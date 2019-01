Stiri pe aceeasi tema

- Astazi ramane valabil Codul Galben de conditii complicate ale vremii. Potrivit meteorologilor, se prevad ninsori puternice, pe alocuri va viscoli, se vor forma pe drumuri troiene, pe firele electrice și crengi depuneri de lapovița și polei. Vantul nord-vestic se va intensifica pana la 15-20 m/s. Pe…

- Dupa ce Craciunul și Revelionul au adus vremea deosebit de calda, in special in sudul și sud-estul țarii, meteorologii anunța ca vremea se strica și ca vine iarna. Ninsorile vor cuprinde mai multe regiuni, iar temperaturile scad considerabil in zilele urmatoare, informeaza ANM.

- Conflictul din stramtoarea Kerci, aflata sub controlul de facto al Rusiei, a creat o noua criza intre Moscova si Kiev. Asa se intampla atunci cand politica interna se amesteca cu cea externa pentru a crea oportunitati politicienilor. Ce va urma este imprevizibil sau este doar un scenariu win-win atat…

- Ilan Laufer, unul dintre cei mai tineri și performanți miniștri ai cabinetului Tudose, revine in forța in noul Guvern, fiind votat in CEx pentru preluarea portofoliului ministerului Dezvoltarii, in locul lui Paul Stanescu. Doar un vot a fost impotriva și cateva abțineri.Ca ministru pentru…

- Compania de constructii Pomponio SRL, implicata in urma cu sapte ani intr-un rasunator scandal finalizat cu condamnari penale, a initiat o ”actiune in constatare” la Tribunalul Alba cu privire la doua sume mari de bani, totalizand circa 7,5 milioane de lei.

- In PSD reincepe nebunia, iar liderii gruparii anti-Dragnea revin in forța. Jurnalistul Radu Tudor susține ca are informații conform carora Dragnea va amana Comitetul Executiv al PSD, din cauza acestor tensiuni. De asemenea, se pare ca mai mulți parlamentari PSD merg pe mana liderilor de organizații…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a 13 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza:1. ALEXANDROAE DIDI, actual Primar și fost Viceprimar al comunei Oșești, Județul Vaslui - INCOMPATIBILITATE A deținut și exercitat simultan cu funcția…

- ♦ Cel mai nou intrat in clubul milionarilor de pe bursa este Victor Bostan, directorul general al vinariei Purcari ♦ Valoarea medie a unui portofoliu detinut de unul dintre cei mai mari antreprenori de pe bursa de la Bucuresti este de 143 milioane de lei.