Stiri pe aceeasi tema

- Prahova apare, in premiera, in informarea saptamanala data publicitații de Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile, cu privire la evoluția cazurilor de infectare cu West Nile. Din pacate, in dreptul județului nostru este consemnat inclusiv un deces. Potrivit reprezentanților…

- Deși Direcția de Sanatate Publica Prahova nu a mai dat publicitații situația cazurilor de rujeola inregistrate pe teritoriul județului, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a raportat un numar extrem de mare de confirmari ale bolii in Prahova. Astfel, conform datelor…

- V. Stoica Deși Direcția de Sanatate Publica Prahova nu a mai dat publicitații situația cazurilor de rujeola inregistrate pe teritoriul județului, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a raportat un numar extrem de mare de confirmari ale bolii in Prahova. Astfel, conform…

- Conform datelor furnizate Ministerului Sanatatii de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, din data de 2 mai si pana in 6 septembrie au existat 166 cazuri de meningite si meningo-encefalite cauzate de infectia cu virus West Nile. De asemenea, s-au inregistrat 17…

- Sase persoane, infectate in ultima saptamana cu virusul West Nile, in Dolj. Acestea aveau varste cuprinse intre 59 si 81 de ani. Potrivit datelor DSP Dolj, numarul persoanelor din judet care in urma intepaturilor de tantari au fost infectate in aceasta vara cu acest virus a ajuns la 11. „In cadrul activitatii…

- "Este vorba despre o confirmare abia la primul test. Sunt asteptate rezultatele la cel de-al doilea test. Este vorba despre un pacient in varsta de 75 de ani, care a contactat virusul in urma unor intepaturi de tantari. A primit ingrijiri medicale in sectia de Boli Infectioase, iar evolutia a fost…

- V. Stoica Zona rurala – unde dezinsecția pe domeniul public este un adevarat lux – pare sa fie preferata de țanțarii infestați cu virusul West Nile, daca luam in considerare cazurile aparute de la debutul sezonului in care insectele pot raspandi diferite afecțiuni prin intermediul transferului de sange…

- Peste o suta de noi cazuri de rujeola au fost confirmate, in ultima saptamana, in Capitala și in 2 județe, anunța Institutul National de Sanatate Publica, care citeaza date primate de la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.