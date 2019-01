Stiri pe aceeasi tema

- Toți baieții șmecheri trebuie sa aiba un Mercedes, nu-i așa? Ei bine, ce facio atunci cand ești șmecher, dar nu ai bani? Iți transformi mașina (aia banala, nedemna de un baiat fin) intr-un bolid. Cum? Ne-a aratat un barbat din Marea Britanie. Rezultatul a starnit un val de amuzament online

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, liderul WTA, le-a mulțumit fanilor care au votat-o ca fiind preferata lor in circuitul WTA, pentru cel de-al doilea an consecutiv, precizand ca acest trofeu inseamna mult pentru ea."Va mulțumesc din inima pentru ca m-ați votat și m-ați sprijinit anul acesta.…

- Simona Halep s-a distrat alaturi de mai mulți apropiați, printre care și tatal ei, la un concert susținut de Andra și What’s Up. Jucatoarea de tenis numarul 1 WTA a cantat si dansat in apropierea scenei. Simona si Andra s-au pozat impreuna, dupa eveniment. Artista a publicat pe contul sau de Facebook,…

- Mai multe zeci de mesaje au inceput sa curga pe pagina de socializare inca de la primele ore dupa accident in memoria tanarului Dani Florea, in varsta de 26 de ani, care a decedat, miercuri seara, in accidentul MORTAL de pe DN1, la Oiejdea. Rudele si prietenii sunt socati in urma tragediei petrecute,…

- Fotografia cu cele doua locuri de parcare speciale ocupate de bolidul tinerei a fost postata pe pagina de Facebook „Ai parcat ca un bou-Targu Jiu". Imediat, tanara a reactionat si a raspuns intr-un mod lipsit de respect: „Parchez unde vreau! Maine o parchez tot acolo. Macar sa fiu in centrul atentiei…

- O femeie si-a parcat bolidul de lux nu pe unul, ci pe doua locuri de parcare destinate persoanelor cu handicap. Oamenii au fotografiat momentul in parcarea subterana a unui mall din Targu Jiu. Fotografia cu bolidul de lux al tinerei a fost postata pe grupul de Facebook „Ai parcat ca un bou- Tg Jiu”.…