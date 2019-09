Rostov a castigat sambata cu 2-1 pe terenul lui Lokomotiv Moscova, dar faptul ca gruparea de pe Don a plecat cu toate punctele din capitala Rusiei i se datoreaza in mare masura lui Evgheni Cernov.

El s-a substituit de doua ori portarului, iesit pe o respingere, iar daca efortul de la prima interventie a fost admirabil, dupa cateva secunde si-a pus tot corpul in joc pentru a se opune golului.

This is, without a doubt, the best last-ditch defending that I have ever seen!



What a hero.pic.twitter.com/hsVegXdkp9