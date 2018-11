Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat marti, la Parlament, ca proiectul de ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) a primit toate avizele si va intra pe ordinea de zi a sedintei de saptamana aceasta a Executivului.

- "S-au clarificat toate aspectele ramase in discutie si maine cred ca vom discuta si ordonanta privind Fondul Suveran. (...) Stabilim un cadru general valabil pentru a putea, dupa aceea, prin hotarare de guvern, sa infiintam Fondul Suveran de la caz la caz", a precizat Teodorovici la Parlament.Intrebat…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca ordonanta referitoare la infiintarea Fondului Suveran de Investitii va fi discutata in sedinta de guvern de vineri. "S-au clarificat toate aspectele ramase in discutie si maine cred ca vom discuta si ordonanta privind Fondul Suveran.…

- Deși liderul PSD Liviu Dragnea susținea saptamana trecuta ca mai sunt doar niște detalii tehnice in discuție, liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a afirmat luni ca partidele de guvernamant nu au cazut de acord cu privire la 5% din datele proiectului. Surse oficiale au precizat pentru Profit.ro ca este…

- Guvernul reia proiectul pentru inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), de data aceasta sub forma unei ordonanțe de urgența (OUG), dupa ce, in aceasta vara, proiectul de lege inițiat in Parlament pe aceeași tema a fost declarat neconstituțional. Președintele Curții Constituționale…

- Guvernul reia proiectul pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, de data aceasta prin ordonanta de urgenta, dupa ce, in vara, proiectul de lege initiat in Parlament pe aceeasi tema a fost declarat neconstitutional, presedintele CCR, Valer Dorneanu, explicand ca acest fond nu…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a adus luni critici colegului de Guvern de la Ministerul Justiției, Tudorel Toader, aratand ca „intre doua evaluari și doua plecari” ale acestuia nu s-a reușit obținerea avizului pentru modificarile la Legea insolvenței și pentru legislația privind inființarea…

- Ministerul Finantelor Publice pregateste o ordonanta de urgenta, care ar trebui sa fie gata luna aceasta, pentru a avea cadrul general referitor la instrumente financiare precum Fondul Suveran de Investitii, a declarat luni ministrul de resort, Eugen Teodorovici. Pe de altă parte, ministrul s-a…