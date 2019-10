VISURI LA CHEIE 23 OCTOMBRIE 2019. Povestea tulburătoare a fetiţei crescute de bunicul Petre după ce a fost abandonată de mamă VISURI LA CHEIE 23 OCTOMBRIE 2019. Petre, bunicul, este mama, tata, bunica și singurul sprijin din viața Isabelei, fetița de 9 ani. Dupa ce mama ei a parasit-o, bunicul, care acum are 80 de ani, a fost singurul care a vrut sa aiba grija de micuța. „Am doi copii, un baiat și o fata, care nici nu știu de mine. Nici eu nu vreau sa știu de ei, mai ales de mama Isabelei, nici nu știu pe unde e, ce face. M-au suparat rau de tot. De ce am ajuns aici cu Isabela? Au vrut s-o lase la maternitate, s-o dea! Au vrut s-o vanda! E fata mea acum. Poate fara ea n-aș fi rezistat atat”, sunt cuvintele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Poveste emoționanta la ”Visuri la Cheie”. Isabela, o fetița de 9 ani din județul Ilfov, abandonata de mama, a fost crescuta cu mari greutați de bunicul ei, batran și el de zile și neputincios acum. Isabela, fetița de 9 ani abandonata de mama, crescuta cu mai greutați de bunicul Petre Numele ei semnifica…

- VISURI LA CHEIE. Petre, 80 de ani, este mama, tata și singurul sprijin din viața Isabelei, o fetița de 9 ani, abandonata de mama ei. Bunicul a crescut-o inca de cand aceasta avea doar cateva luni, intr-o casa din chirpici. VISURI LA CHEIE. "Am doi copii, un baiat și o fata, care nici nu știu…

- O fetița de 9 ani, din județul Ilfov, este crescuta de bunicul ei in varsta de 80 de ani, inca de cand aceasta avea doar cateva luni și a fost abandonata de mama. Cei doi locuiesc intr-o casa din chirpici, care arata deplorabil Bunicul Petre este mama, tata, bunica și singurul sprijin din viața Isabelei,…

- Povestea emoționanta a unor oameni greu incercați de viața este prezentata la „Visuri la cheie”. Boala de care sufera Marius, tatal unei fetițe in varsta de 4 ani, a dat peste cap toate planurile de viitor ale familei sale. De data asta, Dragoș Bucur, Cristina Joia, Laura Boghiu și Omid Ghannadi ajung…

- Prima editie a noului sezon „Visuri la cheie“, care marcheaza revenirea lui Dragos Bucur in rolul de prezentator, a fost pe primul loc in preferintele telespectatorilor, plasand Pro TV pe primul loc in topul audientelor.

- Maine, de la 20:30, incepe sezonul 6 Visuri la Cheie! Dragoș Bucur și echipa sa, formata din Alina Vilcu, Laura Boghiu, Cristina Joia, Valentin Ionașcu și Omid Ghannadi, sunt pregatiți sa ajute la implinirea visurilor unor familii greu incercate de viața. De-a lungul a 13 saptamani, echipa Visuri la…

- Unele dintre cele mai iubite emisiuni, precum Vocea Romaniei, MasterChef și Visuri la Cheie, revin din aceasta toamna pe micile ecrane. Pe langa producțiile atat de apreciate de public, telespectatorii vor avea ocazia sa se intalneasca cu personaje noi in „Profu” sau „Șef sub acoperire”. Rețeta pregatita…

- Emisiunea "Visuri la cheie", prezentata de Dragos Bucur, revine la Pro TV cu sezonul 6 incepand din 11 septembrie, de la ora 20.30, scrie news.ro.In acest sezon, Dragos Bucur alaturi de echipa formata din Alina Vilcu, Cristina Joia, Laura Boghiu, Omid Ghannadi si Valentin Ionascu, vor ajuta…