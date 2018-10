Stiri pe aceeasi tema

- Papaya Advertising, agenția de comunicare cunoscuta pentru implicarea in problemele societații, a postat astazi un spot prin care indeamna la boicotarea referendumului. Descrierea spotului este: “Pentru ca raul sa nu se intample, e suficient ca oamenii buni sa stea acasa. ” Clipul video, mai jos: Copiii…

- Viorica Dancila e din nou in atenția presei și, din nou, nu pentru lucruri neaparat pozitive. Deși aceasta trebuia, conform programului, sa il primeasca pe aeroport pe președintele Comisiei Europene, prim-ministrul Romaniei nu s-a mai intersectat cu oficialul european. Cateva surse au precizat pentru…

- Fizicianul Kevin Warwick, supranumit Captain Cyborg, vine la București pentru conferința Internet & Mobile World. Omul de știința va povesti despre cum poate tehnologia electrozilor și a implantului sa fie folosita pentru a crea cyborgi și creiere biologice pentru roboți și va prezenta experimentele…

- In cazul in care va intrebați cat de dubioasa poate sa fie construcția unei biserici, in speța, Catedrala Mantuirii Neamului din București, ei bine, va spunem noi. Pe o laterala a bisericii, pe toate cele trei etaje, se pot observa trei etaje ale catedralei. Dar cele trei etaje nu sunt niște etaje obișnuite.…

- Violențele din Piața Victoriei ar putea avea drept efect o mobilizare a electoratului românesc la viitoarele alegeri Dreptul de a protesta împotriva unei conduceri care comite acțiuni contrare legii sau bunului simț este consfințit de legile fundamentale și se situeaza la baza…

- Protestul „Alaturi de Diaspora in 10 august!", organizat de „Reusim pentru Romania" si „Suceava protesteaza", a adus vineri in fata Prefecturii Suceava cateva sute de manifestanti, care au pornit putin dupa ora 19 din fata Prefecturii in mars pe strazile Sucevei. ...

- Toate drumurile romanilor din strainatate duc la Bucuresti, la protest. Sunt mii de oameni care au venit acasa pentru a participa la marele miting al Diasporei de maine seara. Oamenii au avut parte de o primire calduroasa.

- Mai multi romani care au venit din diaspora pentru a participa la mitingul de la Bucuresti s-au oprit joi in Piata Mihai Viteazu din Cluj-Napoca, unde au scandat „Demisia” , „Sa va fie frica Ardealul, se ridica” sau „Diaspora este Romania”, transmite corespondentul MEDIAFAX.