- Jandarmii montani din cadrul postului din Bucegi au fost solicitați pentru mai multe intervenții pe munte, joi la pranz. Inrautațirea vremii a impus oprirea unor instalații de transport pe cablu, iar in jur de 150 de turiști au ramas nu au mai avut cum sa coboare in stațiuni.

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de viscol si ninsori insemnate cantitativ valabila de marti dupa-amiaza pana miercuri dimineata, in judetele Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Caras-Severin, precum si in zona de nord a judetelor Dambovita si Prahova.

- Salvamontistii anunta ca nu sunt persoane blocate la Balea Lac, unde nu se mai poate ajunge miercuri, dupa ce telecabina a fost oprita din cauza vantului foarte puternic, a anuntat Seful Salvamont Sibiu, Adrian David. "Telecabina Balea este oprita din cauza vantului puternic. Nu sunt persoane blocate…

- Doua trenuri Regio care se deplasau spre Severin si Craiova au ramas vineri dimineata blocate in trafic. Ambele locomotivele s-au defectat, in urma conditiilor meteo nefavorabile. Calatorii asteapta sa fie ajutati. Doua locomotive au plecat din Craiova pentru a tracta trenurile.

- Opt judete se afa miercuri dimineata sub avertizare cod galben de vant pana la ora 10:00, conform ANM.In zona de munte peste cota 1800 m a judetelor Valcea si Gorj a fost instituit codul galben pana la ora 10:00, fiind semnalat vant cu viteze de 90...100 km/h ce spulbera zapada, reducand vizibilitatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionre de Cod Galben de viscol in zona montana inalta și strat consistent de zapada, pana deseara la ora 21.00. In intervalul menționat, in cea mai mare parte a zonei montane, temporar va ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare nowcasting Cod galben de viscol puternic pentru zona de munte a judetelor Suceava si Neamt, valabila pana duminica, la ora 2:00. Potrivit...

- In intervalul 15 decembrie, ora 06:00 – 16 decembrie, ora 12:00, conform ANM, va ninge abundent in Timiș, Argeș, Caraș-Severin, Dambovița, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Prahova, Vrancea și Valcea. „In intervalul menționat, in județele Timiș și Caraș-Severin, precum și in zona de munte…