VIRAL: Un videoclip îi avertizează pe cetăţeni să iasă la vot în NUMĂR MARE. Motivul este halucinant Videoclipul, care dureaza trei minute si in care apar actori profesionisti, a fost postat pe retelele sociale vineri si a fost vizualizat de milioane de oameni. Actorii sustin ca nu stiu cine l-a comandat.



Actiunea din videoclip are loc in 17 martie, cu o zi inainte de alegeri. Totul incepe cu un barbat care isi ia in deradere sotia pentru ca s-a trezit devreme ca sa se duca la vot. "Ca si cum nu o sa mai fie cineva ales daca nu te-ai duce tu”, ii spune el. Barbatul adoarme apoi si viseaza ca un oficial militar, flancat de doi soldati, incearca sa il inscrie in armata. "Dar am 52 de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- America si Anglia denunta un grav atac al hackerilor rusi, direct controlati de armata, in dauna Ucrainei si de aici in lumea intreaga. Casa Alba avertizeaza guvernul lui Vladimir Putin ca Rusia - va plati consecintele - acestui atac informatic orchestrat de militarii sai.

- Vladimir Putin a dezvaluit ca Rusia a pregatit un sistem anti-racheta total diferit de ce este pe piața. Președintele rus a anunțat ca Kremlinul nu trebuie sa iși mai faca griji pentru ca este protejat de orice atac.

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Dupa ce Japonia a achiziționat sisteme anti-balistice americane, spre nemulțumirea liderului rus, Vladimir Putin, Kremlinul anunța o masura care ar putea crește dramatic tensiunile in arhipelagul nipon.

- Kremlinul a calificat marti drept "defaimare" declaratiile fostului inalt responsabil al antidopingului rus, Grigori Rodcenkov, care l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a jucat un rol crucial in organizarea dopajului sportivilor rusi la Jocurile Olimpice, informeaza AFP. "Este o noua defaimare,…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- In timpul relatiei pe care a avut-o cu Katerina, Kirill Shamalov a fost catapultat in randul celor mai bogati oameni din Rusia, evident, cu putin ajutor din partea prietenilor socrului sau, presedintele Vladimir Putin.

- Curtea Suprema din Rusia a respins apelul opozantului Aleksei Navalnii de a i se permite sa candideze la alegerile prezidentiale, a precizat vineri instanta. Autoritatile electorale din Rusia stabilisera anterior ca Navalnii nu poate candida la scrutinul din luna martie din cauza unei condamnari…

- Primavara lui 2018 va incepe, pe arena mondiala, cu alegeri prezidentiale in Rusia, unde rezultatul este cunoscut pentru intreaga lume. Nimeni nu pune la indoiala victoria lui Vladimir Putin in acest scrutin, desi 23 de persoane si-au anuntat intentia de a candida.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit, sambata seara, Craciunul pe rit vechi, el fiind prezent la slujba religioasa la o biserica din Sankt Petersburg, unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP."Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel la o 'cooperare pragmatica' si la un 'dialog constructiv' între Rusia si SUA, într-un mesaj de felicitare de Anul Nou transmis omologului sau american Donald Trump, a informat sâmbata Kremlinul,

- Penduland intre decenta celor lipsiti de putere si ipocrizia, superbia, obraznicia, prostia ori schizofrenia celor cu painea si cutitul, lumea se indreapta spre o ciocnire de proportii. Inclusiv in Romania. Nu, nu e vorba de vreo tamponare apocaliptica a globului cu un asteroid cu luna sau…

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Invocand o condamnare judiciara pe care Navalnii o considera motivata politic, Comisia a votat in unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru a putea candida, transmite AFP. "Vom…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vineri caracterul "agresiv" al noii strategii a securitatii nationale a Washingtonului, denuntand mai ales sporirea infrastructurilor NATO si SUA in Europa, informeaza AFP si TASS."Aceasta strategie de aparare are, fara indoiala, un caracter ofensiv,…

- Kremlinul, cel mai probabil, va raspunde prin masuri "in oglinda" la includerea liderului Ceceniei, Ramzan Kadirov, pe "lista lui Magnitki", a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al presedintelui Federatiei Ruse. Potrivit RIA - Novosti , SUA au introdus astazi pe "lista de sanctiuni a lui Magnitki"…

- Vastele manevre militare derulate de Rusia in septembrie sub titulatura Zapad-2017 nu au constituit un "exercitiu antiterorist" si nu au avut un "caracter pur defensiv", cum sustine Kremlinul, ci un scenariu de "razboi conventional la scara larga impotriva NATO in Europa" si care includea capturarea…

- Kremlinul va examina și aproba versiunea finala a programului de stat pentru inarmare a armatei in anii 2018-2027, pe care președintele rus Vladimir Putin il poate semna deja in aceasta saptamana, scrie publicatia Kommersant. Programul prevede ca Ministerului rus al Apararii sa-i fie alocate aproximativ…

- Datorita informatiilor venite de la CIA, autoritatile din Rusia i-au arestat pe cei care planuiau un atac la catedrala Kazanski din Sankt Petersburg, dar si in alte locuri publice din acest oras. Un reprezentant al administratiei Trump a confirmat ca presedintele american si Putin au discutat…

- Potențialul candidat la alegerile prezidențiale din Rusia, Xenia Sobchak i-a adresat o intrebare lui Vladimir Putin, in cadrul conferinței anuale de presa a președintelui. Sobchak l-a intrebat de ce "guvernarea se teme de concurența".

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi, ca va candida independent la alegerile din 2018, dar spune ca spera sa fie susținut de mai multe partide politice, scrie Reuters. Dupa ce saptamana trecuta a anunțat ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Rusiei, Vladimir Putin a spus acum…

- Declarindu-și intenția de a participa la alegerile prezidențiale din FR, Vladimir Putin a transfera atenția de la Jocurile Olimpice asupra sa, impunind toate mass-media din lume sa discute acest eveniment, considera politologul Maxim Jarov. Vladimir Putin a anunțat, la Nijnii Novgorod, despre decizia…

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din martie 2018, transmite tvrain.ru. Anunțul a fost facut la un concert jubiliar dedicat fabricii auto Gorikii. "Imi voi inainta candidatura pentru postul de președinte al Federației Ruse. [...] Nu…

- Kremlinul a transmis marti ca decizia de anul trecut a presedintelui rus Vladimir Putin de a intarzia in a raspunde noilor sanctiuni ale SUA a fost luata independent si nu a fost influentata de fostul consilier american pe securitate nationala Michael Flynn, relateaza Reuters.Flynn a pledat…

- Este sezonul de alegeri in majoritatea statelor, iar o posibila scurgere de la o instalatie nucleara din Rusia ar putea deveni principalul subiect al stirilor. Candidatii aflati in opozitie cu presedintele Vladimir Putin au ocazia sa viziteze zona in pericol, sa discute cu electoratul speriat si…

- FIFA a stabilit cele patru urne din care se vor alege cele opt grupe ale Cupei Mondiale. Tragerea la sorti, care va avea loc la Palatul de Stat Kremlin, este in direct la TVR 1 si TVR HD vineri, 1 Decembrie, de la ora 17.00. Tragerea este facuta cu ajutorul a noua fosti jucatori, acestia reprezentand…

- Garry Kasparov (54 de ani), marele jucator de sah originar din Rusia, a vizitat pentru prima oara Romania, ca invitat special al unei conferinte organizate marti de Profit.ro la Hotel Marriott din Capitala. Kasparov a facut o paralela intre lumea afacerilor si sportul de pe tabla cu 64 de patratele,…

- Departamentul de Stat al SUA a declarat marti ca o noua lege care permite Ministerului Justitiei din Rusia sa considere jurnalistii straini drept „agenti straini” reprezinta o amenintare asupra libertatii presei si a indemnat Kremlinul sa nu se foloseasca de astfel de masuri pentru a controla mass media.

- Criminali siniștri, teroriști și canibali- astfel de infractori se afla in cea mai de temut inchisoare din Rusia. Penitenciarul poarta numele de "Delfinul Negru" și este una dintre cele mai vechi penitenciare din țara condusa de Vladimir Putin.

- Toate intreprinderile mari din Rusia, indiferent de forma de proprietate, trebuie sa fie pregatite sa creasca brusc volumul de produse și servicii militare, a cerut Vladimir Putin, joi, la una dintre intalnirile de la Soci pe teme de aparare. Liderul de la Kremlin a avut saptamana aceasta, in stațiunea…

- Administrația prezidențiala din Rusia dezbate problema alegerii unor rivali de decor pentru Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din randul reprezentanților mediului de afaceri si al liberalilor, scrie ”Vedomosti“, care citeaza doua surse apropiate de Kremlin. Astfel, o sursa apropiata de administrația…

- Rusia a anuntat ca a trimis joi o nava militara spre Argentina, pentru a ajuta la gasirea submarinului San Juan, disparut in urma cu opt zile in sudul Oceanului Atlantic, cu peste 40 de oameni la bord, informeaza AFP. 'Rusia si-a oferit ajutorul pentru operatiunile de cautare si salvare', a anuntat…

- Presedintii rus, turc si iranian s-au pus de acord miercuri, la finalul unui summit consacrat crizei siriene, asupra organizarii unui viitor ”congres” care sa reuneasca, in Rusia, regimul si opozitia siriene, a anuntat Vladimir Putin, relateaza AFP.”Presedintii Iranului si Turciei au sustinut…

- Președintele ceh Milos Zeman, candidat la propria succesiune la alegerile prezidențiale din ianuarie, a lansat marți un apel 'sa se termine' cu sancțiunile economice europene impotriva Rusiei in urma crizei ucrainene și cu cele introduse de Moscova ca represalii, relateaza AFP. 'Nu m-am…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a primit, la Soci, pe liderul sirian Bashar al-Assad, pentru a discuta despre „nevoia de a trece de la operațiuni militare la o soluție politica” in conflictul din Siria, a anunțat Kremlinul.

