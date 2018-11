Stiri pe aceeasi tema

- Visa si Mastercard s-au oferit sa diminueze comisioanele platite de comercianti pentru platile cu cardul efectuate de turisti in Uniunea Europeana, in incercarea de a evita sa fie nevoite sa plateasca amenzi la finalul unei investigatii in derulare a Comisiei Europene, au

- Uniunea Europeana face, miercuri, primul pas catre sancționarea Italiei, din cauza unui buget mult prea permisiv cu cheltuielile, care ar putea duce țara in deficit excesiv, scrie Bloomberg. Comisia Europeană dă publicităţii, miercuri, evaluarea sa finală cu privire la proiectele…

- Comisia Europeana va incepe din noiembrie pregatirile complete pentru situatia in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile viitoare cu blocul comunitar, dar a insistat joi asupra faptului ca in prezent lucreaza la incheierea unui acord privind Brexitul, relateaza…

- Comisia Europeana va incepe din noiembrie pregatirile complete pentru situatia in care Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile viitoare cu blocul comunitar, dar a insistat joi asupra faptului ca in prezent lucreaza la incheierea unui acord privind Brexitul, relateaza…

- Companiile Facebook si Twitter vor fi sanctionate daca nu se vor conforma cu legislatia europeana privind protectia consumatorului pana la sfarsitul acestui an, a avertizat joi Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana propune amenzi uriase pentru platformele online care nu elimina in scurt timp continutul cu caracter terorist, marind presiunea asupra companiilor-gigant din domeniul tech precum Alphabte sau Facebook, scrie The Wall Street Journal. Comisia Europeana a propus o noua legislatie…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a denuntat miercuri periclitarea 'sistemica' a valorilor democratice de catre Ungaria si a cerut Comisiei Europene sa reactioneze prin lansarea asa-numitei proceduri a articolului 7, transmit AFP, Reuters si dpa. Cu 448 voturi pentru,…