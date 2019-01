Stiri pe aceeasi tema

- Ninge pe mai multe drumuri naționale și autostrazi aflate in administrarea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, in special in partea de Sud-Est a județului Caraș-Severin. Pe parcursul nopții trecute au intervenit peste o suta de utilaje și au fost folosite 533 de tone de material antiderapant…

- NEPASARE…Cam asa s-ar rezuma aprecierile privind aportul factorilor judeteni, precum si al parlamentarilor cu privire la valorificarea in interes public, al potentialului ce-l ofera natura. Si, slava Domnului, solul si subsolul din Podisul Central Moldovenesc ofera inca multe daruri ce ar ameliora starea…

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut, a facut un apel la regenerarea satelor romanesti, la slujba de Boboteaza, spunand ca ar vrea ca romanii plecati la munca in strainatate sa se intoarca acasa, astfel incat sa se schimbe curentul creat de emigrare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Opt autoturisme au fost implicate, joi dimineata, in accidente in lant care s-au petrecut pe autostrada Bucuresti-Ploiesti. Cauza tamponarilor este poleiul care a transformat drumurile din prahova in patinoare.

- Deși pare greu de crezut, obișnuiți fiind sa vedem mai degraba unde greșim și abia cand ne confirma alții unde ne descurcam chiar bine, mediul de afaceri a schimbat setul de reproșuri și cerințe de la...

- Scandal in fata unei biserici din Sighetu Marmatiei. Suparati ca fostul lor preot a fost pensionat cu forta, sute de enoriasi au blocat accesul noului paroh in lacasul de cult. Credinciosii spun ca mai-marii bisericii l-au pedepsit pe preotul lor din cauza unei cotizatii pe care acesta nu a ptutu sa…

- Vicepremierul Paul Stanescu s-a aratat foarte incantat de rachiul de tescovina de Ferești oferit de un producator local la ziua recoltei din comuna vasluiana Ștefan cel Mare. Dupa ce s-a plimbat printre carlani la proțap, ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Locale a spus ca și-ar fi dorit…

- Crima s-a petrecut in satul Untesti, comuna Bogdanesti. Cei doi soti s-au certat dupa ce barbatul a venit acasa baut. Potrivit vecinilor, barbatul era consumator de alcool, iar cel mai probabil femeia s-a aparat de loviturile sotului si l-a taiat cu un cosor. Acesta a pierdut mult sange, iar la sosirea…