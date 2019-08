Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Andreescu a castigat turneul Rogers Cup de la Toronto, dupa ce adversara ei din finala, Serena Williams, a abandonat la doar 19 minute de la inceperea meciului, la scorul de 3-1 pentru adversara.

- "Nu mint, viata este a naibii de uimitoare!" le-a strigat Bianca Andreescu, jucatoare de teni canadiana de origine romana de 19 ani, parintilor ei, dupa calificarea in finala de la Toronto, unde o va intalni pe nimeni alta decat Serena Williams.

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu s-a calificat in finala turneului feminin de tenis de la Toronto, in care o va avea ca adversara pe americanca Serena Williams, fostul lider al clasamentului mondial. https://evz.ro/se-anunta-o-finala-istorica-la-rogers-cup-pe-cine-va-avea-de-infruntat-serena.html

- Serena Williams (SUA, 10 WTA) s-a calificat in finala la Rogers Cup, dupa ce a invins-o pe Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3, informeaza News.ro, americanca trecandu-și in palmarea a 500-a victorie pe hard. In finala, pentru un al patrulea trofeu la Toronto, Williams va evolua contra…

- Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) a invins-o pe cehoaica Marie Bouzkova (21 de ani, 91 WTA), scor 1-6, 6-3, 6-3 și o va infrunta pe Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA) in finala Rogers Cup, diseara, la ora Romaniei 20:30. Primul set pierdut de Serena la Toronto a venit abia in semifinale și a fost cedat…

- Bianca Andreescu (19 ani, 27 WTA) s-a calificat in finala turneului Rogers Cup, de la Toronto, dupa ce a trecut de americanca Sofia Kenin (29 WTA, 20 de ani), scor 6-4, 7-6 (5). In finala, Bianca Andreescu va juca impotriva invingatoarea meciului Serena Williams (10 WTA) - Marie Bouzkova (91 WTA). …