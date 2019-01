Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 72 de ani a ajuns, sambata, la Spitalul de Urgența Floreasca, spunand ca s-a impușcat singur in picior, zona genunchiului, in timp ce participa la o partida de vanatoare de fazani, in județul Dambovița. Medicii au anunțat Poliția, fiind declanșata o ancheta.Potrivit Poliției Dambovița,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la opt, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Daca țara noastra este devastata de pesta porcina fiind depistate focare noi in fiecare saptamana, vecinii de la sud de Dunare au probleme cu un virus la fel de periculos. Agentia pentru Siguranta Alimentelor din Bulgaria (BFSA) a raportat noi cazuri de pasari infectate cu virusul H5N8 la o ferma privata…

- A foc macel intr-o ferma de porci din Dambovita, cu doar cinci zile inainte de Ignat. Medicii sanitar-veterinari au ucis 9 porci dupa ce s-a descoperit un nou focar de pesta porcina africana. Eradicarea porcilor va continua si astazi, cand vor fi ucise alte cateva zeci de animale.

- Numarul cautarilor pe platforma online a eMag a crescut cu 67% in acest an fata de anul 2017, pana la 390 de milioane, in topul celor mai cautate produse fiind "ceas", "squishy" si "casti", potrivit informatiilor publicate, vineri, de retailer. Conform statisticii companiei, in clasamentul…

- Romania ocupa locul 49 din 190 de economii in clasamentul global Paying Taxes, intocmit de PwC, tara fiind chiar printre performerii Europei Centrale si de Est in ceea ce priveste timpul necesar conformarii cu legislatia fiscala, cu 163 de ore pe an in conditiile in care, la nivel global este nevoie,…

- Salariul minim brut din Romania depașește media regiunii Europei Centrale și de Est. In același timp, are cea mai ridicata rata efectiva de taxare dintre statele din regiune, de 41,5%, potrivit unei analize Deloitte Romania. Rata efectiva de taxare se menține cea mai inalta, 41,5%, și in cazul unui…

- ”Adoptarea euro este un proces complex. Odata cu venirea crizei, o parte din beneficiile adoptarii euro s-au estompat. E nevoie de un calendar adecvat care sa asigure trecerea cu succes la moneda unica. Procesul de convergența presupune o combinație de politici monetare și politici fiscale macroprudențiale…