Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea, a fost facut KO, dupa cinci secunde, intr-un meci demonstrativ de kick-boxing. Celebrul motocilist Teodor "Tedi" Emi a fost cel care l-a pus la podea pe Mircea Badea, fiind pentru a doua oara cand cei doi se intalnesc in ring.

- Mircea Badea, cunoscutul prezentator de la Antena 3, a fost protagonistul unor imagini incredibile astazi. Badea a fost facut knock-out intr-un meci demonstrativ de kick-boxing de catre Teodor „Tedi” Emi și a avut nevoie de intervenția medicilor pentru a-și reveni.

- FCSB a remizat pe terenul celor de la Dunarea Calarasi, scor 1-1, iar campioana CFR Cluj se putea distanta la noua puncte de echipa antrenata de Mihai Teja, insa Hermannstadt-ul lui Vasile Miriuta s-a opus, remizand cu acelasi scor, 1-1.

- Mircea Badea a fost facut knock-out intr-un meci demonstrativ de kick-boxing contra lui Teodor „Tedi” Emi, celebrul motociclist cu care se batuse și in trecut, potrivit gsp.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi! Aceste modificari la Codul Rutier va vor lasa fara mașina In startul meciului,…

- Prezentatorul Antena 3, Mircea Badea, a fost facut KO intr-un meci demonstrativ de kick-boxing contra lui Teodor „Tedi” Emi, motociclist in fata caruia a mai pierdut in ring și in 2014 . VIDEO MAI JOS. Disputa, care ar fi trebuit sa fie o revansa, a avut loc intr-un mall din București din cartierul…

- Mircea Badea a rezistat doar cateva secunde in meciul impotriva lui Teodor Tedi Constantin, motociclistul care l-a mai invins și in urma cu aproape cinci ani. Prezentatorul TV a fost facut knock-out in doar cateva secunde. Confruntarea a avut loc, sambata, intr-un centru comercial din Capitala. Mircea…

- Mircea Badea, prezentatorul celor de la Antena 3, a fost facut knock-out intr-un meci demonstrativ de kick-boxing contra lui Teodor „Tedi" Emi, celebrul motociclist cu care se batuse și in trecut. In startul meciului, Mircea Badea a primit o lovitura dura, care l-a facut KO, avand nevoie de intervenția…

- Dinamo a invins pe teren propriu, 3-0, pe U Craiova, in etapa 20 a Ligii 1 Betano, toate golurile fiind marcate de Mattia Montini. In urma acestui succes, atomosfera in lotul ros-albilor nu mai e atat de tensionata, iar un oficial dinamovist a produs viralul zilei.