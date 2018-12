Virgil Ianțu se gândește ZILNIC dacă să plece din țară De la animatorul de televiziune devenit cunoscut pentru ca „imparțea miliarde” intr-o emisiune-concurs, Virgil Ianțu a ajuns in prezent realizator de emisiune de cultura generala, insa toata cariera i-a fost marcata de faptul ca intrebarile, cultura generala, cunoștințele erau cele care le aduceau participanților caștiguri. „Eu, neavand cultura generala, mi-am dorit intotdeauna sa fac emisiuni de gen, ca sa invaț. Lasand gluma la o parte, așa am inceput, s-a nimerit, (...) și dupa ce am inceput Vrei sa fii milionar, acum 18 ani, am avut ocazia sa lucrez in mai multe genuri de producție: Copiii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

