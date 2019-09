„Virusați” de navigație. Îndrăgostiți de vacanțele pe iaht, românii se visează la timona unui velier cu toate pânzele sus Romanii au descoperit in ultimii ani o noua modalitate de a-și petrece concediile. Au abandonat resorturile all-inclusiv de unde se intorceau doar cu amintirea mancarii și a lenevitului la soare și au ales vacanța pe iaht, care le permite sa descopere zonele turistice din alta perspectiva. Sezonul de iahting il depașește pe cel obișnuit, de plaja. Daca pentru un turist care merge pe litoralul romanesc pentru plaja, o vreme mai noroasa sau o temperatura sub 20 grade Celsius inseamna o vacanța ratata, iahtingul se practica in condiții foarte bune, indiferent de vreme, la o temperatura mai mare de… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

