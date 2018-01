Stiri pe aceeasi tema

- Mai este o saptamana pana cand vine Craciunul, perioada anului in care toate dorintele se implinesc si miracolele devin realitate. Ce cadou mai frumos isi putea dori Adela Popescu decat sa il aiba pe Cove din nou alauri! Iata ca dorinta ei a devenit realitate, iar Cove s-a intors in platoul Vorbeste…

- La sfarsitul saptamanii trecute, la Bucuresti s-a desfasurat Cupa de Iarna la Atletism. Printre protagonistele competitiei s-au numarat si doua sportive de la CSM Suceava pregatite de antrenorul Silviu Casandra. Roxana Ghiuta a castigat proba de 800 de metri la categoria junioare III, colega sa Claudia…

- Un loc de poveste si plin de veselie se dezvaluie calatorilor care ajung in Apuseni, in aceste zile. Copiii au transformat dealul de langa scoala veche a satului Runc, aflata la peste 1.000 de metri altitudine, in loc de sanius, iar imaginile inedite arata cat de mare le este bucuria.

- A inceput perioada sejururilor de iarna in strainatate. Cum tot mai multi romani cumpara de bilete de avion ori de cazare in vacanta de pe internet, politistii vin cu recomandari de care ar trebui sa tinem cont cu totii.

- Sarbatorile de Iarna aduc, in acest weekend, la Ploiești, spectacole specifice acestei perioade premergatoare Craciunului și Anului Nou. Astazi, de la ora 17.00, pe scena amenajata pe esplanada din fața Palatului Culturii, copiii de la trupa Hit Music Talent și cei ai Ansamblului Berceni vor oferi momente…

- Datinile, dansurile populare, portul și bineințeles colindele sunt zestrea unui popor. Pentru pastrarea și conservarea tuturor acestor valorilor culturale, Asociația Culturala „Junii Saceleni” organizeaza „Festivalul de Datini și Obiceiuri – Sarbatorile de Iarna la Sacele”. Festivalul iși dorește sa…

- Iarna trecuta, la adapostul nameților care au cuprins municipiul Baia Mare, mai mulți pricepuți intr-ale teatrului s-au adunat pentru a scrie “Deszapezirea – o comedie in doua acte”. Primele repetiții au avut loc in iarna lui 2016. Cetațenii, plictisiți sa vada doar alb in jurul lor, s-au inghesuit…

- Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a anunțat ca formația sa a primit o noua oferta pentru Olimpiu Moruțan, din Ucraina, un club care ar fi acceptat chiar sa-l lase pe jucator in Romania pana vara viitoare. Astfel, concurența pentru Gigi Becali este din ce in ce mai acerba, dat fiind…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, instituție de cultura aflata sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, in parteneriat cu Asociația Meșterilor Populari Clujeni, Primaria Cluj-Napoca și Mitropolia Clujului, Maramureșului și Salajului, organizeaza in perioada…

- Ho Ho Ho! Sarbatorile vin! In Constanța, Zanele JCI marcheaza inceperea sarbatorilor cu un eveniment inedit si mult așteptat de parinți și copii. Atelierul Zanelor iși redeschide porțile duminica, 10.12.2017, ora 16:00, Hotel Ibis, sala Ovidiu. JCI Constanța daruiște magie la Atelierul Zanelor, prin…

- Prezent la ultimul comandament de iarna de la Primaria Capitalei, primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, anunța faptul ca instituția pe care o conduce estimeaza ca anul acesta nu vor fi probleme in ceea ce privește intervențiile de dupa cadere zapezii. DC News a incercat sa afle motivele care…

- Codul Rutier prevede faptul ca anvelopele de iarna sunt obligatorii din momentul in care incepe sa ninga, indiferent de perioada, cat timp este carosabilul acoperit de zapada. Obligativitatea dotarii autovehiculelor cu cauciucuri de iarna nu depinde de un anumit interval de timp, ci exclusiv de conditiile…

- Impresionant, de cațiva zeci de metri inalțime și extrem de bogat. Așa este bradul din acest an, care probabil de maine va fi impodobit pentru ca marți 5 decembrie, in ajun de Moș Nicolae, sa aiba loc și iluminarea pomului de Craciun. In cadrul evenimentului din seara de 5 decembrie va avea loc și un…

- Mariah Carey isi sporeste considerabil veniturile odata cu venirea Sarbatorilor de Iarna ce au drept coloana sonora, peste tot in lume, hit-ul „All I Want for Christmas“, pe care cantareata americana l-a lansat in anul 1994.

- Portarul lui Athletic Bilbao, Kepa Arrizabalaga, ar putea evolua din aceasta iarna in tricoul echipei Real Madrid. Potrivit publicației Marca, Arrizabalaga este dorit insistent de antrenorul Zinedine Zidane, tehnicianul francez vrand sa il aiba sub comanda sa inca din aceasta iarna, fiind satul de evoluțiile…

- Cel mai lung si mai complicat traseu montan din Parcul National Ceahlau va fi inchis pe toata perioada de iarna. Ultima data cand a mai fost aplicata aceasta restrictie a fost in anul 2012.

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi in urmatoarele doua sapatamani. Un ciclon mediteranean va determina fenomene severe, in special la munte, iar in celalalte regiuni ploile si lapovita isi vor face simtita prezenta.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), vremea va deveni din ce in…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) este pregatita sa efectueze o deszapezire eficienta in Capitala, urmand sa se actioneze cu 1.000 de utilaje, a anuntat, ieri, primarul general Gabriela Firea....

- Targurile de Craciun se deschid unul cate unul in orașele europene, dar si in cele de peste Ocean. Standurile luminate si incarcate cu decoratiuni de sarbatoare, aromele de clatite, turta dulce, vin fiert si gratare de la zecile de casuțe din lemn ademenesc vizitatorii.

- Gigi Becali sustine ca impresarul lui Billel Omrani l-a contactat pentru un transfer la FCSB al jucatorului aflat pe primul loc in Liga 1 cu CFR Cluj. Dupa ce Nicolae Dica l-a anuntat ca nu-i va mai comunica echipa de strat, Gigi Becali l-a criticat pe Constatin Budescu, pe care l-a tras…

- Personaje de poveste, spectacole, ateliere și animatori îi așteapta pe constanțeni din 8 decembrie în Tarâmului Magic al Craciunului. Din 8 decembrie 2017 și pâna pe 14 ianuarie 2018, Țara Piticilor din Parcul Tabacarie va deveni „Tarâmul Magic al Craciunului”,…

- GENEROZITATE Un barladean de pe strada I.C. Bratianu, care doreste sa ramana anonim, a donat ieri doi brazi, unul de 15 m si unul de 10 m, care au fost crescuti in curtea sa. Donatia este facuta pentru ca acesti frumosi brazi sa fie montati unul in fata Primariei Barlad, altul la Cerbul de Aur [...]

- Dupa o perioada in care au existat multe necunoscute, conducerea Primariei Ploiesti pare sa fi definitivat in ultimele cateva zile toate aspectele legate de activitatile festive pe care le va organiza in perioada sarbatorilor de iarna. In acest an, in centrul municipiului va fi amenajat un targ de Craciun,…

- Doar cateva zile ne mai despart de inceputul iernii. Pe masura ce temperaturile scad, crește și riscul infecțiilor respiratorii. Frigul provoaca tot felul de tulburari, inclusiv cardiovasculare și digestive. Cum ii facem fața? Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 378, ediția print Iarna este…

- Aproximativ noua formații și grupuri de colindatori din mai multe județe din țara sunt așteptate la festivalul de colinde și obiceiuri de iarna „Craciunul la romani”, derulat de catre Fundația „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe. Președinta Fundatiei, prof. ing. Maria Peligrad, a declarat ieri ca Festivalul…

- Ministerul Sanatații nu va putea achiziționa urmatoarea tranșa de doze de vaccin mai devreme de inceputul lunii decembrie, dar se lauda cu incheierea contractului-cadru pe o perioada de doi ani. Campania de vaccinare antigripala a fost demarata in acest sezon mai mult la modul declarativ, dupa imunizarea…

- Iarna se instaleaza in Romania in urmatoarele zile, iar vremea va deveni din ce in ce mai rece. Frigul se datoreaza ciclonului Peter, care a ajuns in tara noastra sambata noapte. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile vor scadea si sub zero grade in timpul noptii. De altfel, in aceasta dimineata,…

- SOLSTITIU DE IARNA 2017: Ca în fiecare an, deși iarna meteorologica sosește înca de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al solstițiului de iarna .

- Unul dintre cele mai bune uleiuri pentru gatit este uleiul de cocos. Compozitia acestuia ramâne neschimbata chiar si la temperaturi ridicate. Datorita programului destul de încarcat de care avem cu totii parte, produsele de tipul 2 în 1 sunt la mare cautare si nu…

- Sebeșul va avea patinoar in aceasta iarna. Și nu orice patinoar, ci unul inchiriat de primarie, pentru doua luni, cu 112500 de lei (aproape 25.000 de euro). Patinoarul ar trebui sa ajunga la Sebeș in data de 31 noiembrie și sa fie disponibil pentru pasionații acestui sport, pana in 31 ianuarie 2018.…

- Potrivit tradiției, pomul de Craciun va fi inaugurat la 1 decembrie, iar in aceeași zi vor fi aprinse și luminițele de sarbatoare in tot orașul Chișinau, informeaza NOI.md. Astazi, in cadrul ședinței serviciilor Primariei capitalei, șeful adjunct al Direcției cultura, Stela Mitriuc, a anunțat programul…

- Primele informatii de la meteorologi despre ce ne asteapta in aceasta iarna. Directorul executiv al ANM, Florinela Georgescu vorbeste de episoade cu vreme severa si viscole. Viscole, geruri naprasnice și zapezi mari. Asta ne așteapta in aceasta iarna. „Fenomenle severe categoric nu vor lipsi. Vorbesc…

- Ministerele Economiei si al Energiei precizeaza, printr-un comunicat, ca aprovizionarea cu gaze naturale, in sezonul rece, va fi asigurata. Precizarile vin dupa ce directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a declarat joi, in Comisia parlamentara de ancheta a activitatii ANRE, ca stocul pentru iarna…

- Mult așteptata perioada a Sarbatorilor de Iarna se apropie, astfel incat, Primaria municipiului Zalau a demarat deja activitațile specifice pregatirii acestei perioade atat de indragite de cei mici dar și cei mari, deopotriva. Instalațiile de iluminat incep sa-și faca apariția in oraș, echipele de electricieni…

- O femeie in varsta de 61 de ani din comuna Slobozia Conachi a ramas fara acoperis deasupra capului chiar acum in prag de iarna. Duminica seara, casa femeii, care este vaduva, a luat foc ca din senin. Batrana a reusit sa se trezeasca, sa iasa din casa si sa dea alarma. I-au sarit in ajutor satenii si…

- Pachetul de legi pe justiție provoaca nemulțumiri in randul populației și determina romanii sa iasa din nou in strada in semn de protest. Acțiuni de protest vor avea loc azi in București, Cluj-Napoca, Bistrița, Baia Mare și Zalau, dar și in alte mari orașe din țara.

- Serviciul Judetean de Ambulanta are cele mai mari probleme, mai ales daca iarna va fi una apriga la Constanta. Managerul SAJ s-a plans din nou astazi, la Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, convocat la Prefectura, ca cele mai multe dintre masinile care merg sa salveze bolnavi sunt vechi…

- Copiii de la gradinița „Lastarel" din Falești se incalzesc cu energie verde și folosesc apa incalzita de energia soarelui. Noul sezon de incalzire incepe cu dreptul pentru administrația instituției preșcolare care a reușit cu implicarea comunitații și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene sa schimbe…

- Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 5/2011, utilizarea cauciucurilor de iarna NU este conditionata de o anumita perioada de timp, ci doar de conditiile meteorologice. Astfel, cauciucurile de iarna nu sunt obligatorii incepand cu data de 1 noiembrie, asa cum in mod fals se vehiculeaza. Anvelopele de iarna…

- Ieri dupa-amiaza, din cauza copacilor prabusiti sub greutatea zapezii, traficul rutier pe DJ184 a fost restrictionat. Politistii Serviciului Rutier prezenti in zona i-au directionat pe soferi pe ruta alternativa DN18, prin Pasul Gutai. In aceasta dimineata circulatia a fost reluata. Avandu-se in vedere…

- Iarna a adus deja probleme in mai multe zone din țara. Zapada depusa pe șosele da mari batai de cap șoferilor. In Harghita, un drum național a fost deja inchis, iar in judetul Maramures, abia se...

- ORA DE IARNA 2017. In noaptea de sambata spre duminica Romania trece la ora de iarna Romania trece la ora de iarna in weekend. Mai exat, in 2017 trecerea la ora de iarna va avea loc in noaptea de 28 spre 29 octombrie. Duminica, 29 octombrie 2017, va fi cea mai lunga zi din an. Medicii spun ca aceasta…

- Trecerea la ora de iarna 2017, programata in acest weekend, va influența mersul trenurilor CFR Calatori. Trecerea la ora de iarna 2017, aferenta Europei Orientale, care are loc in acest an pe 29 octombrie, cand ora 4 AM devine ora 3 AM, trenurile de calatori vor pleca din gari (statiile din care se…

- Autoritatile din Poiana Brasov anunta ca in actualul sezon de schi vor fi mai multe locuri de parcare, automate pentru cartelele de transport pe cablu si oportunitati pentru schiorii experimentati.

- Meteorogii au lansat un avertisment cu privire la vremea care se va raci anormal de mult incepind cu luna noiembrie. Ruperea vortexului polar ar putea avea loc mai repede decit de obicei, ceea ce va duce la frig, lapovita si ninsoare. Estimarile meteorologilor arata ca, in urmatoarele doua saptamini,…

- In filmul „Octombrie”, aparut in 1928, regizat de Serghei Eisenstein, vedem mulțimile luand cu asalt Palatul de Iarna, o imagine-simbol a Revoluției, intiparita in memoria tuturor generațiilor pentru care marxism-leninismul nu a insemnat doar o formula anacronica. Un film de propaganda stralucit, dar…

- SFANTUL DUMITRU – 26 octombrie. In credinta populara, anul este impartit in vara si iarna. Daca Sfantul Gheorghe incuie iarna si infrunzeste intreaga natura, Sfantul Dumitru desfrunzeste codrul si usuca toate plantele. In credinta populara, anul este impartit in vara si iarna. Daca Sfantul Gheorghe…

- Dan Petrescu e surprins de tripleta ofensiva a lui Gica Hagi, formata din Eric, Țucudean și Chițu, pe care ii vede mai buni decat jucatorii ofensivi ai celor de la FCSB. Mai mult, Dan Petrescu se gandește chiar sa-l transfere pe Eric in iarna. "Cand evoluezi contra campioanei Romaniei și cu antrenor…

- Un acord semnat de Eurosport si Snap Inc. va permite utilizatorilor de Snapchat din Europa sa urmareasca transmisiuni ale Jocurilor Olimpice de Iarna din PyeongChang 2018. Aplicatia va oferi mai multe tipuri de programe – momente din culisele unor evenimente olimpice, precum snowboarding, schi alpin…

- Polonia ar putea deveni singura tara din UE care va renunta la schimbarea de doua ori pe an a orei, potrivit The Telegraph, citat de Mediafax.ro. Intr-un caz rar de solidaritate in mediul politic extrem de divizat al Poloniei, proiectul de lege in acest sens a fost sustinut in unanimitate, in prima…