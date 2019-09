Stiri pe aceeasi tema

- Exista anumite momente cand spui ca totul este pierdut și iți accepți soarta așa cum este. Amira Bawaab, are 32 de ani și este din Iași. Este imposibil sa nu o remarci atunci cand trece pe langa tine pentru ca are o frumusețe aparte, am putea spune, exotica și asta mulțumita tatalui ei care este de…

- Distractie de zile mari duminica, 11 august, incepind cu ora 17.30, pe platoul din fata salii Barbu stirbei. In cadrul unui parteneriat incheiat cu Biroul Minoritatilor din cadrul Primariei Municipiului Calarasi si Centrul Judetean de Cultura si Creatie pe 11 augustse va desfasura un spectacol de muzica…

- Cineva a dat de mare, mare belea! Viorica de la Clejani este foc și para pe femeile care se dau la barbații insurați și pentru a le liniști pe puștoaicele care, probabil, au incercast sa-i atraga atenția soțului sau, indragita artista a postat pe contul ei de Instagram un mesaj de-a dreptul acid.

- Mihaela Borcea și-a susținut fiul pentru a-și face operație de micșorare a stomacului. Patrick Borcea a avut dintotdeauna probleme cu greutatea, insa nu era adeptul dietelor și nici antrenamentele la sala de sport nu-i erau aliați in aceasta lupta. Patrick Borcea cantarea 100 de kilograme și la inițiativa…

- Viorica de la Clejani a postat o fotografie pe contul de socializare, al[turi de care a scris un mesaj. Artista le-a m[rturisit fanilor, care este talismanul ei norocos. „Seara pe racoare, mai fumam cate o tigara. Este bine ca tot timpul sa purtam o bijuterie cu broasca testoasa, care este talisman…

- GALERIE FOTO! Trei zile de distracție, la Mioveni, la Zilele Orașului! Artiști de excepție, public minunat. A fost sarbatoare la Mioveni, tot weekend-ul. Autoritațile din oraș, in frunte cu primarul Ion Georgescu, au organizat la cote inalte zilele Mioveniului – 534 de ani de la prima atestare documentara…

- Viorica de la Clejani are 46 de ani, iar in ultimii doi ani a trecut printr-o transformare spectaculoasa. A slabit 20 de kilograme și a apelat la diferite intervenții estetice, la nivelul feței, despre care a și vorbit recent. Mai mult, artista a dezvaluit cu ce produs iși menține tenul impecabil. „Imi…

- Umbla vorba de la o domnișoara la alta ca Viorica din Clejani s-ar cam fi imprietenit cu bisturiul și s-a operat de prea multe ori. Pentru a incheia aceste zvonuri, artista a postat un mesaj dur pe Facebook, acolo unde a ținut sa le dea peste nas tuturor celor care o critica.