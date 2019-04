Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui proiect de document elaborat inaintea summitului extraordinar al Consiliului European programat miercuri, liderii Uniunii Europene ar accepta "amanarea Brexit pentru a permite ratificarea Acordului" de retragere a Marii Britanii din Blocul comunitar. Liderii UE vor impune Guvernului…

- Comisia Europeana a anuntat joi ca, daca Regatul Unit nu reuseste sa ratifice in aceasta saptamana acordul de retragere din Uniunea Europeana, Brexitul va fi amanat numai pana la 12 aprilie, data pana cand Londra trebuie sa informeze blocul comunitar in legatura cu intentiile sale, transmite Reuters.…

- "Tarile vestice incearca sa profite de situatia generata de Brexit si vor sa voteze cele trei componente cruciale ale Pachetului de mobilitate 1, in cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, desfasurata in data de 27 martie. Federatia Operatorilor Romani de Transport se opune vehement prevederilor…

- Premierul britanic Theresa May se va deplasa luni seara la Strasbourg - unde vor avea loc sesiunea plenara a Parlamentului European si reuniunea saptamanala a Colegiului comisarilor europeni - in incercarea de a depasi impasul in care se afla negocierile privind iesirea Regatului Unit din Uniunea…

- Un nou referendum privind ieșirea Regatului Unit din UE ar putea fi necesar in cazul in care este amanat termenul deja stabilit al «divorțului», 29 martie. Theresa May cere insistent Bruxellesului «un ultim efort» pentru ca acordul Brexit pe care l-au negociat și finalizat impreuna sa poata fi votat…

- In timpul dezbaterilor purtate in plenul Parlamentului European privind bugetul pentru Politica de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, eurodeputata Gabriela Zoana a susținut menținerea la același nivel real al bugetului alocat acestei politici, deși Comisia Europeana solicitase…

- Bruxellesul a propus miercuri sa adauge șapte state, inclusiv Arabia Saudita, pe ''lista neagra" pentru combaterea spalarii banilor și a finanțarii terorismului, în contextul tensionat cu Ryad în urma cazului Khashoggi, scrie AFP.Aceasta inițiativa a Comisiei Europene…

- Data la care Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana (UE) ar putea fi amanata cu cateva saptamani, pentru a lasa timp parlamentarilor sa ratifice acordul retragerii, a apreciat sambata ministrul britanic insarcinat cu Relatia cu Parlamentul Andrea Leadsom, relateaza Reuters.