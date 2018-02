Stiri pe aceeasi tema

- Numarul pacientilor romani in spitalele si clinicile din Austria s-a dublat intre 2016 si 2017, atrasi fiind de tehnologia medicala moderna, de echipamente de ultima generatie, de specialisti bine pregatiti si cu experienta, dar si de conditiile excelente din spitale. In fiecare an, peste…

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins aseara, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14). Spania a cucerit prima medalie de aur auropeana, dupa alte patru finale disputate, ...

- Suedia și Spania vor juca duminica, ora 21:30, in direct la TVR, pentru aurul continental. Suedia poate caștiga a 5-a coroana, iar Spania incearca, tot a 5-a oara, sa caștige ultimul act. Franța și Danemarca porneau favorite in semifinale, in fața Spaniei, respectiv Suediei, dar outsiderele au rasturnat…

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic.

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic.In prima semifinala…

- Tokyo se confrunta luni cu caderi abundente de zapada, din cauza carora postul public de televiziune nipon i-a indemnat pe locuitorii dependenti de munca din capitala Japoniei sa plece acasa mai devreme. De asemenea, zeci de curse aeriene si feroviare au fost anulate, in urma unei alerte a Agentiei…

- Handbal Club Zalau a obtinut duminica seara o victorie importanta in grupele Cupei EHF, castigand cu scorul de 25 – 22 pe terenul cehoaicelor de la DHK Banik Most, formatie in fata careia a fost eliminata in urma cu patru sezoane in turul trei preliminar al acestei competitii. Pentru handbalistele lui…

- Mai multe curse au fost anulate, iar altele au intarzieri din cauza condițiilor meteo. Cateva avioane care trebuiau sa decoleze la ora 7 dimineața de pe aeroportul Otopeni sunt inca pe pista. Spre exemplu, noteaza antena3.ro , cursa Tarom spre Chișinau trebuia sa plece la ora 7:50, insa va pleca la…

- Ninsorile abundente din Republica Ceha au provocat accidente rutiere in lant, cele mai multe implicand vehicule mari cum ar fi camioanele, dar si autoturismele, scrie rtv.net.Pe D-1 s-au inregistrat blocaje pe mai multe sectiuni de drum din cauza unor accidente.

- Începând cu anul acesta, Guvernul suedez va începe sa trimita din nou locuitorilor sai un manual despre cum ar trebui sa procedeze în cazul unui razboi, la 30 de ani dupa ultima publicare a unui astfel de ghid, ce a început sa fie difuzat în timpul celui de-al…

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata, la Viena, impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna in Austria si care este criticata pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social. Sub sloganul "comitetul de primire a Noului…

- Realizarea unei Europe mai sigure, stabile și solidare, prin consens, competitivitate și coeziune, sumarizeaza prioritațile Președinției bulgare a Consiliului UE, al carei moto "Puterea sta in unire" se regasește și pe stema Republicii Bulgaria. Cele patru domenii-cheie pe care se va axa mandatul de…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta, citate de Xinhua. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest…

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Algerienii si marocanii au ingrosat in anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, insa majoritatea celor veniti in Europa in cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot in Italia, in timp ce intre liderii, informeaza…

- ''Toata atentia se concentreaza pe a afla daca procesul separatist va continua sau se va intrerupe'' in Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, este de parere politologul Joan Botella din Barcelona. In 2015, separatistii au castigat pentru prima data o majoritate de locuri in parlamentul…

- Desemnata in cursul zilei de ieri sportiva numarul unu in Alba la sporturi olimpice, in cadrul Galei Sportului Județean 2017, schioarea Raluca Ciocanel (CSȘ Blaj) nu a putut participa la acest eveniment, intrucat este plecata in Austria, pentru a pregati cat mai bine participarea la Jocurile Olimpice…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz.

- Iarna grea in Europa. Ninsorile abundente din vestul si sud-vestul Germaniei au provocat perturbari ale traficului aerian si rutier. Cel putin 170 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Frankfurt, iar avioanele care urmau sa aterizeze acolo au fost redirectionate.

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022 și declarațiilor facute de liderii celor doua formațiuni, intr-o conferința de presa. Sebastian…

- Zapada si viscolul dau peste cap traficul in anumite regiuni din vestul Europei. Pentru Bulgaria si Grecia, Ministerul roman de Externe a emis avertizari de calatorie. Soferii au trebuit sa stea la cozi pe autostrazile din Austria.

- In weekend, noul cancelar, Sebastian Kurz din Partidul Austriecilor, a ajuns la o intelegere cu Partidul Libertatii, o formatiune politica nationalista fondata dupa al doilea razboi mondial de catre fosti membri ai partidului nazist. Partidul Libertatii este in prezent condus de Christian Strache.…

- Brigada Rutiera a Capitalei, a actionat, in noaptea de sambata spre duminica, alaturi de specialisti de la Agentia Nationala Antidrog, pe principalele artere ale municipiului Bucuresti pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub infl bauturilor alcoolice sau a substantelor…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, sambata, la ora 14,30, la Palatul Cotroceni, pe Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, pe Marele Duce de Luxemburg si pe Regele Carl al XVI-lea Gustaf si Regina Silvia ai Suediei, informeaza Departamentul Comunicare Publica al Administratiei Prezidentiale.…

- Veniti la Bucuresti pentru a-i aduce un ultim omagiu Regelui Mihai, Majestatile Lor Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, Majestatile Lor Regele Carl al XVI-lea Gustaf si Regina Silvia ai Suediei, precum si Marele Duce de Luxemburg sunt, la aceasta ora, oaspetii presedintelui Iohannis, la…

- Presedintele Klaus Iohannis ii primeste, sambata, la ora 14,30, la Palatul Cotroceni, pe Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, pe Marele Duce de Luxemburg si pe Regele Carl al XVI-lea Gustaf si Regina Silvia ai Suediei, informeaza Departamentul Comunicare Publica al Administratiei Prezidentiale.

- Presedintele Klaus Iohannis îi primeste, sâmbata, la ora 14,30, la Palatul Cotroceni, pe Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, pe Marele Duce de Luxemburg si pe Regele Carl al XVI-lea Gustaf si Regina Silvia ai Suediei, informeaza Departamentul Comunicare Publica al Administratiei…

- La ora 11.00, sicriul cu corpul neinsufletit al Regelui Mihai va fi asezat pe un catafalc in Piata Palatului Regal pentru ceremonia religioasa si militara. La ora 11.10, sicriul va fi urcat pe un afet de tun. Se va forma un cortegiu funerar, iar afetul de tun va fi tras, in semn de omagiu,…

- REGELE MIHAI. Monarhi din mai toate casele regale din Europa sunt prezenti la funeraliile regelui. Regele Juan Carlos I al Spaniei si Regina Sofia a Spaniei, precum si printul Charles sunt deja la Palatul Regal, în sala Tronului, alaturi de membrii Casei regale a

- Casa regala a anunțat ca la funeraliile Regelui Mihai I vor participa familiile regale din Marea Britanie, Suedia, Spania, Belgia, Iordania, Luxemburg, Liechtenstein, Bahrein, Bulgaria, Grecia, Serbia, Albania, Franta, Prusia, Italia si Portugalia. Vor lua parte la funeraliile regelui Mihai reprezentanti…

- Conform informatiilor transmise joi de Casa Regala, vor lua parte la funeraliile regelui Mihai: Majestatea Sa Regele Carl XIV Gustaf al Suediei, Majestatea Sa Regina Silvia a Suediei, Alteta Sa Regala Marele Duce de Luxemburg, Majestatea Sa Regele Juan Carlos I al Spaniei, Majestatea Sa Regina Sofia…

- Compania care opereaza terminalul de gaze naturale de la Baumgarten, estul Austriei, s-a concentrat miercuri pe identificarea cauzelor care au provocat explozia de marti, dupa ce livrarile de gaze catre tarile vecine au revenit la normal, informeaza Reuters. De asemenea, preturile la gaze…

- Preturile gazelor naturale din Europa au urcat la cele mai mari niveluri din ultimii ani din cauza exploziei de la terminalul de la Baumgarten, Austria, cel mai mare soc fiind resimtit de Marea Britanie, potrivit Bloomberg.O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale…

- Regele Juan Carlos, al Spaniei, si sotia sa, regina Sofia, vor participa la înmormântarea regelui Mihai. De asemenea, regele Suediei,Carl al 16-lea Gustaf si regina Silvia vor veni la ceremonia de sâmbata.

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, potrivit salvatorilor, si provoaca temeri cu privire la perturbari ale alimentarii cu gaze naturale catre Italia si Croatia. Aceasta explozie a urcat brusc pretul…

- O explozie survenita marti dimineata la terminalul de gaze din Baumgarten, in estul Austriei, s-a soldat cu un mort si ranirea mai multor persoane. Explozia, ale carei cauze nu au fost deocamdata identificate, s-a produs la ora 8:45 (7:45 GMT) si a fost urmata de un incendiu. Compania Gas…

- In cursul zilei de duminica, 10 decembrie, mai multe zboruri care aveau decolare/aterizare pe Aeroportul Internațional Timișoara au fost afectate de condițiile meteo nefavorabile produse in toata Europa, in special in Marea Britanie, Germania și Olanda. Mai multe aeroporturi au fost inchise, iar pasagerii…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie.

- Doua persoane au decedat și alte 18 sunt ranite, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 15, intre Borsec și Tulgheș, fiind declanșat codul roșu de intervenție. Microbuzul facea curse regulate intre Praga și Orhei, in Republica Moldova. Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, a…

- Vrem o Europa care sa asculte cetatenii si Statele. O Europa capabila sa spuna unui Stat membru ceea ce noi spunem Spaniei: asa nu!. Este doar o parte a celor spuse de presedintele catalan Carles Puigdemont de pe scena construita intr-o piata din cartierul european al Bruxellesului, in fata a peste…

- Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat ca nu susține decizia 'unilaterala' a președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și a lansat un apel la calm in regiunea Orientului Mijlociu. ''Aceasta este o decizie regretabila pe care Franța nu o aproba…

- Intrebat daca iși planifica sa calatoreasca in Europa, Puigdemont a declarat ca nu știe daca acest lucru va fi posibil. "Pentru moment vom ramane aici (in Belgia)", a spus el in franceza la o conferința de presa la Bruxelles. "Cand am venit aici, dorința noastra era sa ne intoarcem acasa cat mai…

- Evocarea personalitatii Regelui Mihai in presa internationala Majestatea Sa, Regele Mihai. Foto: Casa Regala Simbol al istoriei dramatice a României din secolul al XX-lea' o personalitate esentiala pentru întelegerea convulsionatei istorii europene din ultimele opt decenii; unul dintre…

- Centrul de Armament și Muniții al Armatei Naționale a primit doua seturi mobile de analiza si testare a pulberilor si încarcaturilor propulsive a munitiilor (QPAK-13), în cadrul unei ceremonii desfasurate la Ministerul Apararii. La eveniment au participat reprezentanti ai Ministerului…

- Ninsori abundente in regiunea Magadan din Rusia. Strazile sunt blocate iar oamenii practic nu pot ieși din case.Mai mulți șoferi au ramas blocați in mașinile lor și au așteptat chiar și 20 de ore venirea salvatorilor.

- Patinaj pe strazile din Vladivostok, dupa prima ninsoare puternica din acest sezon. Peste 250 de accidente rutiere s-au produs in orașul rus in ultimele 24 de ore. Mulți șoferi au ramas blocați in mașinile lor și au așteptat chiar și 20 de ore venirea salvatorilor.

- Acest tip de ciclon nu a mai fost vazut in Europa pana acum! Sfarsitul saptamanii va fi marcat de precipitatii si de o masa de aer rece in toate regiunile tarii, urmare a faptului ca ciclonul Olaf, care vine din zona Italiei, va trece pe la periferia Romaniei.

- Ce lecție! Selecționerul echipei de fotbal a Suediei, Janne Andersson, a facut curat in vestiar dupa calificarea la CM 2018 din Rusia. Antrenorul in varsta de 55 de ani a parasit ultimul cabina, nu inainte insa de strange gunoiul ramas in urma jucatorilor sai, care au obținut, luni seara, biletele…

- „Sindromul renunțarii”, așa cum a fost numita afecțiunea prima data de catre medicul Bryan Lask, in 1991, boala ii face pe copii sa se retraga complet in lumea lor, asemenea celor care sufera de autism, sa refuze sa vorbeasca, sa mearga, sa manance sau chiar sa deschida ochii.Primele simptome…

- Juncker respinge ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva separatiștilor catalani. 'Nu vad ca statul de drept sa fie incalcat de catre autoritațile spaniole. Cred mai degraba ca incalca legea aceia care nu respecta ordinea constituționala spaniola', a spus Juncker…