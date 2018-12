Stiri pe aceeasi tema

- E doliu in folclorul romanesc, dupa ce Anuța Tite a murit. Cantareața de muzica populara, a carei voce a impresionat in filmul „Pintea”, s-a stins din viața la Spitalul Municipal Sighetu Marmației, in urma unei afecțiuni. Inmormantarea Anutei Tite va avea loc vineri, la ora 13, in Sapanta, acolo unde…

- „N-ai vazut de cand ești așa ceva”. Este una dintre replicile preferate ale lui Catalin Oprișan, redactorul șef al site-ului numarul 1 de divertisment din Romania, www.a1.ro. Și de data asta, prietenul și colegul matinalilor Antenei 1 are dreptate.

- In acest sfarșit de saptamana, sucevenii și nu numai sunt invitați la Iulius Mall Suceava, unde se vor bucura de bunatați tradiționale, produse din recolta acestui an și multa distracție, la Targul de Toamna „Produs in Bucovina”. Tot in week-end, copiii pot participa la ateliere de creație, iar pasionații…

- Irina Maria Birou, o cunoscuta interpreta de muzica populara din Turbulea, a fost condamnata aseara la doi ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul de ucidere din culpa, deschis in anul 2016. Interpreta va fi obligata si sa munceasca in folosul comunitatii.

- Andra s-a intrecut pe sine insași. “Tradițional”, al doilea show al sau de la Sala Palatului in 2018, a fost un succes incontestabil. 3 ore, cat a ținut spectacolul in fiecare zi, artista a cantat piese din toate regiunile țarii, doine, sarbe, hore, și a fost aplaudata indelung dupa fiecare moment.

- Andra Maruța va susține un concert pe scena Salii Palatului, iar in cadrul promovarii spectacolului ce poarta numele ”Tradițional”, vedeta face dezvaluiri pe blog. Una dintre vedetele care va urca pe scena alaaturi de ea este Veta Biriș, care a povestit ce inseamna pentru ea aceasta colaborare. ”Nu…

- Anunțul trist a fost facut de catre Andrada Barsauan, cantareața de muzica populara care colabora cu Daniel Siminic. Barbatul a murit in urma unui infarct. Cunoscuta interpreta de muzica populara si-a pierdut un foarte bun prieten și colaborator. Daniel Siminic a lucrat și in televiziune dar, in ultimii…

- Interpreta de muzica populara Silvana Riciu a mers la mormantul mamei sale. Artista ii duce dorul celei care i-a dat viața. Cantareața de muzica populara Silvana Riciu a fost la mormantul mamei sale, care a murit in urma cu 17 ani. Artista inca sufera dupa cea care i-a dat viața . Silvana Riciu a transmis…