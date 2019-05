Vîrstnic mort în pădure Echipajele ISU Neamt au intervenit in week-end intr-o misiune de degajare a unei persoane cazute intr-o ripa la marginea unui drum forestier din comuna Grinties. Pe 23 mai, la locul evenimentului s-a deplasat un echipaj de pompieri militari cu o autospeciala de interventie din cadrul Garzii II Poiana Teiului si un echipaj medical din cadrul […] Articolul Virstnic mort in padure apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, vineri, 24 mai, pentru a salva un barbat care a cazut intr-o ripa de la marginea unui drum forestier din comuna Grinties. Conform primelor informatii oferite de salvatorii nemteni, barbatul este in stare de inconstienta. “Misiune degajare persoana (barbat)…

- ■ angajatorii care vor sa atraga anumit personal vor fi indrumati de inspectori ■ au loc sesiuni de informare ■In perioada 15 aprilie – 31 mai 2019, la nivel national se deruleaza actiunea de informare si constientizare cu privire la respectarea legislatiei specifice privind ucenicia la locul de munca,…

- ■ echipa este in pragul colapsului, Dani Coman si-a dat demisia, iar antrenorul pietrean nu poate face nimicCostel Enache, antrenorul pietrean al gruparii de prima liga Astra Giurgiu, trece prin clipe absolut deloc placute in aceste zile. De fapt, problemele sint vechi gruparea patrononata de multimilionarul…

- ■ pietrenii au invins cu 3-2 (2-1) pe KSE Tirgu Secuiesc, in ultima partida a campionatului Ligii 2 ■ echipa de juniori a clubului va evolua simbata, 11 mai, in returul cu Bukovina Vicov, in dubla de baraj pentru accederea in turneul play-off ■ Echipa de fotbal de sala Ceahlaul a incheiat cu o victorie…

- ■ la capitolul venituri este estimata suma de 34.175,90 mii lei ■ „Totul este ca noi sa manageriem cum trebuie toate investitiile si fondurile alocate, pentru a obtine maximun de eficienta“, a declarat primarul Nicolae Salagean ■Orasul Bicaz si-a stabilit in sedinta Consiliului Local din aprilie 2019,…

- P O noua postare fake news de la PSD ne anunța ca ratele romanilor vor scadea incepand de pe 2 mai ca urmare a publicarii de catre BNR a noului indice de calcul a dobanzilor care va fi mai mic decat ROBOR. Este o noua minciuna sfruntata marca PSD la adresa sutelor de mii de […] Articolul Scaderea ratelor,…

- Acum, ca tot ne aflam in Saptamana Patimilor, m-am gandit, ca tot crestinul traitor, sa-mi pun ordine in suflet si, pe cat posibil, sa-mi amintesc pacatele savarsite in timp, si sa ma despovarez de ele. Nu de alta… dar odata iertate, sa… fac loc altora. Ca nu cumva diavolul sa iasa mai tare din dorinta…

- ■ la multe din actiunile desfasurate partener le-a fost scolarilor Biblioteca Mihai EminescuProgramul activitatilor educative din saptamina Scoala Altfel, derulate la unitatile de invatamint ale Bicazului in ultimelele zile, a fost unul bogat in actiuni din cele mai diverse. Biblioteca Mihai Eminescu…