Virgil Soncutean, Allianz-Tiriac Asigurari: Trebuie sa ne simplificam limbajul, modul de comunicare si produsele in vederea dezvoltarii industriei de asigurari

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a lansat in dezbatere un proiect care schimba modul prin care vor fi comercializate bunurile confiscate de ANAF, conform documentului de pe site-ul institutiei. MFP vrea ca bunurile confiscate sa pot fi valorificate si prin ”agentii imobiliare, case de licitatii,…

- Ajungem sa reconfirmam in fiecare an ca exista dezechilibre in piata de asigurari si ca deocamdata nu si-a atins potentialul, pe care ar trebui sa si reusim sa il convertim in rezultate, ce vor facilita o crestere sustenabila a pietei de profil....

- Surse din cadrul Poliției Capitalei sustin ca barbatul s-ar fi aruncat de la etajul 3, imediat dupa ce ar fi inchiriat o camera. Cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei. A fost gasit mort in camera de hotel. Politia a anuntat SINUCIDERE, iar familia da in judecata…

- Autor: Thomas Burns, CTO Media & Entertainment, Dell EMC Industria de media și divertisment (M&E) reprezinta un domeniu important de business de la care consumatorii de astazi au așteptari mari în ceea ce privește serviciile digitale și conținutul pe care îl primesc.…

- Primarul Toader Mugur Mihai si viceprimarul Dan Cristian Popescu au continuat seria intalnirilor din cadrul dezbaterilor publice cu reprezentantii societatii civile referitoare la elaborarea noului Plan de Urbanism Zonal – PUZ coordonator al sectorului 2. Pana la aprobarea sa trebuie parcurse etape…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, a explicat marți, 4 decembrie, la un post TV, folosirea sistemului Ro-ALERT in cazul ursului care se plimba pe strazile din Brașov și modul cum a acționat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov. Astfel, șeful DUS a spus…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca se afla intr-un termen "foarte rezonabil" de raspuns in cazul propunerilor de ministri ai Dezvoltarii si Transporturilor, el subliniind ca CCR nu are ce sa spuna in acest caz. Seful…

- Comitetul Executiv National al PSD a decis ca ministrii Paul Stanescu si Lucian Sova sa demisioneze in cazul in care presedintele Klaus Iohannis refuza sa-i revoce, a precizat, miercuri, presedintele PSD, Liviu Dragnea. Intrebat daca s-a luat in discutie sanctionarea ministrului Dezvoltarii, Paul Stanescu,…