțat integrarea procesoarelor din seria EPYC™ 7000 în trei dintre cele mai noi platforme PowerEdge Dell EMC (NYSE: DVMT). PowerEdge R6415, R7415 și R7425 - servere single și dual socket, proiectate sa raspunda unor sarcini de înalta performanța, inclusiv…

- CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați va examina, saptamâna aceasta, un proiect de hotarâre cu privire la crearea Comisiei de ancheta pentru examinarea legalitații procedurii de alegere a președintelui Academiei de Științe a Moldovei, Gheorghe…

- Pe 8 februarie, chiar de ziua lui. artistul a lansat primul episod din seria “Project Islanda”. Piesa “Ora 2” este parte din viitorul video-album al artistului, #PovesteaInimii, si este compusa de catre artist impreuna cu Shift si Lariss, iar de productia ei s-au ocupat What’s UP si Midiots Music Production.…

- O familie din Mehedinți traiește un adevarat calvar, dupa ce a avut parte de trei incendieri in trei ani. Cea mai recenta s-a petrecut in urma cu doua nopți, cand s-au trezit cu nutrețul in flacari.

- Darude, da acel Darude, a dat share celui mai nou release intitulat “Surrender“. Hitmaker-ul “Sandstorm” revine cu acelasi vibe si bounce in noul proiect, la care a lucrat cu Ashley Wallbridge si FOUX. Cu synth-uri din genul classic eurodance si o line de voce bine pusa in valoare, “Surrender” e un…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 14:00, pe terenul sintetic din baza „Clujana”, contra celor de la Sanatatea Cluj, in cea de-a treia partida amicala din aceasta iarna. Read More...

- Presa internationala scrie despre noul cabinet de la Bucuresti. In timp ce unele publicatii noteaza ca in componenta acestuia se afla un ministru pe care DNA vrea sa-l ancheteze - Rovana Plumb, altele noteaza ca este pentru prima data cand Romania are o femeie premier, informeaza Digi24.Reuters…

- Județul Bacau este pe locul trei la nivel național in ceea ce privește numarul de asistați social. In total, 10.700 de persoane au primit ajutor de la stat in luna decembrie. Potrivit unui raport al Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Senatorul UDMR Cseke Attila susține ca partidul pe care il reprezinta nu este o ”anexa” a coaliției PSD-ALDE, adaugand ca este nevoie de eficiența la nivel guvernamental. Attila declara ca „mai mult decat in alte cazuri, de data aceasta, acest Guvern va trebui sa aiba intr-adevar eficienta, pentru ca…

- Videoclipul, in care cei doi artisti sunt filmati alb-negru in timp ce intra si ies dintr-o suprafata tulbure de apa, este regizat de Jaume de Laiguana, care a mai colaborat cu Shakira si in alte ocazii. "Quiere que lo hagamos en diferentes partes / pero estoy cansada de desilusiones / hace…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca seful statului ”a vrut sa rezolve repede lucrurile”, insa PSD ”nu s-a grabit deloc” sa isi instaleze guvernul, afirmand ca Iohannis ar fi trebuit sa impuna un director al SIE inainte de a nominaliza pentru a treia oara un premier PSD.…

- Pe 15 ianuarie Kim Kardashian și Kanye West au devenit parinți pentru a treia oara, de data aceasta cu ajutorul unei mame surogat. Bucurie mare in familia lor dupa ce un alt bebeluș de gen feminin a venit pe lume in clanul Kardashian – Jenner, facand-o pe proaspata mamica sa radieze de fericire. Kim…

- Simona Halep are parte de o adversara dificila, dupa ce s-a calificat în optimi, la Australian Open. Japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, s-a calificat pentru prima data în cariera ei în optimie de finala ale unui grand slam, la Australian Open. Japoneza cu orgini haitiene,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a fost invinsa de americanca Madison Keys, cap de serie numarul 17, cu 6-3, 6-4, sambata, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Ana Bogdan (25 ani, 104 WTA) s-a inclinat dupa o ora si…

- Delia reuseste sa cucereasca topurile muzicale cu fiecare single pe care il lanseaza. “Weekend”, colaborarea dintre The Motans si Delia, este cea mai difuzata piesa a anului 2017, conform topului oficial Media Forest, cu peste 5600 de play-uri la radio. Mai mult decat atat, single-ul a fost ascultat…

- Antrenorul nationalei de rugby a Angliei, Eddie Jones, a anuntat lotul celor 35 de jucatori convocati pentru editia din acest an a Turneului celor Sase Natiuni, Dylan Hartley, component al echipei Northampton Saints, fiind nominalizat capitan si având misiunea de a conduce nationala ''trandafirului''…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fostul lider al clasamentului ATP, s-a calificat in turul al treilea al Openului Australiei, invingandu-l in patru seturi, 4-6, 6-3, 6-1, 6-3, pe francezul Gael Monfils, intr-o partida disputata joi la Melbourne. Jocul s-a disputat pe o caldura sufocata,…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, spune ca premierul desemnat Viorica Dancila este "oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania" si anunta ca liberalii vor vota in Parlament impotriva acestui cel de-al treilea guvern PSD-ALDE.

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

- Veniturile totale ale gospodariilor din Romania au crescut in al treilea trimestru al anului trecut cu 2,9% fata de trimestrul anterior, pana la 3.426 lei (737 euro) pe luna, in timp ce cheltuielile s-au majorat cu 3,1%, la 2.885 lei (621 euro), arata datele publicate miercuri de Institutul National…

- Serviciul de presa de la Palatul Kensington, resedinta oficiala din Londra a printului William si a sotiei sale, a publicat luni doua fotografii realizate de ducesa Kate, care o prezinta pe fiica ei in prima zi de scoala a acesteia. In acele imagini, printesa Charlotte poarta un pardesiu rosu din…

- Un episod rar de frig a adus zapada pe dunele de nisip de la marginea nordica a celui mai mare desert al lumii, intr-un sat din Algeria. In unele zone zapada s-a depus intr-un strat destul de gros, duminica dimineața, insa s-a topit dupa cateva ore.

- Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat.Citește și: ACCIDENT grav in județul Sibiu: 15 persoane implicate, traficul este blocat (FOTO)…