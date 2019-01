Stiri pe aceeasi tema

- Noile autobuze achiziționate de curand de Primaria Capitalei continua sa le dea batai de cap calatorilor. De aceasta data, mai mulți oameni au ramas prizonieri in mijlocul de transport in comun.

- "#Rebutokarele Gabrielei Firea pun in pericol siguranta bucurestenilor! Astazi, un astfel de autobuz a ramas fara curent, cu franele blocate si, cel mai grav, cu usile blocate. Ce s-ar fi intamplat daca era un incediu sau un accident grav? Cand usile nu pot fi deschise nici macar in caz de urgenta,…

- Mesajul unui medic a devenit viral pe Facebook in ultimele zile. Despre Vasi Radulescu este vorba, iar mesajul sau despre cele 30 de lucruri care vor fi valabile și in 2019 a strans peste 4.500 de distribuiri și peste 6.200 de like-uri. Mesajul, mai jos: 30 de lucruri care vor fi valabile și-n 2019:1.…

- Las Fierbinți a dat, ca de obicei pe final de an, un monolog care a devenit viral pe rețelele de socializare. De data asta, monologul vorbește despre superficialitatea oamenilor din timpul Craciunului și despre cum sarbatorile nu mai sunt chiar ce erau: „Ce v-am stricat eu, ma? V-am stricat Craciunul?…

- Ministerul Afacerilor Interne a postat ieri pe Facebook un mesaj indreptat catre „colindatorii” ce vor sa colinde gazdele ce nu-s acasa sau au de gand sa incalce legea in acesta perioada. Ministerul le transmite acestora ca vor respecta tradiția și vor fi pregatiți sa ii colinde matinal și inopinat.…

- Pe strada proaspat asfaltata din Suceava au fost marcate noua treceri de pietoni, in condițiile in care este vorba de o strada infundata cu lungimea totala de 300 de metri, scrie stirisuceava.net. Pe strada Bogdan Voda din cartierul Zamca al municipiului Suceava sunt aproximativ 25 de case, scrie HotNews.ro.…

- Burger King e lanțul de restaurante care se joaca cel mai mult in social media. De data aceasta, ținta a fost Kanye West, Ye, dupa ce acesta a spus pe Twitter faptul ca McDonald’s este restaurantul lui favorit. In replica, oamenii de la Burger King i-au transmis artistului ca are, probabil, in continuare…

- Un pui de urs care se lupta sa urce un versant inzapezit a oferit lecția saptamanii pentru milioane de internauți. Intr-o filmare cu drona se poate observa cum o ursoaica incearca sa-l invețe pe puiul ei sa se cațere pe o porțiune abrupta plina de zapada. Ursulețul se chinuie sa se țina dupa mama lui,…