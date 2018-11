Stiri pe aceeasi tema

- ANM: Media valorilor termice va fi sub normalul perioadei Valorile termice se vor situa sub mediile multianuale ale perioadei, în urmatoarele patru saptamâni (19 noiembrie - 17 decembrie 2018), iar cantitatile de precipitatii vor fi excedentare în prima parte a intervalului si usor…

- Administrația Nationala de Meteorologie(ANM) anunta ca urmatoarele ore sunt critice pentru Romania. Un ciclon mediteranean a patrus pe teritoriul tarii noastre si a adus ninsori in toata tara. Se anunta un nou val de precipitatii. Vremea luni si marti in Romania.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare meteorologica de vreme deosebit de rece, ninsori și intensificari ale vântului. Informarea este valabila pâna duminica, la ora 12.00. Potrivit ANM, vremea va fi deosebit de rece de vineri dimineața, de la ora 5.00,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare meteorologica de vreme deosebit de rece, ninsori și intensificari ale vântului. Informarea este valabila pâna duminica, la ora 12.00. Potrivit ANM, vremea va fi deosebit de rece de vineri dimineața, de la ora 5.00,…

- ANM anunța cum va fi vremea pana in decembrie. Cand vin ninsorile. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut estimarile meteorologice pentru urmatoarele patru saptamani. Saptamana 12 – 19 noiembrie – Temperatura medie a aerului Temperatura aerului va avea valori mai scazute decat cele normale…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta prognoza de vreme pentru perioada 8-21 octombrie, in regiuni din tara. In Transilvania, vremea se mentine frumoasa si calda pana in 15 octombrie, cand mercurul mai coboara cateva grade in termometre. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicata in jurul…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru perioada 24 septembrie – 22 octombrie. Vremea se raceste si sunt asteptate ploi. Saptamana 24 septembrie – 1 octombrie 2018 Valorile termice medii ale perioadei, cel mai probabil, se vor situa sub normele climatologice in cea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare de cod glaben pentru noua județe din vestul țarii, care intra in vigoare astazi, la ora 15.00, și este valabila pana maine, 4 septembrie, ora 23.00. In acest interval sunt anunțate perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in „Banat,…