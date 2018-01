Stiri pe aceeasi tema

- Deșertul din Arabia Saudita a fost acoperit de un strat de zapada, dupa ce temperaturile au scazut considerabil în anumite parți ale Orientului Mijlociu, scrie Metro.co.uk. Mai multe fotografii arata câteva camile acoperite de zapada, în timp ce localnicii au fost surprinși în…

- Desertul din Arabia Saudita a fost acoperit de un strat de zapada dupa ce temperaturile au scazut considerabil in anumite parti ale Orientului Mijlociu. Mai multe fotografii arata cateva camile acoperite de zapada, in timp ce localnicii au fost surprinsi in timp ce se bucura de stratul de omat. Multi…

- Camilele din desert, acoperite de zapada, dupa ce o furtuna a lovit Arabia Saudita. Mai multe fotografii arata cateva camile acoperite de zapada, in timp ce localnicii au fost surprinsi in timp ce se bucura de stratul de omat. Multi au profitat de ocazie si s-au catarat pe colinele pline de…

- Zona de nord-vest a Arabiei Saudite, mai precis regiunea Tabuk, a fost acoperita cu un strat de zapada, potrivit Euronews. Localnicii si turistii s-au grabit sa surprinda momentul in fotografii si clipuri video cu care au impanzit internetul, pentru ca ...

- O mare parte a Japoniei a fost afectata de o puternica furtuna de iarna care a provocat viscol, ninsori abundente si temperaturi negative, au anuntat ieri autoritatile meteorologice nipone, citate de DPA, potrivit Agerpres. Persoanele care fac naveta in Tokyo s-au confruntat ieri dimineata cu temperaturi…

- In aprilie, ne vom confrunta cu temperaturi mai scazute si precipitatii abundente. Pana atunci, vremea ramane la extreme. In ultimele ore, salvatorii au avut misiuni grele printre nametii de pana la un metru. Un bebelus s-a nascut direct pe zapada, la minus 5 grade Celsius.

- Paienjenisul de cabluri din Iasi care strica estetica orasului a prins pentru cateva ore un farmec aparte datorita zapezii. Firele albe, lasate mai tare spre pamant sub povara zapezii, au starnit interesul fotografilor, dar au si reprezentat un pericol. FOTO: Radu MESNITA VEDETI SI: FOTO: Dam cu capul…

- Troienele au acoperit orasul Baia Mare. Stratul generos de omat care s-a asezat peste municipiu au transformat dimineata zilei de vineri, 18 ianuarie intr-un adevarat cosmar pentru soferi si pentru pietoni. Pe retelele de socializare au aparut mesaje, imagini si filmari cu drumurile pline de zapada,…

- “Platim 1000 de taxe si drumurile tot la fel ramân” sau „Cluj-Napoca, drumuri nedeszapezite si foarte, foarte alunecoase. Aveti grija”, sunt doar câteva dintre mesajele soferilor. Un alt sofer a postat un filmulet cu starea unui drum judetean: “Iesire din…

- Viscolul face prapad in estul Romaniei, unde este cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite și zapada spulberata. Cea mai grava situație se inregistreaza in județul Tulcea, unde mai multe mașini au ramas blocate in nameți. Militari din cadrul Divizionului 88 Vedete Fluviale au acționat joi…

- Satul cu cele mai mici temperaturi de pe glob se afla în Oimiakon, Siberia. Aici, în luna ianuarie, temperaturile medii sunt de -50 de grade Celsius, iar genele localnicilor îngheața la câteva momente dupa ce ajung afara.

- Fermierii si specialistii din judetul Harghita sunt ingrijorati in legatura cu posibila afectare a culturilor de toamna de conditiile climatice neobisnuite, cu temperaturi scazute si zapada putina. Directorul Directiei Agricole Harghita, Torok Jeno, a declarat miercuri ca, dupa o perioada…

- Azi-noapte, la Cota 2000 - Transfagarasan a curs cu avalanse, iar temperaturile au scazut sub minus 16 grade Celsius. Chiar daca astazi e mult mai cald, temperaturile fiind puțin sub zero grade, si e senin, pericolul nu a trecut. Zapada a ajuns la 120 de centimetri, din care stratul proaspat…

- Localnicii din mai multe zone ale judetului au constatat ca pe campuri si in gradini au aparut, in afara de ghiocei, flori specifice lunii martie, in timp ce mai multe specii de copaci au inmugurit, inclusiv pomi fructiferi. Ioan Petroman are 93 de ani si este unul dintre cei mai batrani localnici din…

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul din PSD: 'Trebuie…

- Ninsori in toata țara, in weekend-ul 13-14 ianuarie. Meteorologii anunța ca, in weekend, vremea va intra intr-un proces de racire cu precadere in regiunile extracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale la aceasta data. Așadar, vremea incepe sa se raceascp, iartemperaturile maxime…

- Zapada a cazut peste dunele deșertului Sahara. Locuitorii orasului Ain Sefra din nordul Algeriei, unde s-a inregistrat temperatura de un grad Celsius, s-au dat pe derdelus duminica dimineata inainte ca zapada sa se topeasca.

- Pe dunele de obicei insorite ale desertului Sahara s-a asternut un strat de zapada, un fenomen rar, care le-a oferit algerienilor sansa sa experimenteze datul pe derdelus, informeaza marti Reuters. Locuitorii orasului Ain Sefra din nordul Algeriei, unde s-a inregistrat temperatura de un…

- Zapada a acoperit dunele legendare ale desertului Sahara, in regiunea Ain Sefra din Vestul Algeriei, informeaza site-ul site-ul de stiri national TSA. Si anul trecut, in aceeasi perioada, a nins abundent, iar acum, stratul de zapada a ajuns chiar la 40 de centimetri, apoi a inceput sa scada.…

- Peste nisipul de foc s-a asternut un strat subtire de zapada, care a rezistat o zi si care a creat un peisaj spectaculos. Ninsoarea a inceput sa cada in dimineata zilei de duminica, langa orasul algerian Ain Sefra, in nordul desertului. La sfarsitul zilei, neaua a inceput sa se topeasca.

- Te-ai aștepta ca in ianuarie stațiunile montane sa fie inzapezite, dar ultimul loc de pe Pamant unde preconizezi ca va ninge este in deșert. In weekendul trecut a nins in Sahara, iar dunele de nisip au fost acoperite de zapada. Fenomenul rar a fost surprins de un fotograf local.

- A nins iar in deșertul Sahara, pentru a doua oara in ultimii ani. Locuitorii din micul orașel algerian Ain Sefra se confrunta in timpul verii cu temperaturi de 40 de grade Celsius, dar acum au fost surpinși de un strat generos de zapada pe dunele de nisip. Este pentru a doua oara in ultimii 40... View…

- Zilele acestea Desertul Sahara a devenit un peisaj de basm, dupa ce dunele sale au fost acoperite de un strat de zapada. Ninsoarea a inceput sa cada in dimineata zilei de duminica, langa orasul algerian Ain Sefra, in nordul desertului. La sfarsitul zilei, neaua a inceput sa se topeasca.

- Mai multe zone din deșertul Sahara au fost acoperite de … zapada. Ninsori au avut loc intr-un oraș din Algeria, unde dunele de nisip au fost acoperite de un strat de zapada, noteaza Daily Mail. Pentru a treia oara in ultimii 37 de ani, satul Ain Sefra aflat in Algeria, in deșertul Sahara, a avut parte…

- Zilele acestea Desertul Sahara a devenit un peisaj de basm, dupa ce dunele sale au fost acoperite de un strat de zapada. Ninsoarea a inceput sa cada in dimineata zilei de duminica, langa orasul algerian Ain Sefra, in nordul desertului . La sfarsitul zilei, neaua a inceput sa se topeasca.

- Domeniul Schiabil Sureanu – Partii existente: 8 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4; S_1; S_2) – Partii funcționale: 6 (A_1; A_2; A_3; C_1; C_3; C_4) – Lungime totala a partiilor existente: 11 km – Instalații de transport pe cablu: 3 (2 teleschiuri, 1 telescaun) – Altitudine maxima: 2.010 m – Tunuri de zapada:…

- Coasta de est a Statelor Unite, cuprinsa de un val de ger polar de aproape doua saptamani, a fost afectata joi de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene, inchiderea scolilor si amanarea lucrarilor din aceasta saptamana din Senat, informeaza AFP. Strazile din…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica Balea Lac…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica Balea…

- Experiment inedit realizat de un meteorolog american pe muntele Washington din statul New Hampshire. La minus 36 de grade Celsius, apa fiarta intr-un ceainic se transforma instantaneu in zapada. Temperatura este un record pentru estul Statelor Unite.

- VREME… Daca in restul tarii, meteorologii anunta temperaturi sub 0 grade Celsius si ninsori abundente, iata ca in judetul nostru lucrurile stau invers. Conform precizarilor facute de Agentia Nationala de Meteorologie, in perioada 27 decembrie – 4 ianuarie, temperaturile vor fi neobisnuit de ridicate.…

- „Privește cu atenție imaginea și descopera cana cu cu ciocolata calda pe care am ascuns-o printre pinguini” – aceasta a fost provocarea pe care celebrul Gergely Dudas, alias Dudolf, le-a lansat-o...

- Politia Romana va indeamna sa respectam legislatia rutiera in vigoare. Pe langa riscul pentru toti participantii la trafic, in cazul in care circulati pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara anvelope de iarna, riscati sa fiti amendati si sa vi se retina si certificatul de inmatriculare/inregistrare…

- Respectați legislația rutiera in vigoare. Pe langa riscul pentru dumneavoastra și ceilalți participanți la trafic, in cazul in care circulați pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara anvelope de iarna, riscați sa fiți amendați și se va reține certificatul de inmatriculare/inregistrare al…

- Politia Romana reaminteste soferilor ca, in cazul in care circula pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara anvelope de iarna, risca sa fie amendați. De asemenea, se reține certificatul de inmatriculare/inregistrare al autoturismului, eliberandu-se o dovada inlocuitoare fara drept de circulație.…

- Utilizarea anvelopelor de iarna este obligatorie pe drumurile acoperite cu zapada, gheata sau polei, reamintesc reprezentantii Politei Romane, intr-un comunicat de presa. Potrivit documentului citat, in cazul in care circulați pe drumuri acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara anvelope ...

- Pericolul este prezent in special de la altitudini mai inalte de 1.800 de metri, in condițiile in care stratul de zapada masoara, in medie, peste 35 de centimetri, dar și in zonele viscolite, de pe vai, unde ninsoarea depusa poate atinge chiar și un metru. "Este un pericol iminent de avalanșa…

- Zapada de un metru la Balea Lac, pe 10 decembrie. Stratul de zapada masoara 99 de centimetri in zona turistica Balea Lac, aflata la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș, unde riscul producerii de avalanșe este moderat, adica de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, potrivit meteorologilor,…

- Vantul a batut ieri, in Ranca, cu peste 70 de km pe ora, temperatura a scazut la minus 7 grade Celsius, iar angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu au fost nevoiți sa acționeze cu mai multe utilaje in zona montana, din cauza viscolului zapada din decor fiind antrenata pe carosabil.…

- Turistii sunt avertizati ca este un risc moderat, de gradul doi pe o scara de la unu la cinci, de producere de avalanse, la peste 1.600 de metri altitudine, in muntii Fagaras, fiind vizata si Balea Lac. Pe de alta parte, la o inaltime mai mica de 1.600 de metri in masivul Fagaras riscul…

- ZAPADA…De mai bine de o ora, o ninsoare a luat pe nepregatite vasluienii care nu se așteptau sa vada zapada in acest inceput de decembrie. Conform celor de la ANM, trebuie sa ne așteptam la mai multe zile cu ninsori, avand in vedere ca, in urmatoarea perioada temperaturile vor cobora sub -10 grade Celsius.

- Iarna iși intra in drepturi. In urmatoarele zile vremea se racește și sunt prognozate ninsori. Pentru ziua de marți, meteorologii prognozeaza ninsori in raioanele din nordul țarii. Temperaturile vor fi de 0…3 grade Celsius. Noaptea minimele vor cobori pina la -5…-1 grade Celsius. Vintul va sufla moderat.…

- Bucurie pentru copii, și nu numai. Din aceasta dimineața, ninge ca-n povești la Timișoara, cu fulgi mari. Astfel, primul strat de zapada s-a așternut pe strazile orașului. Potrivit meteorologilor, astazi se vor inregistra cel mult doua grade Celsius, iar la noapte, temperatura va ajunge la -3 grade…

- Daca inca nu simți magia sarbatorilor de iarna și inca n-ai vazut zapada, macar sa te bucuri de bucuria altuia. Un videoclip cu un caine din York, Marea Britanie, a devenit viral pe internet. De ce? Pentru ca patrupedul se bucura ca un copil de prima zapada. Il cheama Truffle iar stapana lui, Jo Ellery,...…

- • la inceputul saptaminii viitoare sint asteptate ceva precipitatii sub forma de ploaie in timpul zilei si usoare ninsori dupa lasarea intunericului • in general vor fi temperaturi diurne pozitive • in cea mai friguroasa noapte vor fi -3 grade Celsius • Finele lunii noiembrie si inceputul ultimei luni…

- Dupa ce a trecut la ora de iarna, Romania trece acum si la vremea de iarna, cu temperaturi negative, zapada si lapovita in multe zone ale tarii. Inceputul acestei saptamani a adus in zona de nord, nord-vest si centru a Romaniei nori incarcati care au acoperit crestele muntilor cu zapada, iar in zonele…

- Doi copaci doborati de vantul puternic au blocat traficul pe drumul dintre Ramnicu Valcea si Targu Jiu. Autoritatile au intervenit de urgenta si la Ranca unde a nins toata noaptea, scrie rtv.net.Din fericire in momentul in care copacii au cazut nimeni nu a fost ranit.

- Din fericire in momentul in care copacii au cazut nimeni nu a fost ranit. Traficul a fost insa blocat zeci de minute pana ce muncitorii de la Drumuri Nationale au reusit sa taie copacii si sa curete carosabilul. Probleme au fost si la Ranca, unde autoritatile au intervenit pentru dezapezirea…