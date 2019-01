Stiri pe aceeasi tema

- Azi debuteaza la Targu Mureș prima conferința internaționala de medicina personalizata organizata in Europa de Sud-Est. Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) din Targu Mures organizeaza, in aceasta perioada ultimul eveniment științific al anului, cu ocazia Zilelor UMFST,…

- O carte veche de aproape 500 de ani, despre tratarea ulcerului si a durerilor, aflata in colectia Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST) din Targu Mures din anul 1945, este vedeta expozitiei "Istoria Medicinei", deschisa marti la Sala Muzeu a Bibliotecii Medicale.…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 19 - 25 noiembrie: *** Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, prin Societatea Studentilor in Medicina, redeschide luni, 19 noiembrie, portile campaniei bianuale "Doneaza sange! Fii Erou!", pentru a incuraja conceptul…

- REZIDENTIAT 2018: Aproape 8.500 de absolventi de Medicina vor sustine, duminica, concursul de intrare in rezidentiat, in sase centre universitare, potrivit Ministerului Sanatatii. Tinerii medici s-au inscris pentru domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Ocuparea locurilor/posturilor…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018: Ministerul Sanatatii a anuntat, vineri, ca 8.419 tineri medici s-au inscris la concursul de intrare in Rezidentiat, examenul urmand aavea loc duminica. “Ne-am pregatit pentru desfasurarea Rezidentiatului. Anul acesta am crescut numarul locurilor si posturilor scoase…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2018: Potrivit rectorului UMF Iasi, Viorel Scripcariu, pentru examenul de rezidentiat din acest an s-au inscris 1.367 candidati, numarul fiind mai mare decat in anul precedent cu 152. Pe tara, clasamentul in functie de numarul de inscrisi pozitioneaza Iasiul pe al doilea loc,…

- Concursul de admitere in rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie va fi organizat, duminica, 18 noiembrie, in centrele universitare din Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu-Mures si Timisoara. Pentru cele 4.987 de locuri scoase la concurs s-au inscris 8.420 de candidati,…

- Documentarul AGERPRES "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" a fost prezentat vineri, la Targu Mures, la conferinta "100 de ani de istorie militara", ce a avut loc in cadrul proiectului cultural "100 de ani in 10 zile", finantat de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale. Proiectia documentarului…