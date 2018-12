Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Caras-Severin se afla sub cod portocaliu pana duminica, ora 12, cod ce ar putea fi prelungit dupa cum spun autoritatile. Caderile masive de zapada si viscolul au provocat neumarate pagube.

- Peste 10.000 de persoane din 30 de localitati din judetul Timis au ramas fara energie electrica, sambata seara, din cauza greutatii zapezii care a distrus 19 linii de medie tensiune, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Traficul feroviar a fost intrerupt intre statiile Resita Nord si Brebu, judetul Caras-Severin, din cauza unor crengi cazute pe reteaua electrica, informeaza sambata Centrul Infotrafic. Sursa citata precizeaza ca din cauza unor crengi cazute pe reteaua electrica, circulatia feroviara este intrerupta…

- Probleme in Timiș, din pricina condițiilor meteo deosebite. Codul Portocaliu insoțit de ninsori și viscol in rafale de vant puternic a afectat rețeaua electrica, mai multe localitați fiind lasate fara curent. Astazi, in jurul orei 14.00, patru linii electrice aeriene de tensiune medie parțial ale E-Distribuție…

- Ninsoarea a provocat blocaje pe mai multe drumuri nationale, iar in unele zone din tara traficul a fost dat peste cap din cauza zapezii si a autoturismelor grele neechipate corespunzator. ”Facem apel la...

- Drumul national care face legatura intre municipiile Piatra Neamt si Roman este blocat, luni dupa-amiaza, la iesirea din municipiul resedinta, pe o distanta de circa un kilometru, dupa ce un tir nu a reusit sa urce o panta, o situatie similara inregistrandu-se la iesirea din Baltatesti. …

- Mai multe localitati din judetul Neamt nu sunt alimentate, miercuri, cu energie electrica din cauza vantului puternic care a doborat copaci peste conductori electrici. Purtatorul de cuvant al...

- Mai multe localitati din judetul Neamt nu sunt alimentate, miercuri, cu energie electrica din cauza vantului puternic care a doborat copaci peste conductori electrici. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Neamt, Adrian Nita, a declarat ca este vorba de localitatile Brates, Cazaci, Ardeluta si Schitu…