VISURI LA CHEIE. Povestea tulburătoare a fetiţei care a fost abandonată de mamă. A crescut-o bunicul în vârstă de 80 DE ANI VISURI LA CHEIE. Petre, 80 de ani, este mama, tata și singurul sprijin din viața Isabelei, o fetița de 9 ani, abandonata de mama ei. Bunicul a crescut-o inca de cand aceasta avea doar cateva luni, intr-o casa din chirpici. VISURI LA CHEIE. "Am doi copii, un baiat și o fata, care nici nu știu de mine. Nici eu nu vreau sa știu de ei, mai ales de mama Isabelei, nici nu știu pe unde e, ce face. M-au suparat rau de tot. De ce am ajuns aici cu Isabela? Au vrut s-o lase la maternitate, s-o dea! Au vrut s-o vanda! E fata mea acum. Poate fara ea n-aș fi rezistat atat", a marturusit batranul. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

