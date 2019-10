Stiri pe aceeasi tema

- Harta Romaniei in functie de semnalul la mobil este un nou serviciu public, prin care utilizatorii pot afla unde semnalul este puternic, slab sau inexistent, in functie de operatorii de retea. In felul acesta, romanii pot ramane tot timpul conectati. Sau dimpotriva, pot cauta zone izolate, atunci cand…

- In Chile, incepand de vineri, a fost decretata stare de urgenta pentru o perioada de 15 zile. De aceea, Ministerul Afacerilor Externe recomanda ocolirea zonelor centrale ale capitalei Santiago de Chile, precum si calatoriile cu metroul metropolitan, pentru a se evita incidentele cu populatia locala.…

- Figura bulversata a traducatoarei care asculta declarațiile incredibile ale președintelui Donald Trump la întâlnirea cu omologul italian Sergio Mattarella a facut înconjurul Internetului.

- Imagini revoltatoare despre cum se manipuleaza bagajele calatorilor pe aeroportul interbațional Otopeni au fost facute publice chiar de catre ministrul Transporturilor, Razvan Cuc In imagini se poate observa cum bagajele pasagerilor sunt aruncate pur si simplu pe banda de catre angajații firmei Globeground,…

- Potrivit legislației in vigoare, contribuabilii care nu-și achita obligațiile fiscale pana la data de 30 septembrie vor suporta penalitați de intarziere de 2% din cuantumul obligațiilor principale, calculate pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a facut un apel, luni, la cetateni si autoritati sa promoveze platforma votstrainatate.ro. "In aceasta perioada, impreuna cu Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, continuam…

- Jumatate dintre utilizatorii de Internet din Uniunea Europeana si-au rezervat online locurile de cazare sau calatoriile in anul 2017, pe ultimele locuri fiind bulgarii si romanii in cazul carora doar 17%, respectiv 18%, dintre utilizatorii de Internet si-au rezervat vacantele via Internet, arata datele…

- Polițiștii clujeni au depistat, joi dupa-amiaza, un conducator auto care se afla beat la volan, chiar pe Autostrada A3.”La data de 25 iulie a.c., in jurul orei 14.15, politistii Biroului Autostrada A3 Turda - Bors au depistat un barbat de 41 de ani, din municipiul Turda, judetul Cluj, in timp ce conducea…