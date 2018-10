Presedintele PNL Dambovita, Virgil Guran, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca liberalii vor depune in noiembrie o motiune de cenzura la adresa Guvernului Dancila, iar la acest moment se poarta negocieri, in special cu pucistii din PSD. ''Inca nu am stabilit exact cand depunem motiunea, dar o pregatim. In luna noiembrie sigur va fi o motiune. Da, purtam negocieri, discutam cu toata lumea. Suntem realisti, e posibil din nou sa nu treaca motiunea, pentru ca ati vazut PSD si ceilalti care sunt la guvernare se gandesc: aoleu, daca trece motiunea, nu mai suntem noi…