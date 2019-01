Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un succes de prestigiu obtinut de SCM Craiova, 18-12 cu Nykobing (Grupa D), pentru handbalul feminin din Romania a urmat o zi de cosmar in grupele Cupei EHF. Mai exact, pentru Magura Cisnadie, care a pierdut fara drept de apel partida de debut cu Team Esbjerg, 18-41, in cadrul...

- SCM Craiova, detinatoarea trofeului, a invins formatia daneza Nykobing Falster Handbold - NFH, cu scorul de 18-12 (9-6), sambata, in primul sau meci din Grupa D a Cupei EHF la handbal feminin, disputat in Sala Polivalenta din Craiova. Formatia din Banie a inceput foarte bine si a condus…

- Doua dintre cele trei echipe romanești aflate in turul 3 al Cupei EHF au obținut calificarea in grupe. Doar SCM Rm. Valcea a fost eliminata de danezele de la Ikast Herninig. In schimb, deținatoarea trofeului, SCM Craiova, și revelația Magura Cisnadie, continua traseul in Europa. 16 echipe au ramas pe…

- SCM Craiova, detinatoarea trofeului, s-a calificat dramatic in grupele Cupei EHF la handbal feminin, duminica seara, dupa ce a invins formatia germana Borussia Dortmund cu scorul de 19-18 (10-9), in Banie, in mansa secunda din turul al treilea preliminar al competitiei. SCM Craiova se…

- SCM Rm. Valcea nu a bifat al 9-lea meci consecutiv fara infrangere, echipa pregatita de Florin Pera impiedicandu-se duminica, 21 octombrie 2018, in Turcia, in manșa secunda din turul al doilea al Cupei EHF, pierzand “la mustața”, 20-21! In fața semifinalistei competiției, din ediția trecuta, Kastamonu…