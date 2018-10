Virusul pestei porcine africane, oprit prin CARANTINĂ SEVERĂ. Fermele disciplinate pierd MILIOANE DE EURO | VIDEO Virusul pestei porcine africane, care face ravagii in Romania, poate fi oprit. Fermele care au impus carantina severa inca de la aparitia primului focar reusesc sa evite aparitia epidemiei, insa pierd zilnic zeci de mii de euro, pentru ca fluxul de productie este blocat. Nu mai pot vinde nici un gram de carne, dar scroafele fata, purceii cresc, iar supraaglomerarea din hale ii fac pe porci sa se manance intre ei. Un nou episod al investigatiei jurnalistice realizate de Gandul va arata cum a scapat pana acum de virus un mare complex de crestere a porcilor din Ialomita. Citeste articolul mai departe pe mediafax.ro…

Sursa articol si foto: mediafax.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Date despre raspandirea pestei porcine africane Virusul pestei porcine africane este prezent în 240 de localitati din 13 judete, iar numarul focarelor a ajuns la 980, conform ultimei raportari a Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Sigranta Alimentelor. Cele mai multe cazuri…

- „Este o dificutate de combatere. Pentru ca in momentul in care a intrat un asemenea virus intr-o zona, aici nu stii, aici nu intra pe granita cu pasaportul ca sa-l controlezi sau vine virusul calare pe bicicleta si spune alo, stai putin ca noi am dormit aici, iar noi Romania ne-am aparat prin masuri…

- Apel la președinte, sa inceteze sa exploateze politic aceasta situație Guvernul Romaniei a luat și va continua sa ia toate masurile necesare, din punct de vedere instituțional și financiar, pentru controlul și combaterea eficienta a raspandirii pestei porcine africane și face apel la președintele Romaniei,…

- Virusul pestei porcine africane determina tot mai multi gospodari sa-si sacrifice de buna voie porcii din ograda, in speranta ca se vor alege totusi cu ceva in lipsa despagubirilor pe care ar fi putut sa le ia de la Comisia Europeana.

- Dupa doua luni de la confirmarea primului focar de pesta porcina Africana in judetul Tulcea, autoritatile par a fi scapat situatia de sub control. Cel putin asa spun mai multi specialisti care observa ca in 60 de zile avem deja 8 judete afectate de aceasta boala.

- "Urmarim foarte atent evolutia pestei porcine africane in Romania. Masuri exceptionale, precum supravegherea consolidata si alocarea de resurse umane adecvate, trebuie aplicate de autoritatile romane pentru a asigura gestionarea actualelor focare si izolarea bolii", a mentionat purtatorul de cuvant…

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș solicita crescatorilor de animale sa respecte o serie de masuri pentru... The post Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș trage un semnal de alarma. Virusul pestei porcine africane a fost identificat…

- Dupa mai bine de o luna de la confirmarea primului focar de pesta porcina africana intr-o localitate din Delta Dunarii (Ceatalchioi-10 iunie), judetul Tulcea este in continuare in stare de alerta, fiind cel mai grav afectat de aceasta boala.