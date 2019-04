Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii si-au anuntat vineri lansarea ofensivei anuale de primavara in timp ce negocierile de pace sunt in curs atat cu Statele Unite cat si cu reprezentantii guvernului afgan cu care urmeaza sa se intalneasca saptamana viitoare, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește și: China investește…

- Acum Geely are pe langa marcile Volvo si Lotus si gama smart dedicata marilor orase din Europa. Smart a fost scoasa la vanzare de catre Daimler in urma cu cateva zile pentru ca aceasta marca nu este profitabila in ciuda faptului ca actualele modele smart fortwo…

- Presa internaționala a relatat recent ca Daimler ar putea renunța la brandul Smart din cauza pierderilor financiare, insa in cele din urma germanii au ajuns la un acord cu producatorul chinez Geely, care deține Volvo. In urma acestei ințelegeri, Daimler și Geely vor deține cate 50% din marca Smart,…

- Grupul auto german Daimler a anuntat joi incheierea unei aliante cu grupul auto chinez Geely, proprietarul marcii Volvo, pentru a produce impreuna in China, incepand din anul 2022, urmatoarea generatie de automobile marca Smart, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Partidul lui Benjamin…

- Romanii au facut demonstratii de eleganta si maiestrie pe zapada in fata lumii bune a schiului mondial. Peste o mie de participanti din 35 de tari printre care si gigantii lumii la sporturile de iarna concureaza in aceste zile la Congresul Mondial al Monitorilor de Schi Profesioniști Interski 2019…

- Petre Daea, președintele Consiliului: „Sunt mandru sa anunț ca UE va deveni in curand parte a acestui acord istoric care protejeaza, pentru prima oara, Oceanul Arctic și ecosistemul fragil al acestuia” In curand, UE va deveni parte la un acord internațional de prevenire a pescuitului nereglementat in…

- În contextul în care România s-a alaturat statelor care l-au recunoscut drept președinte interimar al Venezuelei, liderul opoziției Juan Guaido a transmis un mesaj de mulțumire pentru sprijinul acordat. Distribuind postarea pe twitter a președintelui Klaus Iohannis, Guaido…

- Grupul american de la Lima a cerut luni armatei din Venezuela sa ”stea în spatele” lui Juan Guaido, președintele interimar auto-numit, care a cerut schimbarea regimului "fara folosirea forței", potrivit AFP.Unsprezece din cele 14 țari latino-americane care alcatuiesc…