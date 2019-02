Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu scurt timp, Matteo Politi, „medicul cu 8 clase” a ajuns la secția de poliție 4 din Capitala. Italianul care s-a dat chirurg estetician de lux a incercat sa fuga din țara, dar a fost reținut și urmeaza sa se stabileasca ce anume se va intampla cu el.

- Tarifele practicate de Matteo Politi, impostorul italian care se dadea drept medic in Romania si opera pacienti, cerea 2.500 de euro pentru o operatie de implant mamar, 1.500 de euro pentru o rinoplastie si 800 de euro pentru liposuctie.

- Matteo Politi, italianul acuzat ca a operat in mai multe clinici private din București, desi avea doar opt clase, a fost prins, miercuri, de polițiștii de frontiera de la Curtici, județul Arad, in timp ce incerca sa fuga din țara.Potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontiera, miercuri, ...

- Matteo Politi, italianul cu 8 clase care s-a dat drept medic specialist in București ducea o viața la care alții doar visau. Acesta posta pe rețelele de socializare numeroase fotografii din locații exclusiviste in care mergea și ii facea pe toți sa-l invidieze.

- Spitalul Monza, una dintre clinicile la care italianul impostor ar fi operat, precizeaza ca falsul medic Matteo Politi a facut o singura interventie chirurgicala in incinta clinicii, una dintre cele patru clinici private cu care a colaborat, in cazul unei paciente pe care o consultase intr-o alta institutie…

- Un italian cu doar 8 clase absolvite a reusit sa convinga mai multe unitati medicale din Romania ca este medic. Escrocul Matthew Mode (nume real: Matteo Politi) primise o condamnare de un an si jumatate cu suspendare, pentru o infractiune asemanatoare...

