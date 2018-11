Virgil Ian:u, fiu de preot, despre Patriarhie: ~Biserica a devenit un business cu catedrale

Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul Sloboziei și Calarașilor, Vincențiu Grifoni, nu le-a permis enoriașilor din satul Paltiniș, județul Ialomița, sa intre in altar, cand s-a sfințit biserica, spunandu-le ca e „perioada de doliu și suferința”, oamenii afland, ulterior, ca doliul se refera la invalidarea referendumului, scrie…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat astazi, 16 octombrie, la Forumul de Afaceri Multisectorial, desfașurat in Italia, in marja vizitei de stat efectuate de catre Președintele Romaniei, E.S. domnul Klaus Iohannis. Forumul de Afaceri Multisectorial…

- Prezent chiar acum la Libertatea Live, Vasile Banescu, purtator de cuvant al Patriarhiei, a inceput emisiunea raspunzand atacurilor mai multor politicieni PSD de dupa referendum. URMARIȚI AICI INTERVIUL LIVE CU VASILE BANESCU Vasile Banescu a fost numit „un baiat care a intrat in politica” de catre…

- "Astazi cred ca am inteles unde se afla natiunea romana. Cata incultura si imoralitate este in Romania. Biserica trebuie sa isi reconsidere pozitia in societate. Este momentul sa reutilizam prescriptiile canonice cu privire la institutia penitentei din primele veacuri crestine, iar pentru dusmanii Bisericii…

- Parlamentarul carasean este de parere ca „Romania nu trebuie sa „importe” toate așa zisele “libertați” ale democrației occidentale! Ca parinte vreau ca fata mea sa vada plimbandu-se pe strada, de mana, un barbat și o femeie, un tata și o mama alaturi de copilul lor! Nu am…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a fost vineri la Iasi. El a avut o intrevedere si cu IPS Teofan. "Am avut astazi o intalnire de suflet cu IPS Teofan, Arhiepiscop al Iasilor si Mitropolit al Moldovei si Bucovinei. Biserica si Armata au fost dintotdeauna pilonii pe care s-a sprijinit Romania in devenirea…

- Loc unic in Romania! E absolut uluitor ce fac sfinții de pe pereți cand cineva intra in aceasta biserica Intr-o localitate din Salaj exista o bisericuta din lemn mai putin obisnuita. Este singurul lacas de cult din tara unde sfintii pictati pe pereti zambesc! Biserica de lemn din Brebi, asa este cunoscut…