Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Radauți, in colaborare cu Societatea pentru Cultura și Literatura Romana in Bucovina, cu unitațile de invațamant din municipiu și cu alte asociații, organizeaza astazi un eveniment cultural pentru marcarea Zilei Culturii Naționale și implinirea a 169 de ani de la nașterea ...

- Ziua de 15 ianuarie care reprezinta Ziua Culturii Naționale l-a pus pe Ministrul Culturii la o provocare! Ținand un discurs despre poetul Mihai Eminescu, acesta, licențiat in matematica, s-a aratat puțin certat cu regulile limbii romane, caci in discursul sau a facut o greșeala observata de toata lumea:

- Este ziua cand cerul, in imensa-i darnicie, in anul de referința 1850, ni l-a daruit, pentru a ne bucura și a ne inalța spiritul, pe nemuritorul și unicul Mihai Eminescu. Domnul limbii romane, Mihai Eminescu, a transformat graiul strabun și l-a adus in formele moderne, lesne de ințeles, datorita geniului…

- Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu a participat luni, 14 ianuarie 2019, la Festivalul Internațional de Literatura "Mihai Eminescu", eveniment devenit o tradiție pentru județul Mehedinți și care a fost organizat in contextul in care in ziua nașterii marelui poetului, 15 ianuarie,…

- Ziua Culturii Naționale este sarbatorita la data de 15 ianuarie și reprezinta data nasterii poetului national al romanilor, Mihai Eminescu (1850-1889). Camera Deputatilor a adoptat, la 16 noiembrie 2010, un proiect de lege, prin care ziua de nastere a lui Mihai Eminescu a devenit Zi a Culturii Nationale,…

- La 15 ianuarie ziua nasterii lui Mihai Eminescu se celebreaza prin lege Legea nr. 238 din 7 decembrie 2010 Ziua Culturii Nationale.Celebram aceasta zi cu mandria de a apartine uneia dintre cele mai vechi culturi europene si cu responsabilitatea de a nu lasa sa piara urmele acesteia.In cadrul unui program…

- Marți, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naționale sarbatorita la Ateneul Roman, Academia Romana va lansa aplicația digitala ”Mihai Eminescu, intreaga opera”. Aplicatia a fost realizata pe parcursul a doi ani de o echipa interdisciplinara alcatuita din cercetatori de la Centrul European de Studii in Probleme…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Victoriei Revoluției Romane și a Libertații, mentionand ca 'aceasta zi invita la reflecție'.”In urma cu 29 de ani, poporul roman a scris una dintre cele mai impresionante pagini de istorie a Romaniei secolului XX, prin…