- Un manager bucureștean a venit la Cluj pentru o vizita de afaceri, iar la final a lansat în mediul virtual o scrisoare devenita virala. Scrisoarea magulește orgoliul uriaș al clujenilor, iar rândurile lui Adrian Balota, publicate de site-ul Români…

- Reusita importanta a specialistilor din Cluj Napoca. Au creat nanoparticule ce pot fi folosite pentru depoluarea apelor, realizarea hartiei securizate sau pentru tratarea tumorilor. Sunt sisteme microscopice facute in laborator. Specialistii vor ca cercetarile lor sa nu mai fie tinute in sertar si au…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, zilele trecute, doi hoți specializați în furturile din genți și buzunare.Astfel, conform probatoriului administrat, în perioada aprilie-august a.c., un barbat, în vârsta de 58 de ani, din Cluj-Napoca, ar fi sustras…

- Nu mai puțin de 70 de medici clujeni specialiști și rezidenți in boli infecțioase vor participa in perioada 27 – 31 octombrie, la Cluj-Napoca, la o serie de cursuri de formare. Acestea fac parte din prima etapa de desfașurare a proiectului cu finanțare europeana „HEPAMED – Optimizarea prevenției și…

- Ana Fota are 23 de ani, a studiat la Liceul Mihai Viteazul din Bucuresti, apoi a facut jurnalism la o facultate in SUA si a luat un job la The New York Times, cel mai prestigios ziar al lumii! Libertatea a rugat-o sa scrie cateva randuri pentru cititori. Si, mai ales, pentru tinerii romani care merita…

- Duminica, 21 octombrie 2018, ora 23:59 este ultima zi din prima etapa de vot – Vot pe domenii, in cadrul procesului Bugetare participativa Cluj-Napoca 2018. Cetațenii care locuiesc, muncesc, studiaza in Cluj-Napoca și au peste 18 ani – pot vota prin intermediul platformei www.bugetareparticipativa.ro…

- Conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central (BEC) un numar de 34.205 de clujeni și-au exprimat votul la referendumul pentru redefinirea familiei, pana la ora 21:00. Astfel, prezența la urne la nivelul județului Cluj, in prima zi a referendumului, a fost de 5,62 %. – 27.767 votanți pe listele…

- Contractul de execuție a podului rutier de peste Mureș, in zona Capud, a fost semnat miercuri la Primaria Teiuș. Lucrarea, in valoare de 2.793.520 lei, este finanțata prin Programul Național de Dezvoltare Locala și a fost adjudecata firma SC DACIA FABER SRL din Cluj-Napoca. Podul va lega orașul Teiuș…