- O eleva din Curtea de Arges i a transmis pe contul sau de Facebook un mesaj presedintelui Romaniei prin care ii spune acestuia ca dupa terminarea studiilor va pleca din tara. In scurt timp de la postarea pe internet mesajul adolescentei a devenit viral fiind distribuit de peste o suta de persoane. Buna…

- O eleva a Colegiului National 'Vlaicu Voda' din Curtea de Arges i-a transmis un mesaj dureros presedintelui Klaus Iohannis. Deaconeasa Bianca-Stefania sustine ca dupa ce va termina liceul va pleca din Romania pentru ca, in opinia sa, sansele de supravietuire in aceasta tara sunt aproape inexistente.…

- Mesaj incredibil primit de presedintele Klaus Iohannis chiar cand acesta se afla in vacanta in Tenerife. O tanara eleva a transmis o scrisoare deschisa pe facebook in care i-a transmis sefului statului ca atunci cand va termina liceul va pleca din Romania. De ce? Foarte simplu! Tara noastra a ajuns…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis cu privire la modificarile aduse Legii administratiei publice locale. Tot astazi, Curtea Constitutionala a Romaniei discuta miercuri obiectia de neconstitutionalitate formulata…

- In opinia sa, este o dovada a faptului ca acestia sunt manipulati pentru a da impresia de instabilitate si de prezentare a Romaniei ca o tara neguvernabila. „Dezamagiti de faptul ca majoritatea parlamentara nu a putut fi rasturnata, pentru aducerea la guvernare a celor care ii platesc din greu pentru…

- Fostul președinte Traian Basescu a afirmat ca, la numirea Vioricai Dancila in funcția de prim-ministru, Klaus Iohannis putea sa aduca in discuție un „protocol de colaborare institutionala” cu PSD.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- Independenta Justitiei romanesti este intangibila, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis, adaugand ca se va implica total pentru aceasta chestiune. "Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta…

- "Este vorba despre 3- dintre bugetari, acei bugetari de lux pe care nu ma asteptam sa-i planga presedintele Romaniei, sa fiu sincera. In momentul in care vorbim despre directori de institutii diferite, dar care sunt totusi institutii ale statului si unul are salariu de 2700 de lei, iar altul de 12000…

- Astazi a avut loc conferința naționala a inițiativei civice România 3.0. Alaturi de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, la eveniment a fost prezent și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care…

- Dragnea cere sa fie audiat de Comisia SRI: Aceste lucruri trebuie stiute; sunt lucruri grave Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, ca va raspunde oricaror intrebari in fata Comisiei SRI, el aratand ca stie lucruri care trebuie cunoscute legate de destine frante si de oameni distrusi si aratand…

- Miniștrii Cabinetului condus de Vasilica Viorica Dancila au depus juramantul, luni seara, la Palatul Cotroceni. Unii dintre ei sunt la a treia ceremonie de acest fel din ultimele 14 luni. Dupa ce la nominalizarea Vioricai Dancila a spus ca da o noua sansa PSD, presedintele Klaus Iohannis a transmis,…

- Curtea de Apel Bacau a decis, luni, admiterea contestatiei facute de DNA, dispunand arestarea preventiva a presedintelui Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de trafic de influenta.

- Ionut Butoi, plutonierul muscelean ranit in Afganistan, a fost decorat miercuri 24 ianuarie de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul unei ceremonii desfasurata la Palatul Cotroceni. A fost un gest de recunoastere a rezultatelor obtinute de militarii romani la Jocurile „Invictus” desfasurate…

- O tara intreaga asteapta deciziile Curtii Constitutionale in privinta controversatelor legi ale justitiei. Adoptate recent de majoritatea PSD-ALDE-UDMR, cu sute de mii de romani in strada și dezbateri aprinse in spatiul public, legile in cauza au primit deja un semnal din partea judecatorilor CCR.…

- Braila este al treilea oras ca vechime al tarii, dupa Campulung si Curtea de Arges, iar Romfilatelia ii dedica o emisiune filatelica la implinirea a 650 de ani de la prima atestare documentara.

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Catalin Bulf, președintele PMP Argeș, face declarații interesante despre premierii propuși de Liviu Dragnea, atragand atenția la ”ușurința” cu care președintele Romaniei, Klaus Iohannis i-a acceptat. ”PSD lanseaza Guvernul cu mascota, iar Liviu Dragnea a gasit punctul sensibil al lui Klaus Iohannis.…

- Macovei il desființeaza pe Iohannis: “Trebuia sa ceara o alta nominalizare pentru premier” Președintele țarii, Klaus Iohannis, nu a incercat nici macar sa opuna o minima rezistența și sa ii ceara lui Liviu Dragnea o alta nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Nu PSD se face de rușine cu…

- „Sa va fie rușine pentru modul in care va bateți joc de oamenii care v-au ales! UNLIKE de la mine!”, este unul dintre mesajele pe care Iohannis le-a primit pe pagina rețelei de socializare. Altcineva scrie: „Rușine domnule președinte! Va complaceți in colaca morala a unui partid fara scrupule și…

- Minoritațile naționale așteapta decizia președintelui Iohannis privind premierul: ”Apoi, vom discuta și vom lua o decizie”, a spus liderul parlamentarilor minoritaților naționale, Varujan Pambuccian, la Palatul Cotroceni, dupa consultarea cu șeful statului. Minoritațile spun ca e”nerealista” propunerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii doresc alegeri anticipate, presedintele Klaus Iohannis fiind informat ca partidul isi poate asuma raspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majoritati parlamentare care sa sprijine un guvern fara PSD. "PNL…

- "Credeti ca Presedintele trebuie s-o accepte pe Viorica Dancila ca Prim-ministru, la propunerea gruparii Dragnea din PSD sau sa incerce o alta solutie pentru Romania, cu orice riscuri, avand in vedere ca dupa un an de la castigarea incontestabila a alegerilor, PSD nu pare nici pregatit, nici preocupat…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat (PSD), senatorul Niculae Badalau, a declarat ca ministrul Apararii, Mihai Fifor, a refuzat propunerea facuta în Comitetul Executiv National (CExN) al partidului de a prelua pentru functia de prim-ministru. El a afirmat marti seara,…

- Cateva sute de muncitori de la combinatul siderurgic ArcelorMittal Galați au protestat, marți, solicitand salarii mai mari, dupa ce cu o zi in urma a expirat contractul colectiv de munca. In aceasta perioada, se poarta negocieri intre sindicaliști și administrația combinatului pentru noul contract.…

- Parastasul de patruzeci de zile de la moartea regelui Mihai I al Romaniei are loc sambata, la Curtea de Arges, iar Casa Regala a transmis ca toti cei care doresc sa ia parte sunt bineveniti, informeaza...

- Președintele PNL Argeș, Adrian Mițescu a aratat, in prima conferința de presa din acest an a partidului, hotararea Consilului Local Pitești din aprilie 2017 in care se stipula ca taxele și impozitele piteștenilor nu vor fi modificate. In ciuda acesteia, in decembrie, in ultima ședința a Legislativului…

- Discutiile au avut loc in contextul in care pe ordinea de zi s-a aflat un punct referitor la o solicitare a Cameliei Bogdan, judecator la Curtea de Apel Bucuresti, de aparare a independentei sistemului judiciar in urma unor acuzatii referitoare la faptul ca dosarele s-ar face la comanda SRI. "Se…

- Mii de oameni au asteptat, la Curtea de Argeș, trenul regal care a transportat trupul neinsufletit al Regelui Mihai. Acestia au aplaudat si au aprins luminile telefoanelor mobile.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii straini Funeraliile…

- Funeraliile Regelui Mihai I au inceput, sambata, la Palatul Regal, in prezenta membrilor familiei regale a Romaniei, a reprezentantilor a zeci de case regale din intreaga lume, a presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Mihai Tudose, a presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, a membrilor corpului…

- Regele Mihai I va fi inmormantat astazi, la Curtea de Arges, la funeralii urmand sa participe reprezentanti a zeci de case regale din intreaga lume. Traficul rutier va fi restrictionat sambata, in centrul Capitalei, pana in a doua parte a zilei, pentru funeraliile Regelui Mihai I.

- Azi, 16 decembrie, Romania se desparte de ultimul sau monarh. Regele Mihai I al Romaniei , trecut in neființa pe 5 decembrie, va fi inmormanat in aceasta seara la Curtea de Argeș. Trupul neinsuflețit al suveranului va fi depus langa cel al soției sale, Ana de Bourbon-Parma. In aceasta noapte, mii…

- Sintagma „o țara luata mereu prin surprindere” ii aparține lui Klaus Iohannis. Președintele nu s-a remarcat vreodata prin știința lansarii vreunei butade nemuritoare, in stilul Winston Churchill, așa ca nu știu daca raționamentul a aparut dupa ce a urmarit cu atenție și ingrijorare sau și l-a insușit…

- Compania Nationala de Cai Ferate va mari, sambata, capacitatea de transport pe ruta Bucuresti Nord - Curtea de Arges, pentru pasagerii care vor calatori catre Curtea de Arges la ceremonia de inmormantare a Regelui Mihai I al Romaniei.

- Istoricul Georgeta Filitti, actrița Maia Morgenstern, istoricul de arta Adrian Silvan Ionescu și violonistul Șerban Lupu sunt cațiva dintre invitații emisiunii speciale dedicate memoriei Regelui Mihai, pe care Radio Romania Cultural o va difuza sambata, in direct, de la ora 10:00 la ora 13:00. Dan Manolache,…

- In ciuda neintelegerilor din ultimele luni, Casa Regala a acceptat ca fostul principe Nicolae sa fie prezent la funeralii, impreuna cu logodnica sa. Principele Nicolae a declarat ca va tine doliu 40 de zile, timp in care nu doreste sa faca nicio declaratie. Timp de trei zile, romanii…

- Romania este in doliu național in memoria Regelui Mihai, timp de trei zile, incepand de azi. Sicriul cu trupul Majestații Sale Defuncte a fost depus de miercuri seara la Palatul Regal, in Sala Tronului. Acolo va ramane pana sambata, cand va avea loc inmormantarea. Guvernul a stabilit doliu național…

- Primarul suspendat al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, va participa la funeraliile Regelui Mihai I al României, dupa ce magistratii Judecatoriei Chisinau i-au permis acestuia sa paraseasca teritoriul Republicii Moldova în perioada 13-17 decembrie, desi se afla sub control judiciar, relateaza…

- La eveniment, in prezența președintelui Klaus Iohannis, dar și a Patriarhului Daniel, Principesa Margareta a ținut un discurs. La ședința solemna au participat și foștii președinți Traian Basescu și Emil Constantinescu. Ion Iliescu nu a fost prezent in Parlamentul Romaniei. Regele Mihai…

- "Alteta Voastra Regala, Am primit, cu inima indurerata, vestea trecerii la cele vesnice a Majestatii Sale Regele Mihai I al Romaniei. Va rog sa acceptati, Alteta Voastra, expresia sentimentelor mele de compasiune. Asa cum au aratat romanii, prin respectul si admiratia cu care au intampinat…

- Mesajul Academiei Romane, dupa moartea Regelui Mihai. Biroul Prezidiului Academiei Romane regreta plecarea dintre noi a Regelui Mihai I, membru de onoare, din 2007, al acestui for și reafirma apropierea constanta a Casei Regale de Academia Romana și preocuparea fața de activitatea sa științifica și…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a transmis, marti, condoleante Familiei Regale a Romaniei, Guvernului si poporului roman in contextul decesului Regelui Mihai si a subliniat ca fostul suveran a fost o figura foarte importanta a istoriei comune a celor doua state. 'Condoleante…

- La aflarea vestii, seful statului i-a rugat pe ambasadori sa tina un moment de reculegere. Regele Mihai a incetat din viata, joi, la ora 13.00, la resedinta sa din Elvetia, a anuntat Casa Regala a Romaniei. „La capataiul Regelui a stat, pana in ultima clipa, Alteta Sa Regala Principesa Maria, …

- Militarii Batalionului 33 Vanatorii de Munte „Posada”, in colaborare cu Centrul de transfuzii Pitești, au desfașurat a doua acțiune de donare de sange la sediul unitații, in Curtea de Argeș. Acțiunea a fost una reușita, dupa cum au concluzionat specialiștii Centrului de transfuzii Pitești, in care peste…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a avertizat ca are semnale din ce în ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis. ”Avem semnale din ce în ce mai serioase ca din dorinta disperata de a-i…

- In urma cu un an, cei trei lideri politici nu au fost invitați nici la parada, nici la festivitatea de la Palatul Cotroceni. Al doilea și al treilea om in stat au lipsit pentru ca sunt ”penali”. Anul acesta, președintele Klaus Iohannis ingroapa securea razboiului și-i invita pe președintele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a facut o serie de acuzații dure la adresa Serviciului de Protecție și Paza (SPP). Dragnea l-a acuzat pe șeful SPP, generalul Lucian Pahonțu, ca s-ar fi implicat in politica. Mai exact, Dragnea spune ca Pahonțu ar fi abordat membri PSD pentru a-i racola.Mai…

- Vizita importanta in judetul nostru. Presedintele executiv al PMP va efectua o vizita in Arges. Eugen Tomac va merge mai intai la Curtea de Arges, dupa care va sustine o conferintaa de presa la Pitesti, alaturi de acesta fiind si presedintele PMP Arges, Catalin Bulf. Tomac va fi insotit si de un…