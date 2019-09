Stiri pe aceeasi tema

- Interviu de senzație cu Cristiano Ronaldo și Lionel Messi la gala UEFA de la Monaco, unde joi seara s-au tras la sorți grupele Ligii Campionilor. Cei doi fotbaliști de top au stat pentru prima data unul langa altul și au vorbit despre ce simt unul pentru celalalt. Daca pana acum au mai fost vazuți dand...…

- Persoane fizice: Pentru a obtine un certificat de cazier judiciar din Romania, persoana fizica poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civila si motivata, la orice subunitate de poliție in care exista ghișeu de cazier judiciar insotita de: actul de identitate (cartea de identitate,…

- Bianca Andreescu a caștigat Rogers Cup, dupa finala cu Serena Williams, abandonata de jucatoarea americana dupa primele patru game-uri. ”Imi pare atat de rau. Pot sa te imbrațișez? Ești bine? Ce s-a intamplat? Ești o bestie cand vine vorba de accidentari, eu am avut deja atatea accidentari. Știu ca…

- Situație tragi-comica la Hunedoara, localitate in care mai multe strazi au fost acoperite de apa in urma ploii torențiale care a cazut luni dupa amiaza. Din dorința de a atrage atenția autoritaților și celor responsabili, un ... The post Cu salteaua pe post de barca, pe un „lac urban” din vestul țarii.…

- Un producator de vin de la Crama Viișoara s-a laudat la emisiunea ”Viața Satului” de pe TVR1 ca are certificate de virginitate pentru fetele care zdrobesc strugurii. Gheorghe Albu incearca sa explice realizatorului emisiunii ca in felul asta respecta legenda potrivit careia „daca fetele care calca strugurii…

- "Incepand cu aceasta saptamana, producatorii din bazine legumicole consacrate, precum cele din Dolj, Braila, Buzau, Ialomita, Giurgiu recolteaza si livreaza catre consumatori cantitati din ce in ce mai mari de pepeni, conditiile climatice din acest an asigurand productii mari si de calitate foarte…

- Gestul unei insoțitoare de bord a devenit viral. Tanara a oferit sandvișul ei personal unei femei care nu avea bani sa-și cumpere mancare, iar intreaga poveste a fost facuta publica de catre un pasager din avion. „Ingerii exista, iar eu am intalnit unul‼ Aseara am zburat pe ruta Birmingham-Bucuresti…