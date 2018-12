Stiri pe aceeasi tema

- „Bohemian Rhapsody”, una dintre cele mai cunoscute piese semnate Queen, lansata in 1975 și extrasa de pe albumul „A Night At The Opera”, a ajuns acum sa atinga performanța de a fi ascultata de peste 1,6 miliarde de ori pe principalele platforme de streaming. „Bohemian Rhapsody”, piesa formației Queen,…

- Una dintre piesele specifice sarbatorilor de iarna nu va mai fi difuzata de un post de radio din Cleveland, Ohio. Decizia de a interzice piesa a fost luata dupa ce mai mulți ascultatori s-au plans ca este „inadecvata”, „manipuleaza” și „incurajeaza violul”. Aceștia s-au plans ca mesajul piesei „Baby…

- Maratonul lui Niculae 3 continua! De la ora 14:00, jurnalistul Moise Guran a ajuns in studioul Virgin Radio Romania. Lupta generațiilor in materie de muzica este provocarea lui Andrei Niculae pentru Moise Guran. Daca prima piesa propusa de Moise a fost „In Bloom” a trupei Nirvana, Andrei Niculae a schimbat…

- Imagine Dragons lanseaza piesa incredibil de puternica, ”Machine”. Piesa vine sa iți faca și mai multa pofta de cel de-al patrulea album al trupei, „Origins”, a carui lansare este programata pentru 9 noiembrie. Materialul „Origins” este deja disponibil pentru precomanda și reunește piesele „Natural”,…

- JUNO & SHIFT au lansat clipul piesei “Dumbada”, un material filmat intr-un club din Barcelona și pe strazile din București. Piesa este destinata distracției “cu un pic de taboo”, dupa cum spune JUNO. “ « Dumbada » e un banger de club. Sincer, ideea asta de « Dumbada » era deja in instrumental, dinainte…

- Vunk și Feli au lansat miercuri piesa ”Toți demonii mei” in matinalul cu Bogdan, Shurubel și Ionuț, la Virgin Radio Romania. Piesa este „o poveste de dragoste și reproș dintre oameni, dar și dintre om și divinitate. Iubește lumea!” – a scris trupa Vunk pe Facebook. Noul single s-a auzit pentru prima…

- Noua piesa, lansata marți seara, este compusa de Shift și produsa de Coco Siffredi, iar videoclipul, in regia lui NGM Creative, traduce in imagini o serie de trairi care ne duc cu gandul la filmele retro de la Hollywood. „Ma bucur ca am piesa cu Shift Baby și suna mega fresh și nu iți iese... View Article

- Vescan revine cu un nou single in colaborare cu MIRA pentru piesa “Ce-o fi, o fi”, o piesa despre sensul vieții, cu mesaj puternic, emoționant. “Ce-o fi, o fi” a fost compusa de Vescan, Mahia Beldo, MIRA și Jo și produsa de Mahia Beldo, master Adi Colceru. “Ce-o fi, ce o fi” este o piesa... View Article