- Selena Gomez a avut nevoie de un “escape” pentru cateva zile dupa ce s-a desparțit din nou de Justin Bieber. Artista a inchiriat un iaht in Sidney și s-a relaxat alaturi de mai mulți prieteni. Dupa ce a fost surprinsa la plaja in cotum de baie, internetul a inceput sa o critica pentru ca s-ar... View…

- DN 73 care duce la Rasnov si zona Bran-Moieciu este plin de gropi la tot pasul si a asteptat 7 ani sa fie reparat. Lucrarile au inceput anul trecut, dar pe portiunea Brasov-Cristian si nu la Rasnov, unde gropile nu mai pot fi ocolite. Si anul acesta lucrari se vor face tot la Cristian.

- Baieții de la The Motans ne arata partea sensibila a iubirii cu piesa proaspat lansata, “Jackpot” și au facut-o intr-un mare fel LIVE la Virgin Tonic. Cu un sunet fresh, “Jackpot” prezinta dragostea ca pe un sentiment ce taraște cu tine pe jos, te ridica și te doboara, dar in același timp te umple de…

- Serbia, țara de la care Romania așteapta extradarea lui Sebastian Ghița, nu a pus in practica niciuna dintre recomandarile de prevenire a corupției in randul parlamentarilor, judecatorilor și procurorilor, arata un raport al Consiliului Europei, dat publicitații joi.

- Telekom Electronic Beats (TEB), unul dintre cele mai expresive și mai dinamice proiecte de muzica electronica din Europa, ajunge in acest an și in Romania. Pe 13 și 14 aprilie vor avea loc mai multe concerte in Control Club din Bucuresti, unde TEB prezinta nume mari ale muzicii electronice internationale.…

- Administratia Trump se asteapta ca intalnirea dintre presedintele american si liderul nord-coreean, Kim Jong-un sa aiba loc, in ciuda tacerii de la Phenian, a declarat luni purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters.

- Cand Andrei Tiberiu Maria posteaza o fotografie cu intreaga lui familie, fotografia se viralizeaza. S-a intamplat duminica, atunci cand Smiley a fost sa-și viziteze parinții. Artistul a postat pe contul sau de Facebook o fotografie in care apare alaturi de fratele, parinții și bunica lui și a scris…

- ZILE LIBERE 2018. Doua scurte vacanțe îi așteapta pe români de Paște și de 1 mai. Cel mai probabil, românii vor avea câte patru zile consecutive de vacanța, de fiecare sarbatoare, dar pentru asta e nevoie de acordul

- Transplantul de rinichi prin care atrecut Selena Gomez anul trecut aproape a omorat-o, spune chiar prietena ei cea mai buna, Francia Raisa, cea care i-a donat rinichiul. Actrița Francia Raisa a vorbit despre un moment critic de dupa operația de transplant pentru revista W Magazine. “La cateva ore dupa…

- „In momentul in care am preluat conducerea organizatiei PSD Sibiu, principalul meu obiectiv a fost sa construiesc o echipa credibila, puternica si care sa reprezinte o forta pentru Partidul Social Democrat. Asa s-a si intamplat: pentru prima data PSD Sibiu a primit recunoasterea la nivel national…

- Pentru ca am auzit o poveste despre o tanara din Statele Unite care a ajuns sa aiba datorii de 10.000 de dolari incercand sa devina populara pe Instagram, ne-am gandit sa strangem cateva sfaturi mai puțin costisitoare. De fapt, am pus pe hartie un ghid despre cum poți sa faci sa devi faimos pe Instagram...…

- Fostul internațional Marcel Raducanu, internat in spital, cu dureri la coloana vertebrala. ”O sa-mi faca injecție in maduva”. Ajuns la varsta de 63 de ani, fostul star de la Steaua și de la Borussia Dortmund, stabilit acum in Germania, este sub supraveghere medicala, intr-o clinica de specilitate. ”Fac…

- A fost o saptamana plina de emoții și de adrenalina la Virgin Radio Romania. Matinalii Virgin Tonic au provocat-o pe Andreea Remețan sa incerce sa-și țina pulsul sub 120 bpm ca sa-i permita sa faca concursul și in cadrul programului ei. Andreea a trecut prin mai multe probe care i-au intins nervii la…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, le-a transmis autoritaților de la București ca așteapta explicații cu privire la propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Halsey a fost tratata ca o prințesa dupa ce asistena personala i-a pus o pereche de papuci de casa in fața picioarelor atunci cand cantareața s-a dat jos din mașina, iar fanii au ridicat din spranceana. E adevarat ca celebritațile pot avea uneori cerințe puțin exagerate, dar nu e și cazul lui Halsey.…

- Daca mașinile care se conduc singure sunt intr-adevar viitorul, atunci viitorul a sosit! Statul american California va permite in curand companiilor de tehnologie și producatorilor de mașini sa testeze mașini autonome pe drumurile publice pentru prima data. Anunțul a fost facut luni de Departamentul…

- Actrita americana Rachel McAdams, protagonista filmului "The Notebook", are o relatie de doi ani cu scenaristul Jamie Linden si asteapta primul ei copil la 39 de ani, relateaza online ziarul spaniol ABC. Fenomenul "baby boom" la Hollywood este in crestere in 2018. Dupa Eva Longoria, care asteapta primul…

- Emoții mari ieri dupa amiaza pentru Bogdan, fan declarat Formula 1 și Lewis Hamilton. Dupa ce i-a innebunit pe colegii din Virgin Tonic cu informații despre ultimele modificari care au vizat cea mai sofisticata competiție auto in materie de tehnologie, Bogdan a stat cu sufletul la gura ca sa afle cum…

- Italianul Roberto Zanda a riscat sa moara congelat la Yukon Artic, ultra-maratonul de 480 de kilometri. Ultra trail-ul Yukon Artic ii aduce pe participanți, dintre care și pe bistrițeanul Tiberiu Ușeriu , in situații extreme. La fel s-a intamlat și cu Roberto Zanda, un ultrarunner din Cagliari. Roberto…

- Actrița Camila Mendes, joaca rolul Veronicai Lodge in serialul “Riverdale” și-a destainuit problemele pe contul de Instagram pentru a-și face fanii sa ințeleaga ca dietele drastice și pastilele pentru slabit pot duce la probleme grave de sanatate. Intr-o postare induioșatoare, actrița vorbește despre…

- Administrația prezidențiala a SUA transmite un mesaj clar regimului sirian al lui Bashar Al-Assad. Forțele armate ale republicii federale sunt gata sa intervina, in cazul in care se va dovedi ca președintele va continua sa foloseasca arme chimice impotriva propriului popor.

- Pe 14 februarie, pentru a coincide cu ziua indragotiților, Afrojack s-a gandit sa ne ofere o feliuța de romantism lansand cea mai dulce piesa impreuna cu cantareața Stanja. Piesa suna ca o balada pop și asta datorita faptului ca Afrojack este un producator versatil și se pricepe de minune sa jongleze…

- Rusia va incerca sa se implice in alegerile partiale americane din 2018 si va continua campania de raspindire a informatiilor false dusa impotriva SUA si a aliatilor sai, arata datele unui raport emis, marti, de serviciile secrete din SUA citat de The Associated Press.

- De saptamana asta poți vedea la cinema unul dintre cele mai așteptate filme cu supereroi de la Marvel. Primul supererou de culoare din lumea benzilor desenate, Black Panther va face trecerea pe marele ecran pe 16 februarie. Pe numele sau T’Challa, supereroul s-a nascut in Wakanda, o țara africana ascunsa…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Sunt vizate toate domeniile: sport, teatru, spectacole de muzica clasica, cafenele si desigur festivalul UNTOLD. Nu sunt uitate nici prezentarea institutiilor academice, dar intr-un mod prietenos, care sa-i atraga pe tineri. Proiectul, unic in mediul universitar romanesc, a incercat sa surprinda si…

- Jennifer Lopez tot planuiește de cateva luni aceasta colaborare, dar ieri artista a confirmat ca un cantec alaturi de Cardi B este deja creat și așteapta sa fie lansat. “Simt ca voi deja știți ca am colaborat cu Cardi B. Numele cantecului este Dinero și nu știu inca cand va aparea videoclipul, dar vom…

- Kim Kardashian West iși lanseaza linia de parfumuri create special pentru Valentine’s day și vrea ca atat prietenii, cat și adeversarii, sa primeasca puțin din esența victoriei. Intr-un video postat recent pe Instagram apar o serie de notițe cu nume pe ele, precum Cardi B, o buna prietena a vedetei,…

- Oamenii de știința au facut decoperirea secolului. In viitor, geoingineria ar putea fi folosita pentru a manipula fenomele meteorologice, dar vor exista consecințe severe. In viitor, oamenii ar putea utiliza geoingineria pentru a contracara schimbarile climatice. Insa, specialistii avertizeaza ca o…

- Veste buna pentru fanii celebrului serial cu avocați Suits. A doua jumatate a sezonului 7 va fi difuzata incepand cu data de 28 martie și se va incheia cu un epusod de doua ore pe 25 aprilie. O alta veste buna pentru fani e ca USA Network și Universal Cable Productions au decis sa aloce... View Article

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca in comun cu Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca a municipiului Chișinau organizeaza Targul locurilor de munca in cadrul celei de-a XVII-a ediții a Expoziției naționale „Fabricat in Moldova".

- Cea mai importanta seara a muzicii la inceput de an s-a incheiat, iar de data aceasta cei nominalizați sunt artiștii tai preferați. Cu un Jay-Z prezent in sfarșit dupa șase ani in care a boicotat gala și cu Cardi B pe scena, cea de-a 60 ediție a premiilor Grammy a confirmat ceea ce fanii așteptau....…

- Senatorul PSD Florin Carciumaru nu pare sa mai creada in salvarea echipei Pandurii de la faliment. „Autoritatile locale nu vor sa mai investeasca, CEO are interdictie sa mai dea bani pentru sport, cu toate ca are profit. Raman...

- De-a lungul timpului Lady Gaga a trecut print-o serie de schimbari de stil și comportament, totul pentru a-și imbunatați spectacolele și a-și face fanii fericiți, insa albumul “Joanne” a schimbat odata pentru totdeauna stilul artistei in show-urile sale. Prima varianta a stilului pe care Lady Gaga il…

- Halsey este o mare susținatoare a drepturilor femeilor, iar asta se poate vedea clar in versurile pieselor sale. Solista a recitat, in weekend, o poezie extrem de profunda in care vorbește despre abuzurile asupra femeilor și cum asta ar trebui sa se opreasca cat mai curand. Fiind o parte din marșul…

- Organizatorii Tomorrowland au dezvaluit primele nume care vor fi prezente pe scena in cele doua weekenduri de festival. O prima supriza o reprezinta revenirea lui Hardwell, care la ultimele doua ediții a lipsit de la festivalul organizat in Boom, Belgia. Line-up-ul nu este complet deocamdata și arata…

- SENTINTA…Au mai ramas cateva zile pana cand magistratii Curtii de Apel vor da sentinta definitiva in cazul traficantilor de tigari din Zorleni, condusi de Vasile Fasicaru, un afacerist local. Barbatul a ajuns dupa gratii in vara anului 2016, dupa ce procurorii DIICOT au destructurat un grup infractional…

- Strangem “1 milion de povești despre tine”! Astazi am intrebat-o pe Camelia, cea care readuce in The Virgin Throwback piesele care au facut istorie, ce reprezinta rujul pentru ea. Iar raspunsul este o sursa buna de inspirație! Concursul cu premii AVON continua pe virginradio.ro! Incearca rujul Mark.Epic…

- Muzeul The Stratford Perth din Ontario, Canada, este pregatit sa deschida, incepand din februarie, o expoziție dedicata lui Justin Bieber. Expoziția va avea ca tema momente cheie care l-au ajutat pe Justin sa devina faimos și a fost creata chiar de el alaturi de familie. Bunicii lui Justin, Diane și…

- Moldova intenționeaza sa intensifice cooperarea comerciala și economica cu Qatarul și sa atraga investiții din aceasta țara in economie. Acest subiect a fost discutat in cadrul intrevederii dintre ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, și ambasadorul…

- Sibiul va gazdui primul summit al Uniunii Europene dupa Brexit Sibiul va gazdui, în prima jumatate a anului viitor, primul summit al Uniunii Europene care va avea loc dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu a vizitat,…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) se asteapta sa raporteze un profit anual de 54 de miliarde de franci elvetieni (55,25 de miliarde de dolari) in 2017, cel mai ridicat profit din istoria de 110 ani a institutiei, transmite Bloomberg. SNB a realizat anul trecut un profit de 49 de miliarde de franci elveţieni…

- Astazi, la #instalove, inimioara lui Alice a fost impartita in doua, de catre Miley Cyrus si Ariana Grande: “Se pare ca cele doua sunt priete bune si, mai mult chiar, formeaza un duet reusit pe scena. De data aceasta, le regasim pe o scena mai restransa, interpretand un cover dupa trupa Crowded House,…

- Edilii din Gorj asteapta de urgenta fonduri din partea Consiliului Judetean pentru plata arieratelor. In momentul de fata se lucreaza la proiectele de buget si la listele cu investitii noi pentru anul 2018. Primarul din Rosia de Amaradia, Liviu Cotojman, a recunoscut faptul ca la nivelul institutiei…

- Daca n-ai fost norocos sa-ți impatureasca mama ta mereu tricourile, daca ai locuit singur de mic sau ai plecat la facultate și a trebuit sa te descurci cu viața de camin, ei bine, știrea asta e pentru tine. Un start-up din California a dezvoltat un robot care face un singur lucru: iți impaturește hainele.…

- Razvan Marin, mijlocaș la Standard Liege, a vorbit despre situațiile lui Alex Chipciu și Nicolae Stanciu, fotbaliști intrați pe lista neagra a conducerii celor de la Standard Liege. Marin ii lauda pe cei doi colegi de la echipa naționala și nu ințelege de ce nu mai sunt doriți. "Eu am spus-o si in…

- Primii care intra in 2018 sunt locuitorii arhipelagului Kiribati, din oceanul Pacific. Sunt aproximativ 100.000 de oameni pe cele 34 de insule vulcanice sau de corali, raspandite pe o suprafata de peste 800 de kilometri patrati. Se intampla la ora 12, ora Romaniei. Urmeaza Auckland, Noua Zeelanda, la…

- Situația actuala din Guvern este un fara precedent in Europa, iar Igor Dodon așteapta cuminte sa fie suspendat din funcție. La aceste concluzii a ajuns fostul vice-ministru al Mediului, Valeriu Munteanu.

- Politicienii au si ei emotii la venirea lui Mos Craciun. Cei mai multi spun ca au fost cuminti, asa ca au impodobit bradul, si-au lustruit ghetele, unii au chiar ghetuțe si spera ca mosul n-o sa-i uite, informeaza Digi24.Deputatul Florin Iordache spera ca Mos Craciun sa fi vazut cat de harnic…