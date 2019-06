O explicatie a nivelului scazut al investitiilor in sistemul energetic romanesc este nebunia in care Europa s-a angrenat privind tranzitia de la energia de baza la energia curata, care este o energie buna, dar dependenta, a declarat joi secretarul de stat in Ministerul Energiei, Doru Visan, la o conferinta dedicata situatiei investitiilor in sistemul energetic din Romania. "Un alt factor esential il reprezinta instabilitatea promovarii acestor investitii generata de aceasta nebunie la care omenirea s-a angrenat, in special Europa, pe care incercam sa o gestionam in mod corespunzator, aceasta tranzitie…