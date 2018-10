Mii de persoane au manifestat sambata dimineata pentru a cere demisia primarului Romei, Virginia Raggi, acuzata de agravarea dezorganizarii serviciilor publice din capitala Italiei, relateaza AFP. 'Incapabila, incapabila', au scandat manifestantii sub ferestrele primariei, fluturand bucati de plasa portocalie pe care autoritatile le amplaseaza in mod regulat in jurul gaurilor din asfalt pe strazile Romei.

La apelul unui grup pe Facebook al carui slogan 'Roma spune destul!' s-a raspandit in ultimele saptamani pe retelele sociale, manifestantii au protestat impotriva gaurilor din asfalt,…