- Doi reprezentanți ai PSD Suceava, un deputat și un consilier județean, au prezentat ieri perspective deloc imbucuratoare cu privire la dezvoltarea infrastructurii care sa lege județul de restul țarii, și in special de București. Prezent in ședința de ieri a Consiliului Județean Suceava, deputatul PSD…

- Un gest de "Jos palaria" a fost facut de doi politisti pe autostrada Bucuresti - Pitesti. O tanara a ramas in pana si nu stia cum sa repare mai repede totul pentru a ajunge la medic cu mama ei. Cei doi oameni ai legii au oprit si au ajutat-o sa puna roata de rezerva.

- In urma cu cateva zile, pe Facebook a facut valva o fotografie cu doi politisti care schimbau cauciucul de la masina unei femei care ramasese in pana pe A1. Maria Ceausila trebuia sa ajunga cu mama sa la o clinica din Bucuresti, iar politistii au ajutat-o, rezolvandu-i pana in doar cateva minute.

- Circulatia rutiera se desfasoara, joi, la pranz, in conditii de ninsoare si viscol pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, pe drum existand un strat de 1-2 centimetri de zapada, anunta Centrul Infotrafic.

- De aproape 3 ani, la Ciorogarla, langa Bucuresti, a fost ridicata o fabrica de constructie de autobuze unde sunt produse, anual, zeci de vehicule de transport calatori , cu o durata de viata dubla fata de majoritatea autobuzelor din strainatate, cu pana la 80.000 de euro mai ieftine, dar care nu sunt…

- Reacție absolut șocanta a unui șofer, filmat la scurt timp dupa ce a ieșit cu mașina in decor de pe autostrada București – Pitești! Barbatul de 20 de ani nu poate sa lege un cuvant și tremura tot, dupa ce a pierdut controlul volanului și a ajuns in camp, de pe autostrada. Surse din poliție spun ca tanarul…

- Trei tineri s-au rasturnat, luni, cu mașina, pe autostrada București – Pitești, la kilometrul 79, dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului și a ieșit in decor. Tanarul aflat la volan, originar din județul Olt, a fost gasit in stare de șoc de echipajul de pe ambulanța. El tremura și vorbea cu dificultate,…

- Trei masini au fost avariate si trei persoane au fost ranite in urma unuii accident produs pe Soseaua Cristianului. Potrivit politistilor carambolul a avut loc din cauze unei soferite care nu a acordat prioritate.

- Din cauza conditiilor meteo, mai multe accidente grave s-au produs astazi. Unul dintre ele s-a produs pe Autostrada A1, in jurul kilometrului 78, pe raza judetului Dambovita. Un autoturism a ajuns sa se cioneasca de un TIR, la fata locului ajungand imediat echipajele de salvare. In autoturism se…

- Circulatia rutiera a fost reluata, miercuri la amiaza, atat pe autostrada A1, cat si pe DN 6 si DN 17, pe care s-au produs trei accidente rutiere, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere importante, precum Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, Autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta, Autostrada A3 Bucuresti ndash; Ploiesti, DN1 Valea Prahovei, DN7 Valea Oltului, circulatia se…

- Licitatiile pentru realizarea Studiului de Fezabilitate si Proiectelor Tehnice pe circa 330 de km de autostrada pe ruta Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani bat pasul pe loc si au inregistrat zeci de amanari in decurs de 15 luni de cand au fost lansate - un numar record de termene amanate. Dincolo de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora traficul se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa, pe Autostrada A1 Bucuresti ndash; Pitesti, intre kilometrii 11 si 86, precum si mai multe drumuri nationale din judetele Calarasi DN31 Calarasi Oltenita…

- Rezilierea contractului pentru cel mai important tronson al autostrazii Iasi - Targu Mures continua sa starneasca reactii dure la nivel national. In timp ce oficialii ieseni ies neconvingator in pozitii publice pe aceasta tema, iar parlamentarii PSD-ALDE au declaratii ridicole, un ONG din Cluj si un…

- Ministrul Economiei, de acum celebrul Danut Andrusca, are planuri mari cu bani care nu exista. El promite nu mai puțin de trei superautostrazi și cai ferate rapide, pentru care finanțarea ar trebui sa vina din Fondul suveran de dezvoltare si investitii. Acesta nu a fost inființat.

- Compania Naționala de Adminstrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat oficial ca are intenția sa realizeze Autostrada ”Sibiu – Pitești”. Doar ca asemenea autostrada nu poate exista! Exista doar autostrada Pitești – Sibiu, pentru ca drumurile incep dinspre centru, dinspre Kilometrul ”0” din București,…

- Primarul Mihai Chirica intinde o mana noului guvern sustinut de coalitia PSD-ALDE. Seful municipalitatii a declarat ieri ca Iasul „ramane deschis in continuare pentru o colaborare fireasca, decenta si motivata de succes". In plus, el a precizat ca noii membri ai cabinetului condus de Viorica Dancila…

- Maria Murarescu cunoscuta ca Marioara Murarescu s a nascut pe data de 1 octombrie 1947, la Bucuresti.Potrivit Wikipedia.ro, a fost o realizatoare consacrata de programe folclorice, fiind cunoscuta in special pentru emisiunea TV "Tezaur folcloric".A urmat Conservatorul din Bucuresti, fiind o studenta…

- Comisia Europeana nu a primit inca, din partea Romaniei, cereri de finantare nici pentru autostrada Tirgu Mures – Iasi, nici pentru autostrada Comarnic – Brasov, a declarat pentru Bucuresti FM Corina Cretu, comisarul european pentru dezvoltare regionala. Corina Cretu a subliniat rolul important pe…

- Danut Andrusca a precizat ca sunt trei autostrazi care se vor putea construi cu ajutorul finantarii provenite de la Fondul suveran de dezvoltare si investitii: Targu Mures - Iasi, Timisoara - Bucuresti si Iasi – Bucuresti. "Sunt trei autostrazi care se vor putea construi prin Fondul suveran de dezvoltare…

- Accident spectaculos pe autostrada București – Pitești la kilometrul 50. Un șofer a pierdut controlul volanului intr-o curba strana, la Post-ul Accident pe Autostrada! A zburat cu mașina de pe podul de la Corbii Mari apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pe autostrada A1, Bucuresti – Pitesti, este la aceasta ora ceata densa. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza sa ruleze cu prudenta sporita, sa foloseasca luminile de intalnire si sa mareasca distanta de siguranta fata ...

- Avand in vedere ca, la aceasta ora pe DN3 Lehliu-Gara-Calarași și DN3A București – Calarași sunt semnalate mai multe porțiuni de carosabil acoperit cu zapada viscolita, circulația rutiera fiind ingreunata, recomandam conducatorilor auto sa foloseasca și alte rute de deplasare, cum ar fi: Autostrada…

- "In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze peste 13.000 de angajati ai MAI, dintre care 4.600 de politisti, 3.500 de jandarmi si 5.100 de pompieri cu 3.031 mijloace de interventie", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Pe autostrada A1 Bucuresti…

- Accident teribil in apropiere de Praga, din cauza condițiilor meteorologice. Peste 30 de vehicule au fost implicate intr-un carambol, pe autostrada care leaga Praga și Brno. Un roman care se afla in apropiere de filmat amploarea dezastrului. Mai multe camioane și vehicule au fost implicate in accidentul…

- Țara noastra va fi strabatuta in lung și in lat de autostrazi care mai de care mai frumoase. Acesta este visul premierului Mihai Tudose, dar pana atunci nu suntem capabili sa terminam nici macar contractele care le avem in domeniu in lucru. Conducatorul Executivului a anunțat intr-o…

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose, a vorbit, la Antena 3, despre posibilitatea construirii unei autostrazi sau a unui drum expres rapid de la Suceava catre Buzau si spre Bucuresti. Invitat in emisiunea Sinteza Zilei, Mihai Tudose a spus ca daca actualul Guvern va fi lasat sa faca ceea ce isi ...

- Cu 24 kilometri de autostrada recepționați in 2017, premierul Mihai Tudose anunța planuri marețe pentru șoferii din Romania. Inclusiv o autostrada care sa plece de la București și sa ajunga la Timișoara, prin Caraș-Severin. Intre timp, nu se știe exact cand se va putea merge șnur de la Timișoara la…

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din Buzau, a ajuns la spital duminica dupa-amiaza dupa ce mașina i-a fost acroșata de un alt autoturism condus de o șoferița de 41 de ani din București. In urma impactului, ambele mașini au ieșit in afara șoselei. Accidentul a avut loc pe DN2E85 la intrarea in […] Articolul…

- Circulatia este blocata, la ora transmiterii acestei stiri, pe A1, la kilometrul 115, dupa ce doua tiruri s-au ciocnit, cel mai probabil din cauza nepastrarii distantei laterale, iar unul dintre soferi, de origine turca, a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Consiliul Judetean nu poate semna contractul de finantare europeana pentru extinderea la patru benzi a drumului ce leaga Timisoara de Autostrada, prin Dumbravita. Primaria Timișoara este partener in proiect, impreuna cu Primaria Dumbravita. Municipalitatea nu a platit insa o corecție financiara de un…

- Asociația Pro Infrastructura solicita ministrului Transporturilor demiterea conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), al carei director este Ștefan Ionița, acuzand instituția de „incompetența manageriala”, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook. Potrivit Asociației,…

- "Dezastru pe toate planurile la bilantul de final de an al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere! 0 km de autostrazi, 0 km de variante de ocolire, 0 km de drum national finalizati in 2017!", scrie Asociatia Pro Infrastructura. "In afara sectorului de 15 km dintre Dumbrava si…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, pe mai multe artere rutiere, intre care Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, avertizeaza Centrul Infotrafic. Sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata emisa de meteorologi.

- Transportatorii renunța la protest din respect pentru Regele Mihai Președintele COTAR Vasile Ștefanescu a declarat la REALITATEA TV ca din respect pentru Majestatea Sa protestele transportatorilor nu vor mai avea loc. Vasile Ștefanescu a declarat la REALITATEA TV ca transportatorii nu vor mai…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs luni dimineata pe Autostrada A 1 Bucuresti - Pitesti si in care au fost implicate un TIR, un microbuz de transport persoane si un autoturism. A

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism, traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii A1 Pitesti – Bucuresti este oprit la ...

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș a anunțat ca documentația de obținere a finanțarii proiectului de extindere a drumului județean dintre Timișoara și nodul de urcare pe autostrada A1 a fost trimisa la București spre aprobare și ca cel mai probabil contractul va fi semnat…

- Mai multe mașini s-au tamponat, in aceasta seara, pe A1, autostrada care face legatura intre București și Pitești. Carambolul dintre cele 5 masini a avut loc la kilometrul 105, pe sensul de mers spre Capitala.Potrivit informatiilor Romania TV, exista insa si doua victime in urma accidentului.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe autostrada A3 Bucuresti –Ploiesti sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte, sa utilizeze luminile de intalnire pe…

- Se circula in conditii de aglomeratie la iesirea de pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti in DN7 Pitești – Ramnicu Valcea, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. In jurul pranzului, in comuna argeșeana Bascov se formase coloana de autoturisme, in miscare,…

- Traficul rutier este ingreunat pe drumurile din Valea Prahovei Din cauza numarului mare de turisti care vor sa ajunga în statiunile montane, traficul rutier este îngreunat în special pe drumurile din Valea Prahovei, dar si în alte zone ale tarii. Cum se circula la aceasta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera a fost restrictionata pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, pe sensul de mers catre Pitesti, din cauza producerii a doua accidente. Primul a avut loc la kilometrul14+200, in care au fost implicate…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 26-11-2017 ora 10 Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 26-11-2017 ora 11:00 pana la : 26-11-2017 ora 14:00 In zona : Județul Vrancea: Zona joasa; Județul Bacau: Zona joasa; Județul Botosani; Se vor semnala…

- Polițiștii le recomanda conducatorilor auto sa manifeste prudența sporita la volan, sa mareasca distanța de siguranța fața de vehiculele dinainte, sa utilizeze luminile de intalnire pe timpul zilei și sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, maior Cristian Virag, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX, ca pompierii au intervenit pentru asigurarea masurilor PSI, pentru evitarea izbucnirii unui incendiu. ”Accidentul s-a produs intre Ernei si…